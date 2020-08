Det var først da Marianne truet SAS med søksmål at pengene kom på konto

Marianne Aagaard gikk lei av å vente på refusjon av kansellerte SAS-billetter – og leverte inn varsel om søksmål for å få pengene. Noen få dager senere ga SAS beskjed om at pengene ville bli tilbakebetalt. Ikke på grunn av trusler om søksmål, sier flyselskapet.

TRUET MED SØKSMÅL: Jurist Marianne Aagaard - opprinnelig fra Tromsø - truet SAS med søksmål dersom hun ikke fikk tilbake pengene etter at hennes reiser ble kansellert - og fikk pengene tilbake få dager etterpå. Vis mer Vidar Ruud, NTB scanpix/Helge Hansen /Montag AS

Publisert: Publisert: 18. august 2020 05:56

Det er ingen bortsett fra SAS som vet hvor mange flyreiser som er blitt kansellert siden 12. mars.

Trolig dreier det seg om flere millioner reiser over hele verden – reiser som SAS ifølge loven er skyldige å betale tilbake billettkostnadene for.

– For min del handlet det om fire reiser fra i vår som jeg ikke hadde fått refundert fra SAS, forteller Marianne Aagaard, tidligere advokat fra Tromsø som nå bor og jobber i Uppsala i Sverige.

Det er ikke bare i Aagaards tilfelle pengene har latt vente på seg. Som kjent har refusjonene tatt veldig lang tid – mange går fortsatt og venter på å få penger på konto selv om loven sier at refusjonene skal sendes ut i løpet av en uke.

Truet med søksmål om ikke pengene kom

Aagaard trenger imidlertid ikke å vente lenger. Etter at hun gikk lei av å vente i månedsvis på pengene SAS var skyldig henne så leverte hun inn et såkalt varsel om søksmål mot flyselskapet der hun simpelthen ga beskjed om at hun ville gå rettens vei for å få tilbake pengene hun hadde krav på.

– Etter at jeg hadde levert inn varselet om søksmål tok det mindre enn ett døgn før jeg mottok beskjed om at to av de fire reisene ville bli refundert, forteller hun.

Les også EU godkjenner dansk og svensk SAS-støtte

Fikk pengene etter DN-artikkel

De to gjenværende reisene ble bekreftet tilbakebetalt lørdag morgen – etter at Aagaard sto fram i Dagens Næringsliv for å fortelle om saken.

– Jeg kan jo selvfølgelig ikke si noe om hvorvidt DN-artikkelen har betydd noe for fortgangen, men søksmålsvarselet fremstår nokså åpenbart å ha spilt inn, sier hun

Fakta er imidlertid at noen timer etter at saken sto i DN fikk hun bekreftelse om at pengene var på vei.

Etter at Aagaard sto fram i avisen er hun kontaktet av en lang rekke misfornøyde SAS-passasjerer som vil ha råd om hvordan man kan gå fram overfor flyselskapet. Pågangen har vært så stor at hun har lagt ut et utkast til brev på både norsk og svensk med et slikt juridisk skriv som hun selv har brukt.

Les også SAS stanser ikke oppsigelsene til tross for nye permitteringsregler

Mange venter på store pengebeløp

Hun reagerer på at SAS har opptrådt på en svært lite real måte overfor alle som har penger utestående hos selskapet.

– For meg betyr ikke pengene all verden, det var ikke snakk om så store beløp. Men jeg er blitt kontaktet av folk som har betalt store summer for feriereiser som er blitt kansellert, og der de i ettertid ikke har hatt råd til å dra på ferie fordi pengene ikke har kommet, sier hun.

Hun stiller seg tvilende til at SAS ikke har kapasitet eller ressurser nok til å håndtere refusjonskravene – slik selskapet har hevdet.

Vil vurdere ytterligere rettslige skritt

Hun vil derfor vurdere hvorvidt hun skal gå videre med saken i rettsapparatet. Hun har nemlig krav på forsinkelsesrente selv om selve flyreisene er tilbakebetalt.

– Jeg vil vurdere å gå videre av prinsipp. Som jeg sa til DN så har SAS brukt sine kunder som «gratis kreditt», og det mener jeg at man ikke skal akseptere. I alle andre sammenhenger der man er forsinket med innbetalingene så må man betale rente, men SAS sier simpelthen at de ikke vil gjøre det. Det er fryktelig irriterende, sier Aagaard.

– Så jeg vil som sagt vurdere om jeg skal kreve å få forsinkelsesrente – selv om det kun dreier seg om noen få hundre kroner for meg, sier hun.

Ikke på grunn av trusler om søksmål

SAS pressesjef Jan Eckhoff sier til iTromsø at han er glad for at Marianne Aagaard har fått tilbake sine penger, men er ikke fornøyd med at det har tatt så lang tid å få tilbakebetalt henne – og andre kunder – det selskapet er skyldig.

Samtidig sier han at grunnen til at hun har fått tilbake sine penger ikke har med trusselen om søksmål eller medieomtalen å gjøre.

– Som jeg også sa til Dagens Næringsliv så jobber vi oss gjennom bunken av saker. Jeg kan jo selvfølgelig ikke utelukke at noen i vår kundeavdeling har tatt hensyn til hennes krav for å hjelpe henne, sier han.

Ifølge Eckhoff jobber selskapet på spreng for å få fortgang i tilbakebetalingene.

Skal teste ut robotløsninger

– Det dreier seg om millioner av reiser, og vi har ikke hatt kapasitet til å ta unna alle refusjoner, sier pressesjefen.

Han sier at SAS har oppbemannet avdelingen som jobber med refusjon – og at man er i ferd med å innføre nye, tekniske løsninger.

– Vi skal i gang med prøving av robotløsninger for å få tatt unna refusjonskravene raskere, sier Eckhoff.

Les flere saker fra iTromsø: