Sector Alarm-gründer Jørgen Dahl melder flytting til Sveits

Milliardæren bak boligalarmselskapet Sector Alarm følger etter Kjell Inge Røkke til Lugano.

Lugano i Sveits, her avbildet i forbindelse med Kjell Inge Røkkes flytting dit i september. Dahls nye adresse ligger i åssiden til høyre på bildet.

Saken oppdateres...

Det kommer frem av en flyttemelding i Folkeregisteret fredag.

Pressesjef Sissel Eckblad i Sector Alarm bekrefter også flyttemeldingen, men E24 har foreløpig ikke kommet i kontakt med Dahl selv.

I 2021 var Dahl oppført med en ligningsformue på over 2,2 milliarder kroner.

Les også Eiendomsarving Camilla Astrup melder flytting til Sveits

Dahl har nå meldt flytting til Lugano i Sveits. Det er samme by som Kjell Inge Røkke sendte sitt brev fra i begynnelsen av september i år, da han overrasket norsk offentlighet med sin egen flyttemelding.

Fire rike nordmenn har i år bosatt seg i byen helt sør i Sveits.

Og totalt er det nå 21 rikinger som har meldt flytting til Sveits i år.

Administrerende direktør i Sector Alarm Group, Jørgen Dahl.

Dahl, som ifølge bladet Kapital er den 22. rikeste nordmannen i 2022, kjøpte Thor Johan Furuholmens gigantvilla på Bygdøy i Oslo for to år siden. Da skulle Furuholmen selv flytte til Sveits.

Dahl har siden gitt bort villaen som gave, ifølge Finansavisen. Han var på tidspunktet også nabo med Odd Johnny Winge – en annen formuende Sveits-flytter.

Les også Se oversikten: Rikingene som har forlatt riket

Kapital har beregnet Dahls formue til å ligge rundt 12 milliarder kroner. Han begynte med salg av sikkerhetslåser på 90-tallet, og har bygget seg sakte, men sikkert opp, skriver bladet.

Milliardærens flyttemelding kommer bare et par dager etter at det ble kjent at eiendomsarving Camilla Astrup også melder flytting til Sveits.

Den siste tiden har fiskeriarving Ole-Kristian Nergård og eiendomsmilliardær Kim Erla meldt flytting samme vei.

Det samme har investor Tord Ueland Kolstad, milliardær Borger Borgenhaug og eiendomsinvestor Francis Stückrath Hay.