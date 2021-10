Q-meieriene frykter for eksistensen etter tilskuddskutt: – Tine prøver å skvise oss ut

Q-meieriene mister tilskudd på 50 millioner kroner årlig. Tine-konkurrenten mener melkemonopolet er på vei tilbake.

REAGERER: Q-meieriene mener Tine forsøker å skvise dem ut av butikkhyllene. Her er Kristine Aasheim, styreleder for Q-meieriene og administrerende direktør i eierselskapet Kavli Norge sammen med Q-sjef Bent Myrdahl.

For å hindre at meierikjempen Tine har monopol i Norge, har Q-meieriene fått støtte gjennom den såkalte prisutjevningsordningen for melk. Nå faller deler av denne støtten bort «nærmest over natten», ifølge Q-meieriene.

5. oktober fattet Landbruksdirektoratet vedtak om at Q-meieriene ikke lenger har rett på tilskudd for distribusjon. Et krav for å motta dette tilskuddet har vært at distribusjonskostnadene etter Landbruksdirektoratets skjønn er «vesentlig høyere» enn for konkurrenten Tine.

Nå har de konkludert med at dette kravet ikke lenger innfris. Fra 1. november mister både Q og Rørosmeieriet tilskuddet.

Prisutjevningsordningen (PU) Prisutjevningsordningen for melk skal sørge for at alle melkeprodusenter i Norge får samme pris for melken, uavhengig av hva den brukes til eller hvor gården ligger. Melk vi drikker gir den høyeste verdien på rå melk, og smør og tørrmelk den laveste. Mellom disse ligger osteproduksjon

Derfor betales det en avgift til prisutjevningen fra rå melk, fløte og brunost

Råvare til ost, tørrmelk og smør får et tilskudd

Det gis også et tilskudd til transport av melk fra bonde til meieri De såkalte konkurransefremmende tiltakene i meieribransjen består av: Kapitalgodtgjørelse

Differensierte tilskudd og ordninger

Distribusjonstilskudd Avgifter og tilskudd i ordningen skal gå i null, men ulike meierier vil kunne være netto bidragsyter eller netto mottager av tilskudd. Både Q-meieriene og Tine betaler mer inn til ordningen enn de får ut. Kilde: E24 og Tine Vis mer

Ifølge Q-meieriene utgjør kuttet for dem 50 millioner kroner årlig. Til sammenligning fikk selskapet et driftsresultat på 140,9 millioner kroner i 2020.

– Med denne maktdemonstrasjonen blir det høyere priser, mindre innovasjon og mindre mangfold i butikkene. Det er forbrukeren som blir den store taperen, sier Kristine Aasheim, styreleder i Q-meieriene og administrerende direktør i eierselskapet Kavli Norge.

Styrelederen omtaler vedtaket som «helt kritisk for Q-meieriene sin eksistens».

– Klar bestilling fra Tine

Administrerende direktør Bent Myrdahl i Q-meieriene mener årsaken til kuttet er at «superdominerende» Tine i løpet av de siste 18 månedene har jobbet aktivt for å få staten til å forverre rammevilkårene for Q-meieriene og andre uavhengige meierier.

I mars omtalte E24 Tines årsrapport, der Tine-sjefen tok til orde for å fjerne tilskuddsordningene:

«De konkurransepolitiske tilskuddene har for lengst utspilt sin rolle. TINE har derfor, og vil fortsette å arbeide aktivt for avvikling»

– Vi føler oss rettsløse og oppfatter at vedtaket er en klar bestilling fra Tine, sier Myrdahl.

Styreleder Aasheim stemmer i.

– Vi opplever at det nå er en maktdemonstrasjon fra Tine, og at de prøver å skvise oss ut av butikkhyllene. Vi frykter at melkemonopolet er på vei tilbake, sier Aasheim.

Q-meieriene Selskapet ble etablert i 2000 da Kavli kjøpte Gausdalmeieriet og Jæren Gårdsmeieri. Jæren Gårdsmeieri hadde da eksistert siden 1998.

Hovedkontoret ligger i Bergen, der eieren Kavli Norge AS holder til. Kavli Norge er eid av Kavlifondet, som ble stiftet av Knut Kavli, sønn av Olav Kavli, som grunnla konsernet. Vis mer

Tine: – Ønsker ikke monopol

Tine påpeker at det er Landbruksdirektoratet som har kommet til konklusjonen, og kjenner seg ikke igjen i påstanden om at dette er en bestilling fra dem.

– Heldigvis er det ikke slik at vi kan bestille konklusjoner fra offentlige myndigheter. Vi har levert tall når Landbruksdirektoratet har bedt om dette, og antar at også Q har gjort dette. Utover det har vi ikke vært noen part i saken. Det er Landbruksdirektoratets konklusjon og ikke Tines konklusjon, sier Ole Martin Buene, kommunikasjonsdirektør i Tine.

Også Landbruksdirektoratet avviser at vedtaket er et resultat av Tines arbeid.

– Nei, det er ikke riktig. Landbruksdirektoratet har et forvaltningsansvar for ordningen, og er ansvarlig for å påse at vilkårene for utbetaling av tilskudd til er oppfylt, skriver kommunikasjonsdirektør Robert Rønning i Landbruksdirektoratet i en e-post.

Buene vedgår at Tine ikke har ønsket tilskuddsordningen, men mener det er for å bedre konkurransesituasjonen, og ikke forverre den.

– Vi er i en helt annen situasjon nå enn da tilskuddsordningen ble innført. Vi snakker om et selskap med milliarder i omsetning. Dette er en fordel for norsk melk, og det er vi opptatt på vegne av bonden. Det er også en fordel for forbrukerne, både de som kjøper Tine og de som kjøper Q, sier Buene, og legger til:

– Det kan jeg si veldig klart: Vi ønsker ikke å gjenopprette noe mer meierimonopol i Norge.

Kan gå rettens vei

Aasheim forteller at Q-meieriene fra før betaler rundt 100 millioner mer i avgifter til prisutjevningsordningen enn de får i tilskudd. Ifølge henne er det mer enn noen annen aktør betaler i forhold til sin størrelse. Nå blir nettobeløpet de betaler til ordningen enda større.

Tilskuddskuttet kommer også på et dårlig tidspunkt for Q-meieriene, som nylig har investert nesten én milliard i et nytt meieri på Jæren. Den investeringsbeslutningen ble gjort med tilskuddet lagt til grunn.

SATSER PÅ JÆREN: Kavli-eide Q-meieriene har investert store summer i utvidelsen av meieriet på Klepp. Nå settes hele investeringen i fare over natten, mener styreleder Aasheim i Q-meieriene.

– Så er det jo også sånn at eierne våre blir bekymret når sånt skjer, sier Aasheim.

Myrdahl forteller at Kavlifondet, som eier Q-meieriene, har tatt kontakt med landbruksministeren. Dersom klagen ikke fører frem med departementet, vil selskapet gå rettens vei for å få omgjort vedtaket.

Q-meieriene har bedt direktoratet om å få innsyn i forutsetningene for beregningene, uten å få det, opplyser han. Dermed kan de heller ikke ettergå dem.

– Q-meieriene har fått innsyn i alle sakens dokumenter med unntak av taushetsbelagte opplysninger, svarer Rønning i Landbruksdirektoratet, og viser til forvaltningslovens paragraf 13 om konkurransesensitiv informasjon som gjelder andre bedrifter.