Norrøna satser på reiseliv – kjøper villmarkshotell

Turutstyrsgiganten kjøper stisyklingshotell i Telemark. Ambisjonen er å bli Norges ledende aktør på opplevelsesreiser.

MAKS 34: På en øy i en innsjø i det sørlige telemark ligger yurt-teltene. Det er et kostnadskrevende konsept som vil kreve investeringer før det blir «superlønnsomt», ifølge Norrøna-sjefen.

Norrøna, som først og fremst er kjent for å produsere friluftsprodukter, har de siste årene brettet seg ut til å satse på reiseliv.

Nå kjøper selskapet sitt første overnattingssted, Canvas Hotel Telemark.

De selv omtaler seg som verdens eneste stisykkelhotell. Det ligger «midt i ingenmannsland», som selskapet selv skriver på nettsiden, på en liten øy i en innsjø, omtrent to kilometer fra nærmeste bilvei. Gjestene sover i «kirgisiske yurt-telt».

– Dette er stedet jeg er tredje mest, etter hjemme og hytta, sier Norrøna-sjef og -eier Jørgen Jørgensen.

Prisen vil han ikke avsløre.

Flere reiselivsoppkjøp

Jørgen Jørgensen er fjerde generasjons Norrøna-eier etter at oldefaren med samme navn stiftet Norrøna for nesten 100 år siden.

De siste årene har turutstyrsprodusenten vært gjennom et betydelig skifte. For det første har utlandet blitt stadig viktigere. 2022 ble året da Norrøna for første gang fikk over halvparten av inntektene fra utlandet.

FJERDE GENERASJON: Jørgen Jørgensens oldefar Jørgen Jørgensen stiftet Norrøna i 1929.

Det andre er reiselivssatsingen. I 2020 kjøpte de toppturselskapet Hvitserk of Norway, og i fjor ble resten av Hvitserk overtatt. Det tilbyr gruppereiser til 50 ulike land.

– Gjennom denne satsingen er vårt mål å bli den ledende aktøren i Norge på opplevelsesreiser, sier Jørgensen.

Krever investeringer

Det er kjøpesterke kunder Norrøna retter reiselivssatsingen mot.

Jørgensen omtaler Canvas Hotel Telemark som et hotell i «boutique»-segmentet. Det vil si et eksklusivt tilbud i små dimensjoner.

På stisykkelhotellet er det plass til maks 34 gjester om gangen.

Pris per person per natt i dobbeltrom er 3725 kroner, ifølge nettsiden. Det inkluderer alle måltider samt sykkelguide.

– Hvem er en typisk gjest?

– Det er kanskje ikke en typisk Norrøna-kunde siden vi nå selger mest til utlandet. Her kommer det mest nordmenn. Men vi håper å kunne tiltrekke oss flere internasjonale gjester.

SYKKELTEMA: Ifølge hotellet selv er de verdens eneste stisykkelhotell.

– Er du bekymret for etterspørselen med tanke på at kjøpekraften til kundene dine har falt?

– Det blir svingninger uansett. Vi er egentlig tre år bak skjema i reiselivssatsingen fordi covid kom. Men vi bygger business i et langsiktig perspektiv. Og det er mye investeringer som kreves før dette blir et superlønnsomt selskap. Men vi tror på opplevelsesreiseliv og tror det kommer til å være en sterk trend fremover. At folk vil gjøre noe annet på ferie enn å ligge på en solseng.

Noe lavere feriebudsjett

Det bekrefter Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke.

– Vi har sett i mange år at folk ønsker seg mer aktive opplevelser i naturen og at de er villige til å betale for det.

Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke.

Virke har tall som viser at syv av ti planlegger en eller annen form for ferie i år. Gjennomsnittsbudsjettet for norske husholdninger har samtidig falt noe, fra 42.000 til 36.000 kroner.

– Vår erfaring er at når forbrukerne får litt dårligere økonomi, så er det først og fremst de ovale weekendene man kutter. Men «hovedferien» vil man prioritere.

Før pandemien var det opplevelsessegmentet som vokste mest, ifølge Pettersen. Han sier det er interessant å se hvordan aktører som Norrøna går inn i reiselivsbransjen.

– Dette ser vi at flere har gjort internasjonalt. At spesialister på utstyr satser på opplevelser som passer til de produktene de selger.