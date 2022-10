Aleksandr er kaptein på en russisk fisketråler: – Vi er vanlige sjømenn

I løpet av kort tid skal alle russiske fiskebåter sjekkes av politiet og tollvesenet. Fisketråleren «Svyatoy Spiridon» i Tromsø er én av dem.

FISKER: Kaptein Aleksandr Zabavnikov er ikke bekymret for økt kontroll med den russiske fiskeflåten i norske havner. – Vi er ikke redde for det, sier han.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er tomt i pakkerommet om bord i tråleren, men den tunge lukten av torsk henger fortsatt i luften.

– Vi har bare fisk. Frossenfisk. Vi er lovlige, sier Ivan Druzhinin, som viser iTromsø rundt i rommet hvor fisken fryses og pakkes. «Fabrikken», kaller han det.

Han er annenstyrmann på den russiske fisketråleren Svyatoy Spiridon som ligger til kai i Breivika i Tromsø. Besetningen på 17 mann tråler torsk i Barentshavet. De anløper ofte havner i Norge og leverer frossenfisken deres.

– Det er hardt arbeid, fisking. Vi jobber på i 12 til 14 timer hver dag, sier kaptein Aleksandr Zabavnikov.

ANNENSTYRMANN: Ivan Druzhinin har jobbet på fisketråleren Svyatoy Spiridon siden 4. august. Båten ligger til kai i Breivika i Tromsø mens fiskefryseren blir reparert.

Snart får russiske fiskebåter bare anløpe tre havner i Norge: Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø. Samtidig skal tollvesenet og politiet sjekke alle russiske båter som legger til kai.

Gjengen om bord i denne båten må med andre ord forberede seg på en god del flere kontroller i tiden fremover, enn de det har vært vant med så langt.

– Vi blander oss ikke i politikk

Nyheten overrasker kapteinen og annenstyrmannen, da iTromsø forteller om den.

– Dette er nytt? I dag? spør Druzhinin mens han sjekker nyhetene på telefonen sin.

Han viser skjermen til kapteinen.

– Ah, Tromsø er åpen. Og Kirkenes og Båtsfjord, sier Druzhinin og puster lettet ut.

Fisketråleren Svyatoy Spiridon trenger ikke andre havner enn de tre – utover Murmansk i Russland, forteller han.

FUNKER IKKE: Ivan Druzhinin viser fram fryseren i trålerens pakkerom. 1 av 8 Louise Holst Andersen

Torsdag kveld presenterte regjeringen nye regler for russiske fiskefartøy. Etter gasslekkasjene i Østersjøen og økt droneaktivitet over norsk infrastruktur, skal kontrollen med russiske båter skjerpes. Men det er ikke noe problem, mener kapteinen på Svyatoy Spiridon.

– Det går helt fint. Vi er vanlige sjømenn og blander oss ikke inn i politikk. Vi bare jobber, sier Zabavnikov.

– Vi bryter ikke reglene i Norge

Tråleren har ligget til kai i Tromsø i en uke. Fryseren har sluttet å funke og er under reparasjon.

– Planen er at vi skal ut å fiske igjen om et par dager. Fryseren er nesten reparert, sier Druzhinin fra sofaen i byssen.

På dekket har kaptein Zabavnikov funnet frem fiskestangen sin. Han kaster linen over relingen på båten.

– Da jeg var barn ville jeg bli sjømann i militæret. Men skjebnen ville at jeg ble fisker, sier han.

BIT PÅ KROKEN: Kaptein Aleksandr Zabavnikov

Det går ikke mange sekunder før en fisk biter på kroken i det kalde fjordvannet. Han trekker den lille fisken inn og kaster den i en svart spann bak ham.

Det er usikkert når den økte kontrollen med de russiske fiskebåtene begynner, men ifølge regjeringen vil endringene tre i kraft i løpet av kort tid.

Zabavnikov forteller at han opplever tollvesenet som mye mindre streng i Norge enn i Russland, og han er ikke bekymret for at det skal komme mer kontroll i de norske havnene.

– Det er ikke noe problem. Vi er ikke redde for det, siden vi ikke bryter reglene i Norge, sier han.