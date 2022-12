Bernt Apeland blir ny Virke-sjef

Handelsorganisasjonen henter Norges Røde Kors’ tidligere generalsekretær.

NY VIRKESJEF: Virkes nye toppsjef har tidligere i år jobbet med å få førstehjelpsutstyr og medisinsk utstyr til Ukraina.

57 år gamle Bernt Apeland er ansatt som administrerende direktør i Virke.

– Dette er en fantastisk mulighet som jeg gleder meg til å ta fatt på. Virkes medlemmer representerer bredden og fremtiden i norsk næringsliv, og organisasjonen er en av de viktigste samfunnsaktørene i Norge, sier han.

Virke er landets nest største arbeidsgiverforening, etter NHO.

Organisasjonen representerer handels- og tjenestenæringen, med 25.000 medlemsbedrifter.

– Handels- og tjenestenæringen er helt grunnleggende for levende lokalsamfunn. Næringen skaper store verdier over hele landet og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å styrke konkurransekraften til våre medlemmer, sier Apeland.

Topplederjobben i Virke har vært uavklart etter at Ivar Horneland Kristensen meldte sin avgang i juni.

Kunngjøringen kom uken etter at VG skrev om en langvarig konflikt i organisasjonen. De siste to årene har store deler av toppledergruppen blitt byttet ut.

– Spennende og klok

Bernt Apeland har jobbet i Norges Røde Kors i totalt 16 år, i ulike omganger.

Før han ble generalsekretær, i 2016, hadde han tilsvarende stilling i Unicef Norge. Tidligere i år ble det kjent at han ikke ønsket å forlenge åremålet som gikk ut i november.

Da skrev Røde Kors at «i Apeland sin periode som generalsekretær har organisasjonen bl.a. respondert på behovet for akutt helsehjelp i noen av de mest krevende krigs- og konfliktområde i verden, som Syria, Jemen og Afghanistan».

Virke-president Margrethe Sunde er fornøyd med ansettelsen.

– Vi har valgt en spennende og klok leder for Virke. Bernt har omfattende erfaring med å skape en trygg og inkluderende kultur i store og komplekse organisasjoner. Han er god på prosesser og verdiskapning, og har tung kompetanse på kommunikasjon og samfunnsliv. Det er avgjørende for å skape medlemsverdi for handels- og tjenestenæringene. Vi gleder oss.

Apeland starter på nyåret.