– Nå lever jeg drømmen

SAN FRANCISCO (E24): Norske Tord Dønnum gikk rett fra skolebenken til å satse alt på gründerkarriere i USA – midt i tek-bransjens største nedtur siden finanskrisen. – Vi er hele tiden nødt til å tenke nytt, sier han.

Han hadde bare tre måneder på seg til å imponere sin nye arbeidsgiver. Tord Dønnum hadde nettopp flyttet til Berkeley i California for å fullføre et masterprogram, og nå hadde han sikret seg et praksisopphold hos oppstartsbedriften Foundersuite takket være et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Gründerskolen på Universitetet i Oslo (UiO).

22-åringen visste at han ville bli i USA etter at studiene ved Berkeley var fullført, men visumreglene krevde at han ble sponset av et firma.

– Jeg jobbet så hard jeg kunne, fordi jeg visste at selskapet ville være underlagt økonomiske forpliktelser dersom de ga meg jobb og visum, sier Dønnum.

– For å skille meg ut, lærte jeg meg å kode for å automatisere mange tidkrevende prosesser jeg la merke til hos bedriften. Etter tre måneder fikk jeg jobben, sier han.

DYR BY: Tord Dønnum (t.h.) signerte kontrakt på ett år i en studentbolig utenfor Berkeley-området, så han kan bo sammen med romkamerat Julius Ritter her i noen måneder til. Det kommer godt med i ett av de dyreste områdene i USA.

Tross den unge alderen, var ikke dette Dønnums første erfaring med gründerbransjen.

Like etter videregående, for rundt fem år siden, bestemte han seg for å starte sin egen bedrift for å prøve å finansiere en bachelor i entreprenørskap ved BI. Han valgte å konsentrere seg om en av sine store lidenskaper, og sammen med en studiekamerat opprettet han selskapet Tor Sport, som lager skibriller tilpasset norske forhold.

– Det var det som virkelig endret alt. Jeg skjønte at entreprenørskap var det jeg virkelig hadde lyst til å drive med, siden det tillot meg påvirke det jeg drev med direkte, sier Dønnum.

Siste semesteret på BI søkte han seg inn på UiOs gründerprogram, med utveksling til Berkeley, fordi han ville være nærme Silicon Valley. Allerede første uken på den amerikanske vestkysten skjønte han at han hadde valgt «fullstendig riktig».

– Alle var så engasjerte, og de hadde oppriktig interesse for det de drev med, sier Dønnum.

– En av foreleserne våre solgte selskapet sitt for ti millioner dollar foran oss – under forelesningen, legger han entusiastisk til.

Tips til unge nordmenn som vil prøve seg i USA Bygg et nettverk ved å snakke med nye folk. Nettverk betyr alt i næringslivet i USA.

Start med det velkjente og trygge, som Innovasjon Norge, universitetet ditt, konsulatet og sjømannskirken, for å føle deg trygg når du tar det første steget ut for å møte amerikanere.

Konsentrer deg om ett segment som interesserer deg, og skap et sterkt nettverk innenfor det segmentet.

Vær nysgjerrig, still spørsmål og lytt til andre for å lære mer. Det er mye å lære av ulike mennesker her.

Gi det lille ekstra og vær villig til å prøve nye ting.

Ha et åpent sinn og lær deg å automatisere om det er nødvendig. Vis mer

Praksisoppholdet var en del av programmet til UiO, og Dønnum fikk tilbud om 14 av de 15 praksisplassene han søkte på. Han endte opp med å takke ja til tilbudet fra Foundersuite, et oppstartsselskap som har utviklet en programvare for å hjelpe unge bedrifter å skaffe finansiering.

Gründer og daglig leder Nathan Beckord kunne tidlig se at den unge nordmannen skilte seg fra den gjennomsnittlige praksisstudenten.

– Når du driver en liten oppstartsbedrift, er du alltid på utkikk etter folk som er villige til å gå den ekstra milen, og det var tydelig at Tord er lidenskapelig opptatt av det han driver med, sier Beckord.

– I tillegg er han en lagspiller og en vennlig person.

FØRSTE SELSKAP: Tord Dønnum grunnla Tor Sport like etter videregående, for å finansiere studiene på BI. Selskapet har solgt over 500 skibriller og finnes i seks sportsbutikker.

På tross av at de har hatt en rekke praksisstudenter, og han «har elsket dem alle», var Dønnum den første Beckord valgte å ansette på slutten av praksisperioden.

Visumprosessen er noe av det som har holdt ham tilbake tidligere, medgir han.

– Men Tord hjalp oss å undersøke og forstå prosessen, sier Beckord.

Nå har Dønnum tittel som assisterende salgssjef i Foundersuite, som gir kunder tilgang på en database med 214.000 investorer. Her kan unge oppstartsbedrifter finne de mest relevante investorene gjennom ulike filtre, og siden 2015 har selskapet hjulpet over 90.000 bedrifter å hente til sammen rundt hundre milliarder kroner, ifølge Dønnum.

I løpet av de siste ni månedene har han selv vært med å hjelpe 256 selskaper å skaffe ca. 1,3 milliarder kroner totalt i finansiering, forteller han. Ofte går han inn i kundenes selskaper i detalj for å gi tips og veiledning.

– Det er veldig morsomt å ha en finger med i spillet så tidlig i prosessen siden sånne selskaper kan gjøre det stort i fremtiden, sier Dønnum.

Samtidig har han nylig også blitt økonomidirektør og medgrunnlegger i sin egen oppstartsbedrift, Rekava, etter at han traff gründeren av selskapet i bursdagsfesten til en felles venn fra Stanford.

Rekava tilbyr en database for byggebransjen, utstyrt med eksisterende formler og beregninger som sparer ingeniører for tid og ressurser. Ved hjelp av en AI-dreven personlig assistent får kundene veiledning i å bruke formlene for spesifikke byggeprosjekter.

Dønnums første oppgave er å skaffe til veie ca. 20 millioner kroner i investormidler. Om en måneds tid flytter han til Austin i seks uker for å delta i start-up-programmet til oppstartsfondet Antler – og forhåpentligvis sikre en investering på to millioner kroner.

– Vi har ikke så mye penger igjen, så vi må handle raskt, sier han.

Det kan være ekstra krevende når teknologibransjen står midt oppi den største nedturen siden finanskrisen, med masseoppsigelser, aksjer i fritt fall og langt mer forsiktige investorer.

PÅ JOBB: Dønnums arbeidsplass er i WeWork-lokalene i den ikoniske Salesforce-bygningen i San Francisco sentrum.

Gjennom stillingen i Foundersuite har Dønnum selv erfaring med det krevende markedet.

– Vi må hele tiden tenke nytt. Vi må finne mer relevante selskaper og klare å se hvem som har penger i krisetider som nå, sier Dønnum.

Han påpeker at det fortsatt i snitt hentes ca. femti millioner kroner hver eneste dag gjennom programvaren til Foundersuite.

– Det finnes penger i markedet, men du må hele tiden vite hvor de går, sier han.

– Hvordan forholder du deg til presset om å skaffe 20 millioner kroner før Rekava går tomme for penger?

– For å overleve i dette miljøet har jeg erfart at det er viktig å jobbe smartere og fokusere på produktutvikling. Videre vil det å delta på nettverksarrangementer være en effektiv måte å øke synligheten vår på, sier Dønnum.

Han mener det er viktig å ikke bli distrahert av «støyen» fra media eller rykter fra kollegaer, men heller konsentrere seg om å utvikle tjenester og skape verdi for kunder.

– Jeg sørger alltid for å kartlegge og simplifisere ting rundt meg for å ikke la stresset nå meg, sier han.

– Noe jeg finner svært hjelpsomt, er å bryte ned alle målene våre til mindre, mer håndterbare milepæler. Dette hjelper både teamet og meg selv å holde fokuset og motivasjonen oppe selv i vanskelige tider.

For å kombinere de to jobbene i Foundersuite og Rekava, lager Dønnum hele tiden timeplaner for møter og hvor han skal jobbe når. Han anslår at han jobber tilsvarende to fulltidsjobber, og det blir både tidlige morgener og sene kvelder.

Romkamerat og en av hans nærmeste venner fra Berkeley, tyske Julius Ritter, ser med beundring på hvordan kompisen håndterer arbeidspresset.

– Han er så full av driv og positiv energi, sier Ritter.

– Du lurer nesten på hva han får i seg om morgenen for å klare å hoppe på et møte klokken seks, jobbe hele dagen, sove noen timer – for så å gjøre alt om igjen.

NÆRE VENNER: Tord Dønnum (f.v.) og Julius Ritter startet en idrettsklubb med over hundre medlemmer på Berkeley sammen med Peter Rapp, Neo Yin, Robert Holger Schuppan.

Selv har Tord Dønnum inntrykk av at det kreves en langt større arbeidsinnsats i teknologibransjen i San Francisco enn hjemme i Norge, men det skremmer ham ikke å jobbe 15 om dagen.

– Jeg synes det er spennende, for nå lever jeg drømmen. Det å bli hindret i en sånn mulighet, det skremmer meg mer enn det å ta på meg jobben, sier han.

LEVER DRØMMEN: Tord Dønnum håper han kan inspirere andre nordmenn til å prøve lykken i næringslivet i USA.

22-åringen håper andre også ser verdien i dette og tør å hoppe i noe lignende.

– Jeg vil gjerne fronte det å være i USA for andre nordmenn, så de også kan komme hit og ta med seg kunnskap tilbake igjen til Norge og styrke norsk næringsliv, sier han.

Selv håper han å bli i USA en stund, kanskje frem til han skal stifte familie.

– Foreløpig tar jeg alle muligheter jeg kan for virkelig å utvikle karrieren min.

