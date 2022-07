Sydbank-analytiker om konkursbeskyttelse: – Ingen badeferie for SAS

Danske Sydbank beholder anbefalingen om salg av SAS-aksjen, også etter søknaden om konkursbeskyttelse i USA.

Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Chapter-11-konkursbeskyttelsen kan sikre et sterkere SAS i fremtiden, men det er ingen garanti for at de overlever, skriver analysesjef i Sydbank, Jacob Pedersen, i en aksjekommentar.

Pedersen sier at konkursbeskyttelsen var nødvendig, kun hvis den tiltrekker flere investorer til flyselskapet.

– Chapter-11-prosessen sikrer ikke SAS’ overlevelse, men er den suksessfull kan den sikre et sterkere SAS.

Det gikk under et døgn fra SAS-pilotene gikk ut i streik, til SAS og enkelte datterselskaper meldte at de hadde søkt om konkursbeskyttelse i USA. SAS har en forventning om at denne søknaden blir behandlet og godkjent innen relativt kort tid.

Ifølge Pedersen var det ikke uventet at søknaden fra SAS kom, men han trodde det skulle gå lengre tid.

– Det er ikke akkurat overraskende at ledelsen velger dette trekket, selv om det kommer enda raskere enn vi forventet.

Pedersen i Sydbank tror ikke at Chapter-11 bringer SAS-pilotene tilbake til forhandlingsbordet.

– Kan fremskynde gjeldsreduksjon

Konkursbeskyttelsen i USA, såkalt chapter-11, er en juridisk prosess for finansiell restrukturering under tilsyn av en amerikansk føderal domstol. Konkursbeskyttelsen innebærer at SAS’ kreditorer ikke kan begjære selskapet konkurs mens prosessen pågår. SAS forventer at den varer i ni til tolv måneder.

– Gjennom Chapter-11-prosessen forventer vi at SAS kan fremskynde de nødvendige omkostning- og gjeldsreduksjonen, sier Pedersen.

SAS sendte inn søknad om konkursbeskyttelse etter at pilotene i selskapet gikk ut i streik mandag. Ledende opp til streiken var langvarige forhandlinger mellom SAS og deres piloter.

Les også Norsk SAS-sjef: Konkursbeskyttelse var en del av planen

Les også SAS skylder store penger til norske Avinor og Widerøe

Ingen badeferie

Pedersen skriver videre at det er vanskelig å vurdere hvilken betydning Chapter-11-prosessen vil ha for streikens varighet.

– Det er nok tvilsomt at søknaden bringer pilotene tilbake til forhandlingsbordet.

Konkursbeskyttelsen kan være til hjelp for SAS, men det skaper ingen konsekvenser for passasjerene. Pedersen tror ikke at de reisende merker noe til at SAS starter denne rettslige prosessen.

Til tross for fordelene SAS får av å være under konkursbeskyttelse, mener Pedersen at fortsatt har nok å slite med.

– Selv om SAS nå er under konkursbeskyttelse, er det ingen badeferie for selskapet, sier Pedersen.

Les også Håper pilotene tar kontakt snart: – Begge parter må gi

Leasingselskapene størst

Som gruppe er det leasingselskapene som har mest utestående lån hos SAS. Disse har sikkerhet i flyene de har leid ut.

SAS har hittil ikke lykkes i å bli enig med leasingselskapene om en frivillig gjeldsreduksjon. Men under en prosess med konkursbeskyttelse i USA (Chapter 11) kan SAS nå ta andre grep for å tvinge dem med på SAS’ plan.

SAS har ennå ikke sendt inn hvilke krav hvert enkelt leasingselskapene har.

SAS skylder 140 millioner til Avinor for bruken av deres flyplasser, samt er de skyldig 1,5 milliarder til den norske stat. Flyselskapet skylder tilnærmet det samme til både den danske og svenske stat.