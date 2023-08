Selskap taper over en million i døgnet etter brokollaps

Transportselskaper taper millioner på at Dovrebanen holdes stengt. NHO krever at regjeringen kommer på banen. Posten varsler forsinkelser.

Mandag brøt Jernbanebroen i Ringebu sammen. Det har ført til at Dovrebanen holdes stengt i lang tid fremover.

Etter at Jernbanebroen over Lågen ved Ringebu kollapset mandag, så er Dovrebanen stengt på ubestemt tid.

Det har store konsekvenser for de som driver transport av gods på togskinner.

– Selv om vi ikke får kjørt tog, og dermed ikke får noen inntekter på denne strekningen, beholder vi tilnærmet alle kostnadene.

Det sier Ingvild Storås som er administrerende direktør i Norges største transportør av gods på jernbane, CargoNet.

Selskapet taper mellom én og to millioner kroner hver dag Dovrebanen ikke går.

– Dette er kostnader til lokomotiver og godsvogner, lønn til lokomotivførere og terminalarbeidere, i tillegg til administrative kostnader, sier Storås.

Avlastningen ikke stor nok

Dovrebanen er jernbanestrekningen mellom Eidsvoll og Trondheim. Togstrekningen hadde allerede før brokollapsen holdt stengt siden søndag 6. august, på grunn av ekstremværet Hans.

CargoNet kjører normalt seks tog i hver retning daglig mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen.

– Vi har heldigvis de siste dagene fått mulighet kjøre enkelte tog på Rørosbanen, men dette er et betydelig mindre volum enn vanlig, sier Storås.

Rørosbanen er mindre egnet til å transportere gods av flere årsaker:

Togene er kortere

Togene går tregere

Rørosbanen er ikke elektrifisert slik som Dovrebanen er. Det er kun diesellokomotiver som kan kjøre på skinnene, og slike lokomotiver er det få av i markedet.

Det går også en del persontog langs strekningen, noe som setter en begrensning for hvor mange godstog som kan kjøre der.

Økt transport med lastebiler

Både CargoNet og godstransportør OnRail har benyttet seg at Rørosbanen etter at Dovrebanen ble stengt. OnRail transporterer gods mellom Oslo og Åndalsnes.

Men ettersom Rørosbanen har mindre kapasitet enn Dovrebanen, betyr det at selskapene nå kan frakte mindre enn tidligere.

– Det betyr at kundene våre i stor grad dessverre må finne andre måter å transportere godset på, som blir med lastebil, sier Storås.

Før Dovrebanen stengte, utgjorde transporten langs strekningen rundt 20 prosent av all den daglige transporten til CargoNet. Dersom alt det skulle blitt erstattet av lastebiler ville det krevd over 250 stykker hver dag.

Etter brokollapsen har også OnRail fått lavere kapasitet. Dersom all lasten som ikke får plass om bord togene fraktes med lastebil, så vil det kreve 40 lastebiler hvert døgn.

– Vi prøver å tilby kapasitet der vi har mulighet, men det er ikke fremkommelig med flere tog på Rørosbanen, sier Torbjørn Solberg som er produksjonssjef i OnRail.

Begge godstransportørene sier det er store forsinkelser på Rørosbanen, som er vanskelig å ta igjen.

Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport.

Krever kompensasjon

– Det er en risiko for at godsselskapene på jernbane i verste fall kan gå konkurs dersom de ikke får hjelp.

Det sier Ole A. Hagen som er næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport.

– Det er særdeles økonomisk utfordrende.

Derfor krever organisasjonen, som omtalt i Aftenposten onsdag, kompensasjon for godsselskapene på jernbane etter brokollapsen.

De har foreløpig ikke noe anslag på hva en slik kompensasjon vil koste, og de sier det vil avhenge av hvor lenge Dovrebanen holdes stengt.

– For togselskapene er dette helt kritisk, men det har også store konsekvenser for logistikkselskapene, sier Hagen.

Noen av de største logistikkselskapene som er påvirket av nedstengningen er aktører som Posten/Bring, Postnord og dagligvareaktører som Bama,

Coop, Rema og ASKO. Til NHO melder de om kraftig overgang fra tog til vei.

Både CargoNet og OnRail er positive til NHOs forslag om kompensasjon.

NHO Logistikk og Transport har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet og bedt om et møte for å redegjøre nærmere for situasjonen.

Jobber med tiltak

– Vi har forståelse for utålmodigheten etter å få på plass gode løsninger så raskt som mulig, skriver statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet i en e-post.

Hun skriver videre at det er satt opp flere godsavganger på Rørosbane, men at det dekker på langt nær volumene som ble fraktet på Dovrebanen.

– Rørosbanen er heller ikke elektrifisert. Vi jobber med tiltak for å håndtere konsekvensene av ekstremværet på jernbanen, skriver hun.

Posten kan bli forsinket

Posten sender vanligvis pakker og gods med Dovrebanen. De siste dagene har de sendt gods med Rørosbanen og satt inn ekstra biler.

Fordi Rørosbanen kjører til andre tider enn det Dovrebanen gjorde, får det følgekonsekvenser når posten skal fraktes videre nordover. Videre transport koordinerer ikke like godt som før, og det kan føre til noen forsinkelser i deler av Nord-Norge, og for post som skal fra Nord-Norge sørover.

– Folk må ta høyde for litt forsinkelser fremover. Vi har hentet oss inn mye, men noen vil kunne oppleve forsinkelser fremover, sier Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.