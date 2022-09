Bedrifter om strømstøtten: – Ikke god nok

Regjeringens strømstøttepakke gir blandede reaksjoner hos bedrifter. – Vil bli veldig tøft fremdeles, sier Sørlandsbadet-sjefen.

HAR DELTE MENINGER: Daglig leder Børge Sundnes på Sørlandsbadet i Lyngdal mener regjeringen har gode intensjoner, men frykter at situasjonen fremdeles vil bli tøff for mange.

Klokken 10 fredag la regjeringen frem en etterlengtet strømstøtteordning for næringslivet. I den kom det frem at bedrifter hvor strømutgiftene utgjorde minst 3 prosent av omsetningen første halvår, kan søke tilskudd. For å få støtte, må bedriften, som et minimum, gjennomføre energikartlegging. Støtten øker dersom bedriften gjennomfører energitiltak.

I tillegg vil staten gjennom en ny lånegarantiordning garantere for 90 prosent av beløpet i banklån til bedrifter med akutt likviditetsmangel som følge av strømprisen.

Daglig leder Børge Sundnes på Sørlandsbadet i Lyngdal var spent og bekymret i forkant av regjeringens pressekonferanse. Han har tidligere beskrevet de økte strømprisene som en tsunami.

Klokken ti fulgte han pressekonferansen nøye.

– De har gode intensjoner, og legger vekt på å stimulere til enøktiltak. Det er bra, men gitt vår situasjon med 3,5 millioner ekstra i kostnader, hvorav vi kan få dekket 45 prosent, vil dette bli veldig tøft fremdeles, sier Sundnes til E24.

– Vanskelig å klage, men ...

Sundnes erkjenner at politikerne har en vanskelig jobb, men frykter nå at mange bedrifter faller utenfor ordningen.

– Jeg synes det er vanskelig å direkte klage, men jeg synes ikke ordningen er god nok, sier han.

Sørlandsbadet har allerede redusert energiforbruket med 25 prosent, og har erfaring med å kartlegge energibruken til bedriften. Sundnes vil se videre på hva bedriften kan gjøre, men mener likevel at bedriften vil mangle to millioner til ekstra utgifter, noe som vil føre til at Sørlandsbadet vil slite i tiden fremover.

– Vi har fått utsatt leien ut året på i påvente av strømstøttepakken, og den må jo betales. Dette hjelper litt, men langt fra nok, sier han.

På et normalår har Sørlandsbadet strømutgifter på rundt 1,2 millioner kroner. Dersom prisene for august holder seg, kan årets strømregning komme på hele 4,7 millioner kroner.

Synes ordningen virker tynn

Henrik Rothman, medgründer i oppbevaringsselskapet Lagerboks, sa til E24 at han var redd for at de aller fleste bedrifter vil falle utenom ordningen i forkant av at den ble lagt frem fredag.

Etter fremleggelsen mener han at ordningen virker tynn.

IKKE FORNØYD: Medgründer Henrik Rothman i Lagerboks mener strømstøtteordningen kunne vært utformet annerledes.

– På kort sikt burde de heller gi en støtteordning på lik linje med husholdningene. Det tar tid å få på plass energibesparende investeringer, sier han.

Rothman påpeker at mye av strømforbruket til en bedrift går igjennom gårdeier og faktureres gjennom felleskostnader konto. Det er ikke klart om dette vil bli tatt med i tilskuddsordningen.

– Utbytteforbud høres også helt urimelig ut, sier han.

– Hadde ikke regnet med å få noe

– Det ser sånn ut som at vi faller utenfor, sier daglig leder Knut Johannessen i Sagene bryggeri til E24.

Sagene bryggeri holder til i Oslo, men har også noe produksjon ved Arendals bryggeri, og omsetter for rundt 30 millioner kroner i året.

– Det er energitilskuddsklausulen som forutsetter tre prosent strømintensitet som gjør at vi ikke omfattes. Men vi hadde ikke regnet med at vi skulle få noe, sier Johannessen.

– Vi må prøve å finne måter å leve med det på. Det er ikke kritisk for oss, det er nok flere som er verre stilt. Jeg tror mange mindre og mellomstore bedrifter vil falle utenfor.

OMFATTES IKKE: Daglig leder Knut Johannessen i Sagene bryggeri.

E24 har vært i kontakt med flere bedrifter, som sier det er for tidlig å konkludere på om de vil omfattes av tilskuddsordningen eller ikke.

SMB Norge, medlemsorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, mener regjeringens strømpakke fremstår som «en tikkende byråkratibombe».

– Det er for lite, for sent og det virker alt for komplisert å benytte seg av disse tiltakene. Dersom man har hatt de minste bedriftene i tankene når man har utformet dette så viser det en manglende forståelse for hvordan hverdagsnæringslivet fungerer i praksis, sier administrerende direktør Jørund Rytman i SMB i en pressemelding.