Luksushotellet Britannia trekker permitteringsvarsel for nær 300 ansatte etter ny lønnsstøtteordning

Søndag kveld bekrefter hotelldirektør Mikael Forselius ved Britannia at 292 ansatte slipper å gå inn i julen som permittert.

SNUR: Britannia hotell i Trondheim trekker permitteringsvarsel.

Årsaken er at regjeringen samme kveld lanserer en mer fleksibel lønnsstøtteordning, opplyser hotelldirektøren overfor E24.

– Justeringen som kommer nå er at man kan bruke oktober og november for to år siden som referanse. Det gjør at vi trekker permitteringsvarselet for 292 ansatte, sier Forselius.

– Det er det beste som kunne skje. Nå kan vi bruke tiden så lenge restriksjonene varer, selvsagt med redusert drift i barene og restauranten, til trening og opplæring og kursen, for å øke kompetansen hos alle de ansatte, sier hotelldirektøren.

Ordningen fra regjeringen innebærer at bedriftene kan velge om de ønsker å ta utgangspunkt i to år tilbake eller i oktober og november 2021 når de beregner omsetningsfallet sitt, som grunnlag for å søke lønnsstøtte, heter det i en melding fra finansdepartementet søndag kveld.

– Vi har vært opptatt av å gjøre det litt mindre vanskelig for bedrifter og ansatte i månedene som nå kommer. Vi har lyttet til partene og innspill vi har fått de siste dagene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i meldingen.

– Vært kjempetøft

Hotelldirektør Mikael Forselius understreker at dette nå blir mulig fullt og helt på grunn av regjeringens justering i lønnsstøtteordningen.

– Vi har jo jobbet kjempegodt med dem gjennom helgen og sagt hva vi mener. Finansministeren har selv vært engasjert, samt Fellesforbundet og NHO, sier Forselius.

– Alle parter har jobbet veldig hardt. Det har vært helt suverent.

Det ærverdige trondheimshotellet har mistet 120 ansatte under pandemien, forteller Forselius. Da hotellet gjennomførte en stor renovasjon i 2019, gikk alle disse gjennom et seks-ukers opplæringsprogram, og med dem forsvant mye kompetanse ut.

– Det har vært kjempetøft. Vi hadde en fantastisk sommer og høst med mye gjester, og vi har ansatt mange hundre nye. De har selvsagt fått opplæring underveis, men mens vi har hatt fulle hus. Og så kommer dette.

– Så det mest utfordrende har vært å være redd for at vi mister kompetente folk igjen. Denne ordningen gjør at vi kan beholde dem i jobb og være enda mer forberedt når vi åpner igjen, sier Forselius.

Høyre: Vedum kan ha feilinformert

Lørdag uttalte Vedum til Dagsrevyen at regjeringen ikke har mer å gi til kokker, servitører og andre i servicenæringen på grunn av EØS-avtalen. Dette har Esa tilbakevist overfor NTB søndag kveld.

Lønnsstøtten gis til virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler. Men det er satt et tak på 30.000 kroner i støtte til hver ansatt.

Det taket er det imidlertid regjeringen selv som har bestemt, påpeker kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa, som er tilsynsorganet til EØS, overfor NTB.

Denne opplysningen har fått både Høyre, Frp, NHO og Virke til å reagere samme kveld. Så kom altså justeringen fra regjeringen.

– Det ser ut til at finansministeren kan ha feilinformert Stortinget. Dette er vi nødt til å få klarhet i, sier finanspolitisk talsperson for Høyre Tina Bru til NTB.

LO-lederen: – Ekstremt viktig

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ber resten av Hotell-Norge gjøre som Britannia.

Hun ber også regjeringen legge lønnsstøtten på nivået ESA tillater.

– Det er ekstremt viktig at alle bedrifter som omfattes av ordningen gjør som Britannia og trekker tilbake varsel om permittering, sier hun til E24/VG.

Hun sier at det de ser i Trondheim er akkurat det de ønsker:

– At arbeidsgivere velger å holde folk i jobb heller enn å permittere.

Hun sier videre at regjeringen må bruke handlingsrommet ESA nå har bekreftet for å øke lønnsstøtten.

– Vi i LO har et ønske om at lønnsstøtten er så god som det er mulig å få til - og det er viktig at man bruker det spillerommet man har under EØS-avtalen.