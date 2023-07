Interessen for utenlandsboliger holder seg god til tross for svak krone

Interessen for å kjøpe feriebolig i utlandet er oppadgående, ifølge analytiker. Samtidig gjør økte renter og svak krone at flere nå utsetter utenlandskjøpet.

Spania er landet hvor flest nordmenn kjøper utenlandsbolig. Her fra Marbella på Costa del Sol, som ifølge Finn Eiendom er en av de mest populære områdene for nordmenn.

– Mye negativt rundt valutaen er hemmende, sier Bjørn-Erik Øye, partner og analytiker i Prognosesenteret.

Øye sier at interessen for å kjøpe har holdt seg svakt stigende etter pandemien. 2021 var det første året hvor antallet nordmenn som eide bolig i utlandet gikk ned.

– I 2022 meldte meglere i Spania og Sverige, som er landene som betyr noe i volum, at pågangen er tilbake. Inn i 2023 har antallet som planlegger et kjøp vært svakt oppadgående, selv om det er mye som har gått galt i år for de som ønsker å kjøpe, sier Øye, og trekker fram både renteøkninger og svak krone.

Flere har også sittet på gjerdet under pandemien og ventet på å kjøpe, legger han til.

Ifølge Prognosesenteret er det rundt 100.000 nordmenn som nå planlegger å kjøpe fritidsbolig i utlandet. Spania er det klart mest populære landet blant nordmenn.

Øye peker på både pris, renteøkninger, eiendomsskatt og klimaendringer som påvirkningsfaktorer for interessen for utenlandskjøp.

– Valutaen har til de grader gått i motsatt retning av det man har ønsket, og gjort det veldig mye dyrere å kjøpe i Europa, sier han.

Prisnivåene holder seg

Sverige er likevel et unntak. Den svenske kronen er i likhet med den norske på et rekordsvakt nivå.

– Prisnivået i Sverige faller noe tilbake fra oppgangen under pandemien. Hvis ikke forholdet mellom den norske og svenske kronen endrer seg merkbart, så ser det ut til at det er gunstigere å kjøpe her i år enn i fjor, sier Øye.

Den norske kronen har svekket seg mot flere viktige valutaer de siste månedene, noe som har gjort det dyrere å være nordmann i utlandet.

Ifølge Prognosesenteret sier én av tre at valuta og renteøkningene gjør at det er mindre aktuelt å kjøpe bolig i utlandet nå.

Øye sier at det fortsatt er like mange som tidligere som planlegger å kjøpe i Spania, men at mange velger å vente. Det samme gjelder de som skal selge fritidsboligen.

– Det er mulig å få en bra gevinst for de som selger boligene nå. Problemet for selgerne er imidlertid at potensielle kjøpere har satt seg på gjerdet.

– Men mange av de som skal selge utenlandsboligen har ikke bruk for disse midlene nå, og avventer da heller salget – hvilket er årsaken til at prisnivåene likevel holder seg godt, fortsetter han.

Stabilt god interesse

Jørgen Hellestveit, leder i Finn Eiendom, sier at antallet annonser for boliger i utlandet er tilbake til normalen fra før pandemien.

– Hittil i år er det lagt ut 5800 boliger i markedet og dette er på samme nivå som i fjor, sier han.

Per nå ligger det ute over 10.700 fritidsboliger i utlandet til salgs på Finn. Nærmere 8.500 av disse ligger i Spania.

Jørgen Hellestveit, leder i Finn Eiendom, sier at de meste populære områdene for nordmenn å kjøpe bolig i Spania i, er Albir, Marbella og Torrevieja.

Finn ser ikke tegn til at interessen for å kjøpe bolig i utlandet er på vei ned.

– Ser vi på besøk på annonsene for fritidsbolig i utlandet, tyder tallene på at interessen har holdt seg stabilt god. Vi ser ikke tegn til store endringer i interessen her, sier Hellestveit.

Valutarisiko

Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret sier at det alltid vil være en viss valutarisiko med å kjøpe bolig i utlandet. Derfor sier han det er vanskelig svare på om det er risikabelt å kjøpe utenlandseiendom nå som kronen er rekordsvak.

– Det er alltid en risiko når du har inntekt i én valuta og lån i en annen. Mange har tapt på det, mens andre har tjent på det. Nå slår det veldig negativt ut for potensielle kjøpere, sier han.

Svekkelse av kronen alene har gjort det 30 prosent dyrere i Spania de siste årene, påpeker Øye. Selv om levekostnadene har gått opp, er det fremdeles betydelig billigere enn i Norge.

Øye opplever ikke at nordmenn kjøper bolig i utlandet for å tjene store penger på den.

– De som skal kjøpe fritidsbolig utenlands har ofte bedre tid, og har andre kriterier enn de som skal kjøpe hytte. Man kan jo alltids ta nok et år på hotell.

