SAS-sjefen vil ha ro: – Trenger en langsiktig avtale

SAS-sjefen slår tilbake mot kritikken fra fagforeninger. – Det å tiltrekke investorer til dette selskapet er en stor utfordring, sier han.

Konsernsjef Anko van der Werff i SAS.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Torsdag innledet det kriserammede flyselskapet prosessen med konkursbeskyttelse i USA, som etter planen skal pågå imellom 9 og 12 måneder.

Samtidig pågår det en pilotstreik som kan koste selskapet opp mot 130 millioner svenske kroner per dag.

Selskapets snuoperasjon hviler på redningsplanen SAS Forward. Den krever at fagforeningene går med på kostnadskutt, og at kreditorene går med på å omgjøre gjeld til aksjer. I tillegg må SAS lokke til seg investorer som kan skyte inn frisk kapital.

– Dette er det viktigste for SAS i øyeblikket. Vi har søkt konkursbeskyttelse, og det gjør du ikke hvis du er i en kjempeflott situasjon, for å si det med et understatement. Så det er det første vi må løse. Og hvordan skal du løse det? Ved å tiltrekke deg investorer, sier SAS-sjef Anko van der Werff til E24.

– Og det er veldig komplisert i øyeblikket, på grunn av streiken, på grunn av at selskapet ikke har vært lønnsomt de siste årene, og på grunn av at selskapet ikke har betalt utbytte til investorene over de siste 21 årene. Så det å tiltrekke investorer til dette selskapet er en stor utfordring, legger han til.

SAS’ finansielle situasjon: SAS ønsker å omgjøre 20 milliarder svenske kroner i gjeld til aksjer, kutte kostnadene med 7,5 milliarder kroner og hente inn 9,5 milliarder kroner i ny kapital. Dette er noen av selskapets langsiktige forpliktelser: rentebærende gjeld på 40,5 milliarder svenske kroner i rentebærende gjeld

forpliktelser knyttet til flyfinansiering på 10 milliarder svenske kroner

leasingforpliktelser på 16 milliarder svenske kroner

avtaler om flykjøp for totalt 19 milliarder kroner SAS har oppgitt at den pågående flystreiken kan tappe selskapet for 100–130 millioner kroner daglig. Selskapet sitter på 7,8 milliarder svenske kroner i likvide midler og forsøker å sikre ytterligere 7 milliarder kroner i finansiering. I rettsdokumenter oppgir SAS at selskapet ikke har klart å bli enig med leasingselskapene om lettelser i leasingforpliktelsene. Selskapet har heller ikke lyktes med å få fagforeningene med på å gjennomføre kostnadskuttene i selskapets redningsplan. Den norske og svenske staten har sagt at de ikke vil gå inn med mer penger i SAS, men at de kan være villige til å omgjøre gjeld til aksjer. Den danske staten er villig til å øke sin eierandel i flyselskapet fra dagens 21,8 prosent til mellom 22 og 30 prosent, i tillegg til å omgjøre gjeld til aksjer. Sverige og Danmark eier 21,8 prosent hver i SAS, mens Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018. Vis mer

Les også Fagforeninger raser mot SAS-ledelsen: – Helt uhørt og helt uten sidestykke

– Trenger en langsiktig avtale

Torsdag omtalte E24 påstander fra de to norske SAS-pilotforeningene om at SAS-ledelsen krevde en tariffavtale med ti års varighet. Det ville bety at pilotene ga fra seg retten til å streike i ti år fremover.

En rekke norske fagforeningstopper gikk kraftig ut mot SAS etter nyheten.

– Et rødt flagg for fagforeningene var kravet om en tiårig avtale uten rett til å streike. Hvorfor krevde dere dette?

– Jeg tror de også vet at det vi har sagt er at vi definitivt trenger en langsiktig avtale, og i hvert fall en lengre avtale enn vi har hatt de siste årene, simpelthen fordi dette selskapet er kjent for sine forstyrrelser. Det har vært for mange streiker gjennom årene, sier van der Werff.

Han sier at han ikke ønsker å gjøre dette til et politisk ladet utsagn, men at han mener det er et faktum at det har vært mange streiker.

– Internt og også eksternt når du snakker med investorer og andre, så er folk veldig redde og klar over den oppførselen. Så ja, vi vil ønske stabilitet, langsiktig stabilitet, for våre kolleger, for våre passasjerer og for våre investorer, sier SAS-sjefen.

– De sier at de tilbød seks år, var ikke det nok?

– Det er noe for forhandlingsrommet. Det vil bli veldig viktig å ha den langsiktige stabiliteten, slik at vi kan tiltrekke investorer til dette selskapet, sier van der Werff.

Tirsdag varslet konsernsjef Anko van der Werff at SAS ville søke konkursbeskyttelse i USA. Det skjedde dagen etter at pilotstreiken brøt ut.

Les også Hevder SAS foreslo tiårig tariffavtale: – Vanskelig å bortforhandle streikeretten i ti år

Avviser pilotenes tall

Av SAS’ planlagte forbedringer på 7,5 milliarder svenske kroner utgjør arbeidskraften rundt 1,2 milliarder kroner. Av dette må pilotene levere 800 millioner kroner, ifølge selskapet.

– Fagforeningene hevder at de har tilbudt 600 millioner kroner av kuttmålet på 800 millioner kroner. Var det ikke nok?

– For det første er ikke det tallet riktig, etter våre beregninger. Det er viktig. Folk kan selvsagt kaste ut tall, men jeg vil holde meg til meglingsrommet og forhandlingsrommet for alle detaljer, sier van der Werff.

– Hvis målene hadde vært nådd så ville vi hatt en avtale nå, og alt hadde vært flott. Det er simpelthen ikke tilfelle ennå, sier SAS-sjefen.

– Hvorfor er ikke SAS lønnsomt som selskap?

– Dette gjelder over hele linjen. Derfor har vi lansert SAS Forward-planen, som prøver å løse dette. Den prøver å sikre trygge jobber for de 8.000 menneskene i selskapet, og ikke bare en liten gruppe, sier van der Werff.

– Vi må sørge for at selskapet er lønnsomt. Den svenske og norske staten har sagt at de ikke lenger vil bidra med kapital, så vi må finne den i markedet. Det betyr at vi må følge markedets regler. Vi må være konkurransedyktige, sier han.

Les også Flyanalytiker om streiken: Tror ikke pilotene får bedre arbeidsvilkår andre steder

– Går fortsatt med store tap

De streikende norske, svenske og danske pilotforeningene er særlig opptatt av at SAS-piloter som mistet jobben under coronakrisen og skulle få tilbud om ny jobb i selskapet. De streikende er svært kritiske til at SAS tilbyr dem jobb i datterselskapene SAS Connect og SAS Link til andre vilkår.

– Hvorfor ikke bare ansette pilotene i samme selskap med samme vilkår?

– Det er minst to grunner til det. For det første er jeg ikke sikker på om noen legger merke til det, men vi går fortsatt med store tap. Vi kan ikke begynne å snakke om å rekruttere tilbake, og vi kan ikke begynne å snakke om å vokse på dette tidspunktet, sier SAS-sjefen.

– Vi gikk med tap på 1,6 milliarder svenske kroner i forrige kvartal, samtidig som du vil se at andre flyselskaper i sommer begynner å komme tilbake til lønnsomhet. Det gjør ikke vi, legger han til.

– For det andre, når du ser på konstruksjonen av for eksempel Connect, så er det noe som er kjent at industrien benytter seg av. Du kan se på KLM og Transavia, Lufthansa og Eurowings, British Airways og Vueling og Iberia og Iberia Express. Alt dette finnes, og jeg nekter å tro at det ikke kan eksistere i Skandinavia, sier van der Werff.

Les også Riksmekleren: – Vil nok kalle inn partene om ikke veldig lenge

Avviser fagforeningsknusing

SAS-sjefen påpeker at selskapet SAS Connect er danskbasert og opererer under danske arbeidslivsregler, med danske kontrakter og dansk fagforening. Pilotene i dette selskapet er organisert i fagforeningen FPU, som er en del av dansk LO.

– Så det er ikke fagforeningsknusing, slik du ser det?

– Nei. Vi bygger en ny plattform som finnes i industrien, og vi gjør det fordi styrets og ledelsens oppfatning er at vi ikke kan konkurrere uten dette. Vi vil ikke kunne forsvare SAS’ posisjon hvis vi ikke har de lavkostnads-mekanismene som andre flyselskaper har, sier van der Werff.

Dette er SAS-flåten SAS har for tiden en flåte på 100 fly, inkludert 20 selskapet eier selv, 63 fly på leasingkontrakter, 15 fly på såkalte Jolco-leasingkontrakter, og to fly på finansielle leasingkontrakter. Snittalderen på flyene er 7,9 år. Selveide fly: syv Boeing 737, fire Airbus A319s, to Airbus A320-200, fire Airbus A321 og tre Airbus A330

Fly på leasingkontrakter: 41 Airbus A320-200Neo, ni Airbus A320-200, tre Airbus A321, tre Airbus A321LR, fem Airbus A330, én Airbus A350 og én Boeing 737

Fly på Jolco-leasingkontrakter: ni Airbus A320-200Neo, tre Airbus A350, tre Boeing 737

Finansielle leasingkontrakter: to Airbus A350 SAS har også inngått avtaler om flykjøp og har ordre på 32 nye fly innen 2025, inkludert 30 A320–200 Neo og to A350–900. Selskapet har forpliktet seg til å betale totalt 1,8 milliarder dollar for disse flyene, som skal være betydelig mer drivstoffgjerrige enn flyene de skal erstatte. Kilde: SAS’ søknad om konkursbeskyttelse i USA Vis mer