Elkjøp om Freia-boikott: – Vil gjøre en ny intern vurdering

Flere av aktørene som boikotter Mondelez og Freia er uendret i sitt syn etter Utenriksdepartementets møte om saken. Elkjøp vil ta en ny vurdering.

De siste dagene har en rekke selskaper og aktører boikottet Freia. Bakgrunnen er at Freia-eier Mondelez står på Ukrainas svarteliste.

Onsdag morgen holdt Utenriksdepartementet møte om saken, hvor det ble klart at myndighetene vil ikke ta stilling til boikott på vegne av bedrifter og forbrukere.

Elkjøp har vært en av aktørene som har fjernet Freia-produkter fra sine butikker. Nå skal de gjøre en ny vurdering opplyse selskapet til E24.

– Vi har avventet føringer fra myndighetene. Vi tar nå avklaringene fra dagens møte i UD til etterretning og vil gjøre en ny intern vurdering. Vi kommer tilbake med informasjon når vi har konkludert, sier kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly.

Selger over 460 «svartelistede» varer

På svartelisten til Ukraina står flere selskaper, deriblant det kinesiske elektronikkselskapet Xiaomi som blant annet produserer smarttelefoner og robotstøvsugere, og amerikanske Procter & Gamble som selger batterier og elektriske tannbørster.

Elkjøp, som har boikottet Freia, selger like over 460 varer fra de to svartelistede selskapene.

Så langt har ikke Elkjøp boikottet disse produktene.

Fortsatt boikott

Etter UDs møte onsdag er Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels) og SAS blant dem som forholder seg uforandret i sitt syn om boikotten av Freia-eiere.

– Vi har valgt å forholde oss lojalt til listen som ukrainske myndigheter har gått ut med, sier kommunikasjonssjef Tonje Sund.

– Det kommer etter en grundig gjennomgang av alle selskapene på listen, og det er basert på at morselskapet Mondelez er på denne listen, og ikke Freia som sådan. Gjennomgangen resulterte i at vi fjernet Marabou, Freia og Oboy, legger hun til.

Disse har stanset salget av Freias produkter Elkjøp

Hurtigruten

Strawberry (tidligere Nordic Choice Hotels)

Classic Norway Hotels

SAS

Norwegian

Widerøe

Den Norske Turistforening (DNT)

Norges Fotballforbund

SJ Norge Vis mer

Widerøe opprettholder også sitt standpunkt, og forholder seg til den ukrainske svartelisten.

– Widerøe har fjernet melkesjokolade og Kvikklunsj fra vårt sortiment, og vi jobber stadig med listen fra Ukraina, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli.

Det samme gjør Hurtigruten og Norwegian.

– Håper de snur

Mondelez-sjefen sier etter møtet med UD at han håper de som har boikottet snur.

– Jeg håper de går inn i en dialog om dette, og at vi er i stand til å snakke med disse selskapene og hjelpe dem til å forstå at denne debatten er mye bredere enn den har blitt fremstilt som gjennom helgen. Og jeg håper at de snakker med oss og at de forstår at dette ikke bare handler om norske jobber og norske produsenter, men også at regjeringens posisjon er basert på det offisielle sanksjonsregimet, sier Chris Callanan.