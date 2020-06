Telia beskylder TV 2 for «falsk pressemelding»

TV 2 sier de har gitt Get tillatelse til å skru på kanalene. Telia nekter for at det stemmer. Kritikken hagler fra begge sider.

MOTPARTER: Kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde, og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand. Vis mer Foto: Telia/Eivind Senneset, TV 2

Publisert: Publisert: 24. juni 2020 12:59

Gets abonnenter må fortsatt klare seg uten TV 2s kanaler som følge av langvarige og bitre pengekrangelen mellom Telia-eide Get og TV 2. Tre og en halv uke har gått siden forhandlingsbruddet, og fortsatt viser partene steil motstand.

I en pressemelding natt til onsdag skriver TV 2 at de torsdag i forrige uke mente at de hadde kommet til en midlertidig løsning, og at dagens priser og vilkår skulle videreføres uten en gitt frist for forhandlingene. Dette skulle angivelig gi Get-kundene TV 2-kanalene tilbake.

Men den gang ei. Noen slik enighet forelå likevel ikke etter at Telia ifølge TV 2 stilte «urimelige vilkår». VG omtalte den forvirrende situasjonen.

– Falsk pressemelding

– Nok en gang kommer TV 2 med direkte feilaktige opplysninger, og det står i stil med den falske pressemeldingen de sendte ut i forrige uke, sier kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde, til VG onsdag formiddag.

I kontrast til motparten hevder Lunde at det er TV 2 som styrer om seerne får kanalene tilbake, og ikke Telia.

– Fortsatt har ikke TV 2 svart ja på vårt forslag, slik at kanalene kan åpnes for seerne igjen, sier han.

– Voldsomt angrep

Sarah Willand, kommunikasjonssjef i TV 2, sier til VG onsdag formiddag at situasjonen er «skuffende og overraskende uendret».

– Vi har gitt Telia og Get tillatelse til å skru på TV 2s kanaler for kundene sine, mens vi forhandler videre. Én million TV-seere sitter fortsatt helt unødvendig med svarte skjermer. Vårt fokus er å få på plass en midlertidig løsning for dem, og så kan vi og Telia finne ut av den nye avtalen oss imellom.

Willand mener at de i forrige uke kom til enighet om pris og vilkår – og om å forhandle videre uten tidsfrist.

– Telia og Get sitter med knappen for å skru på skjermene. I stedet har de brukt alle disse dagene til å sette sammen et voldsomt angrep, der TV 2 beskyldes for «fake news» og en rekke andre urimelige påstander. Nå må det være nok, seerne må få innholdet sitt, og så kan vi forhandle videre. Det må vi klare å gjøre uten å gå helt i Trump-fellen, sier TV 2-toppen.

Telia på sin side holder på at deres forslag er enkelt:

– La oss videreføre dagens avtale mellom Get og TV 2 frem til vi er enige om en ny avtale. Dette har TV 2 fortsatt ikke godtatt. De ønsker fortsatt å forbeholde seg retten til å bryte når som helst og igjen gi våre kunder svarte skjermer, sier Telia-sjefen.

SVARTE SKJERMER: Dette var meldingen på TV-skjermene til Get-kundene etter forhandlingsbruddet. Vis mer Paul Kleiven / NTB scanpix

Situasjonen fremstår med andre ord fortsatt fastlåst, med ord mot ord.

– Argumentasjonen til Telia viser hvorfor kanalene ikke blir skrudd på igjen. Det beste eksemplet er påstanden om at TV 2 angivelig har krevd at vi «når som helst kunne bryte forhandlingene og skru av kanalene igjen», svarer Willand og legger til at de taper enorme summer hver dag skjermene er av.

– Mens Telia tjener på det. Vi har sterke incentiver for å bli enige. For det andre vet alle som har vært i en forhandling at det er umulig å garantere at de varer evig, uten at man under noen omstendighet kan bryte. Når vi altså har en enighet om alt det viktige, og debatten likevel står her, så viser det at Telia ønsker å holde skjermene av for å presse oss.

– Vanvittig prisøkning

Telia mener TV 2 sier noe annet i forhandlingene enn det de går ut med offentlig.

– Og det er at fortsatt krever en ekstrem prisøkning, og at selv om kanalene nå skulle bli slått på igjen, vil de igjen skru av hvis ikke TV-seerne og Get godtar den vanvittige prisøkningen, lyder det fra Lunde.

– Denne konflikten startet da TV 2 la på bordet et krav om at Get og våre kunder måtte betale 100 millioner mer – uten at innholdet utvides. Vi sier selvfølgelig nei til det. Våre kunder vil ha valgfrihet og forutsigbare priser.

TV 2 legger ikke skjul på at de er redd for å miste TV-seere og terreng.

– Det er klart at en konflikt som denne påvirker omdømmet vårt. Og den koster dyrt. Men selv om vi strekkes oss langt for å finne midlertidige løsninger for kundene nå, så må vi stå i selve forhandlingene, forklarer Willand.

TV 2-sjefen sier at alternativet er mindre penger til norsk innhold og norsk journalistikk for hele verdikjeden. Den virkelig store trusselen ifølge Willand er at norske innholdsprodusenter taper kampen mot internasjonale giganter som Netflix.

– Det skjønner alle de andre distributørene, som bidrar til spleiselaget., sier hun og legger til:

– Skal pengene fra kundene gå til innhold eller til overskudd hos Telia og Get? Telia tar seg like mye betalt fra kundene som konkurrentene sine, men vil betale mye mindre til dem som lager innholdet.

Telia sier at de har gitt TV 2 beskjed om at de gjerne møter dem denne uken for å diskutere et forslag til langsiktig avtale.