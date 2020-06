Scandic-tillitsvalgt varsler kamp: – Vi godtar ikke nedbemanningen

Scandic har fått krisepakke og kan få lønnstilskudd. Derfor vil ikke Helene Bozicevic godta at arbeidsgiveren nå kutter arbeidsplasser.

SOM FRYKTET: Hovedtillitsvalgt Helena Bozicevic ved Scandic Helsfyr mener Scandic har gjort som hun fryktet når de nedbemanner 1.000 årsverk. Vis mer Håvard Sæbø

Publisert: Oppdatert: 30. juni 2020 21:03 , Publisert: 30. juni 2020 20:07

– Jeg, som hovedtillitsvalgt på Scandic Helsfyr, og andre tillitsvalgte i Scandic, mener de ikke har grunnlag for nedbemanning. De har ikke tapt en eneste krone på oss som er permitterte, sier hovedtillitsvalgt Helena Bozicevic ved Scandic Helsfyr til E24.

Klokken åtte tirsdag morgen ble hun innkalt til et møte ved hotellet, og fikk vite at Scandic Norge skal nedbemanne med rundt 1.000 årsverk.

Hun viser til at hotellkjeden planla et utbytte på 380 millioner svenske kroner for 2019, men at forslaget ble trukket.

– De har også fått 83 millioner i krisepakke, og de får 15.000 kroner i lønnstilskudd per permitterte person de tar tilbake i sommer. Vi godtar ikke nedbemanningen, sier Bozicevic.

Les også Scandic åpner 50 hoteller i juni – får 83 millioner i kontantstøtte etter søknadsglipp

Ifølge tall fra Skatteetaten har Scandic fått nesten 83 millioner kroner i støtte for mars og april. Legger man til støtten i mai er hotellkjeden oppe i 129 millioner kroner.

– De har høstet alle godene, der formålet var å verne arbeidsplasser, men nå gjør de akkurat som vi har fryktet. Vi tillitsvalgte synes det er uhørt at regjeringen ikke har stilt krav til bedriftene som har fått krisepakke, sier Bozicevic.

– Vi er takknemlige for støtten vi har fått gjennom myndighetenes kompensasjonsordning. Dette er midler som har gått til å dekke noen av våre løpende og uunngåelige kostnader, sier fungerende administrerende direktør Asle Prestegard i Scandic Norge i en e-post til E24.

Han sier det ikke er riktig at Scandic får 15.000 i lønnstilskudd per permitterte ansatte.

– Det foreligger et forslag om en lønnstilskuddsordning, men dette er ikke noe som er vedtatt ennå, sier Prestegard.

Han er klar på at de gjennom prosessen har hatt god dialog med de tillitsvalgte gjennom det koordinerende utvalget for tillitsvalgte i Scandic.

– Vi har blant annet hatt ukentlige møter under hele coronakrisen. Vi er svært opptatt av å følge lover og avtaleverk i denne prosessen, som fortsetter i august med drøftingsmøter med de berørte, sier Prestegard.

– En katastrofe

Etter de lokale drøftingene i august, skal oppsigelsene sendes ut i september.

– Det blir kamp. Vi skal få forklart hvor det har blitt av pengene de har fått. De har ikke delt en eneste krone med oss. For meg virker det som de har benyttet seg av godene, og så kvitter de seg med folk når det ikke er flere igjen, sier Bozicevic.

Konserntillitsvalgt Anne Marie Andersen mener det er veldig trist at Scandic må nedbemanne med såpass mange.

– Det første jeg tenkte var at dette er den svarteste dagen i mitt liv. Det er helt ufattelig, sier hun til E24.

Andersen har vært med i prosessen om nedbemanning, og var klar over nedbemanningen allerede torsdag.

– Vi har sett at dette ikke var noen hurtig forbigående pandemi. Så vi har snakket om drastisk nedbemanning, det har ligget i kortene, sier Andersen.

Hun er likevel overrasket over omfanget av antall årsverk som blir kuttet.

Hovedtillitsvalgt Omaima Amdidach ved Scandic Fornebu. Vis mer Håvard Sæbø

Omaima Amdidach, tillitsvalgt ved Scandic Fornebu sier hun har forståelse for at hotellkjeden går gjennom en vanskelig tid, men mener krisestøtten kunne vært brukt mer fornuftig, noe som igjen kunne reddet arbeidsplasser.

– Det er en katastrofe. 1.000 er veldig mange når vi ikke har så mange ansatte i landet, sier Amdidach.

Ingen jobb til de ansatte

Amdidach peker på at det ikke er jobb til alle ved hotellene og at det er derfor Scandic har sett seg nødt til å trappe ned.

– Vi selger bare mellom ti og 20 prosent av rommene på Fornebu-hotellet og da kan man ikke ha alle ansatte. Vi har ikke jobb til å hente tilbake folk og det er veldig trist, sier Amdidach.

Hun tror de som mister jobben når oppsigelsene blir sendt ut i september sannsynligvis kommer til å være blant dem som har vært permittert frem til nå.

– De som har kommet tilbake på jobb har gjort det på grunnlag av ansiennitet, kunnskap og sosiale forhold, sier Amdidach.

Det er også disse som ifølge Hovedavtalen står først i rekken for å beholde jobben, påpeker konserntillitsvalgt Anne Marie Andersen.

Utfordrende fremover

Amdidach mener det er vanskelig å vurdere nøyaktig hvor mange som kommer til å ende med å miste jobben, og håper flere kan fortsette i Scandic hvis markedet bedrer seg.

– Men reiselivsbransjen kommer til å gå dårlig etter krisen, og spesielt hotellene. Vi er veldig avhengige av at både nordmenn og utlendinger bruker hotellene, sier Amdidach.

Prestegard er også bekymret for at effektene av coronapandemien kan vare lenge.

– Det vil ta lang tid før vi er tilbake på et bærekraftig nivå, og vi forventer at økonomien vil være svært utfordrende i tiden fremover. Dette er en situasjon vi gjerne skulle vært foruten, men vi er helt nødt til å tilpasse virksomheten vår til den nye hverdagen, skriver den fungerende administrerende direktøren i en e-post.

Ber regjeringen om endringer

Amdidach mener det er problemer med permitteringsreglene som tvinger hotellet til å nedbemanne.

– Nå kan vi bare være permittert ut oktober. Jeg håper at Stortinget og Regjeringen forstår alvoret i det.

Hun mener det må komme en forlengelse av permitteringsordningen for at ikke mange skal miste jobben.

– Staten må ta regningen uansett hvis folk blir arbeidsledige, men som permittert kan de i hvert fall gå tilbake på jobb litt og litt, sier Amdidach.

Også konserntillitsvalgt Anne Marie Andersen mener at om det kommer nye permitteringsregler i august, er det altfor sent.

– De burde kommet tidligere og vart ut året. Hvis de hadde vært ute for en måned siden og utvidet permitteringsperioden kunne vi sett om kurs- og konferansevirksomheten tar seg opp igjen, sier Andersen.

Hun peker på at det er en del aktivitet ved hotellene i sommerbyene fremover, men at det bildet endrer seg når høsten kommer. Da er det mange hoteller som ikke får inn inntekter fra kurs og konferanser fordi de er avbestilt ut året og inn i 2021.

– I november og desember ser vi mer av hvordan virkeligheten ser ut for 2021, det er umulig å se nå, sier Andersen.