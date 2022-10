Norskeid rederi bygger verdens største cruiseskip

Icon of the seas blir mer enn 360 meter langt og har plass til totalt 7600 gjester.

Illustrasjon: Icon of the seas skal stå klart i januar 2024.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det delvis norskeide rederiet Royal Caribbean bygger verdens største cruiseskip «Icon of the seas».

– Det er knyttet mye spenning til dette. Særlig blant våre gjester, sier Ben Bouldin, visedirektør for Royal Caribbean Cruise Line i Europa, Midtøsten og Afrika.

Han beskriver Icon of the seas som noe «kulminasjon av alt reisende har elsket de siste 50 årene».

– Det blir skøytebane, klatrevegg og surfesimulator. I tillegg ting massevis av nye fasiliteter. Vi tilbyr gjestene våre en helt ny opplevelse, i tillegg til de elementene de elsker fra før, sier Bouldin til E24.

365 meter langt

På Icon of the seas kan gjestene forvente blant annet 20 dekk, syv svømmebasseng, seks vannsklier og mer enn 2800 lugarer. Om bord på skipet er det totalt åtte såkalte «nabolag», hvert med sitt tema. Det er blant annet Central Park, Chill island og Royal promenade. Skipet har plass til 7600 gjester.

Skipet er totalt 1 198 fot langt, altså 365 meter. Totalt veier det 250.800 bruttotonn bruttotonnBruttotonnasje er mål for volumet av alle benyttede, innelukkede rom i et fartøy. Skipet bygges for tiden i Tyrkia og i Finland og starter sitt første seilas i januar 2024.

Royal Caribbean Group er verdens nest største cruise selskap og er børsnotert på Wall Street. Awilhelmsen var en av grunnleggerne av selskapet og er fortsatt en av de største aksjonærene med en eierandel på 8,8 prosent.

«NABOLAG»: Om bord på skipet er det flere ulike «nabolag».

– Bærekraftig skip

Cruisenæringen har gjennom flere år vært gjenstand for kritikk for blant annet forurensing og Bouldin understreker at de tar bærekraftshensyn når de bygger nye skip og hevder at Icon of the seas er det mest bærekraftige skipet de noen gang har bygget.

På spørsmål om hvordan et cruiseskip er bærekraftig svarer Bouldin:

– Vi anerkjenner viktigheten av miljøet, samtidig driver vi med kontinuerlig innovasjon for å sikre at vi operer så bærekraftig som mulig. Royal Caribbean arbeider mot å bli karbonnøytral innen 2050, som Icon of the Seas er et godt eksempel på, ettersom skipet er mer bærekraftig enn sine forgjengere.

– Vi fokuserer på tre nøkkelpunkter: Utslippsreduksjon (LNG og hybrid brenselcelleteknologi), energieffektivisering (smart teknologi for å spare energi, og gjenbruk av varme fra motoren), og avfalls- og vannhåndtering (konvertering av avfall til energi om bord).

Videre forteller han at Icon of the seas vil bli det første av Royal Caribbean Cruise sine båter som drives av flytende naturgass (LNG). Rederiet bygger nå totalt tre båter som skal drives av dette. LNG skal blant annet kombineres med blant annet landstrøm og varmesystemer som gjenbruker overflødig energi

– Bærekraft er alltid vårt fokus når vi bygger skip og med dette er vi et steg nærmere vårt mål om å være karbonnøytrale innen 2050, sier Bouldin.

Flertallet vil bruke LNG

15 prosent av cruiseskipene som skal sjøsettes globalt de kommende fem årene skal etter planen utstyres med brenselceller eller batteridrift, ifølge en rapport fra den internasjonale cruiseorganisasjonen Cruise Lines International Associaton.

Ifølge organisasjonen vil 61 prosent av nybygde skip benytte seg av LNG som primært drivstoff fremover.