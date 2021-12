DNB-kortbruk etter omikron: Bråstopp for uteliv og fest i varehandel

Nordmenns kortbruk endret seg med omikronvarianten, etter samme oppskrift som under første nedstenging i mars 2020.

Bankkortene til DNBs kunder ble brukt 20 prosent mer i november og desember sammenlignet med normalåret 2019. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I desember har Norge gått fra å være omtrent helt fritt for merkbare smittevernrestriksjoner til skjenkestopp og stengte kulturscener.

Det synes på kortbruken, melder DNB. Deres kortdata viser at den nye virusvarianten førte til brå nedgang i nordmenns kortbruk i alle kategorier bortsett fra én.

Bransjen som opplever sterk vekst er varehandelen, viser tallene til DNB. Fra 1. november til 19. desember har bankens kunder brukt kortet 5 prosent mer enn i 2020, og 20 prosent mer enn i normalåret 2019.

– At vi bruker mindre på reiseliv og serveringsbransjen enn normalt ser ut til å resultere i økende forbruk innen varehandel. Man skal ikke se bort ifra at det ligger ekstra fine julegaver under treet i år, sier Rasmus Aage Figenschou, leder for små og mellomstorebedrifter i DNB, i en uttalelse.

Les også Dyr strøm bremset ikke årets julehandel

Samtidig er det utelivet og reiselivet som opplever nedgang, ifølge tallene som baserer seg på mer enn 1,4 millioner DNB-kunder mellom 18 og 79 år.

Under pandemiens første år førte smittevernrestriksjoner til at forbruket skiftet fra tjenester som reiser og restaurantbesøk til varer og oppussing. DNBs tall viser at trenden ser ut til å fortsette i år.

Spart mindre, og brukt mer

Mens «Tre nøtter til Askepott» gikk på TV var det en del mennesker ute i Oslos sentrumsgater.

På vei rundt et hjørne i Oslo sentrum kommer Bogdan Yevchuk med barnevogn. Den siste måneden har han spart litt mindre, og brukt litt mer penger på gaver, gjerne brukte, forteller han.

Bogdan Yevchuk har brukt litt mer penger på julegaver i år. Vis mer

De nye restriksjonene har ikke påvirket hans forbruk i stor grad, da han har to små barn.

– Jeg har kanskje brukt litt mindre ute, men jeg brukte lite allerede, sier han og smiler.

«Bråstopp» for julebord

Uteliv og reiseliv har fått en bratt nedgang etter de nye restriksjonene trådte i kraft. Ifølge DNBs tall må man tilbake til nedstengingen i mars 2020 for å finne større prosentmessig fall for uteliv, reiseliv og restauranter.

Den gang sa Gjøran Sæther i restaurantkonsernet Fursetgruppen at det var som «å slå av en bryter» for utelivet.

Før omikron-varianten kom til landet sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at det var unødvendig å avlyse julebordene, «såfremt alle er friske».

De julebordene som var planlagt i starten av desember ble i stor grad gjennomført, ifølge tallene til DNB, men det ble «bråstopp fra midten av måneden».

Les også Permittert for tredje gang: – Jeg er kjempebekymret

– Vår transaksjonsdata vitner om at mye gikk som planlagt av mindre julebord og restauranthygge tidlig i desember. Samtidig viser tallene våre at vi tok innover oss alvoret og begrenset bruken betraktelig da den nasjonale innstrammingen kom, sier Figenschou i DNB.

Rasmus Aage Figenschou, leder for små og mellomstorebedrifter i DNB Vis mer

De strengere tiltakene har i stor grad rammet utelivet og hotellnæringen. Etter at de ble lagt frem beskrev Virke det som en nedstenging av bransjene som lever av å samle folk.

DNBs transaksjonsdata viser at i den andre uken i desember ligger kortbruken i utelivet 45 prosent lavere enn i samme periode i 2019. Uken etter var det økt til 75 prosent lavere kortbruk, sammenlignet med uke 50 i 2019.

I starten av desember derimot, før de nye tiltakene kom, var kortbruken 5 prosent høyere enn samme uke i 2019, opplyser banken.

Les også Nasjonal skjenkestopp ved midnatt: – Lett å tenke at det blir flere hjemmefester

Kortbruken i reiselivet halvert

Reiselivet hadde jevn økning fra uke til uke i løpet av høsten, men i midten av oktober gikk det svakt nedover i kortbruken også der. «Før omikronutbruddet sendte grafen over et bratt stup i uke 47», skriver DNB.

Les også – Som å treffe en betongvegg

Fra uke 47 til uke 48 ble kortbruken i reiselivet redusert med 25 prosent, ifølge DNBs tall. I uke 50 gikk den mer ned, og endte 51 prosent lavere enn normalen.

Avinor meldte tidligere i desember at utenlandsreisende hadde nidoblet seg i november, men at trenden snudde i desember.

– Vi ser at denne trenden nå har snudd i inngangen til desember. I stor grad knytter dette seg til innføring av nye restriksjoner i samfunnet grunnet økende smitte og usikkerhet rundt omikron-varianten, sa Gaute Skallerud Riise, direktør for trafikkutvikling i Avinor da.

Les også Demonstrerte mot kompensasjonsordningene: – Våre ansatte gråter på jobb

Ellen og Nils Sivertsen har reist fra Bergen for å feire jul med familie i Oslo.

Den siste tiden har de brukt penger på julepresanger, men ellers har ikke pandemitiltakene endret forbruket så mye den siste måneden.

Ellen og Nils Sivertsen har reist fra Bergen til Oslo for å feire jul. Vis mer

I løpet av hele pandemien derimot, har de reist mindre.

– Vi har spart litt penger på å ikke reise til Syden, sier Nils.

En annen av dem om er ute i Oslo Trude Fossum, som bor i Spania, men er hjemme i Norge for å feire jul. Hun har brukt mer penger på mat, og litt på julepresanger, men mindre enn tidligere, forteller hun.

Trude Fossum har brukt mindre penger på julepresanger i år enn tidligere. Vis mer

– Jeg har tenkt mer på barna, sier hun.

I løpet pandemien har hun ikke endret forbruket mye, men det har blitt mindre handling av klær og reising mellom Norge og Spania.