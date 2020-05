EU vil forsikre reiseselskapenes tilgodelapper

EU-kommisjonens forslag for å kunne åpne for reiser igjen inneholder en lang rekke tiltak.

Publisert: Oppdatert: 13. mai 2020 12:51 , Publisert: 13. mai 2020 12:27

Samtidig som stadig flere europeiske land har startet gjenåpning av samfunnet er reiseaktiviteten på kontinentet fortsatt tilnærmet ikke-eksisterende.

Slik kan det fort bli en stund til, men onsdag kommer EU-kommisjonen med forslag på hvordan reisevirksomhet bør gjennomføres den nærmeste tiden. Dette både for å sikre reiseselskapenes overlevelse, og for å opprettholde smittevernet.

For å få til dette presenterer EU-kommisjonen onsdag en fem-punkts plan som inkluderer:

En helhetlig strategi for bedring i 2020 og fremover

En samlet tilnærming for å gjenopprette fri bevegelse og for å oppheve restriksjoner ved EUs indre grenser på en gradvis og koordinert måte

Et rammeverk for å støtte den gradvise gjeninnføringen av transport mens man sikrer sikkerheten til passasjerer og personell

En anbefaling som tar sikte på å gjøre tilgodelapper til et attraktivt alternativ til kontantrefusjoner til kunder

Kriterier for gjenåpning av turistaktiviteter sikkert og gradvis, og for utvikling av helseprotokoller til overnattingssteder, som hoteller

– Turisme er vitalt for det indre marked og dets fire friheter, og er et nøkkelbidrag til EUs økonomiske, sosiale og kulturelle livsstil. Den har også blitt sterkt påvirket av de tiltakene som er nødvendig for å begrense Covid-19, sier EU-kommisjonens visepresident Margaritis Schinas i en kommentar.

Vil gjøre det attraktivt å reise senere

For å gjøre tilgodelapper til et attraktivt alternativ til kontantrefusjoner ved konkurser, vil EU blant annet forsikre dem mot konkurser i minimum ett år. Tiltaket anbefales som følge av at refusjoner gir store kostnader for reiseoperatørene, noe som igjen kan føre til konkurser.

Det anbefales også at slike frivillige tilgodelapper etter ett år skal være mulige å refundere, så lenge de ikke er brukt.

EU-kommisjonen mener en slik tilgodelapp bør gi passasjerene tilstrekkelig fleksibilitet. Dette forklares med at kundene burde kunne reise på den samme ruten og få samme service som man var forespeilet.

«De burde også være mulig å overføre til andre reisende», skriver EU-kommisjonen knyttet til planen.

Vil ikke blokkere midtsete på fly

EU-kommisjonen vil ikke anbefale at flyselskapene ikke blokkerer midtsetet, stikk i strid med det norske helsemyndigheter tidligere har satt krav om i smittevernveilederen for luftfarten her hjemme.

I stedet ønsker EU-kommisjonen at det blir et påbud om å bruke munnbind om bord i flyene.

Samtidig vil EU anbefale europeiske land å åpne grensene til andre land som har lignende smitterisiko som seg selv.

– Restriksjoner på reise burde fjernes først i områder med lignende epidemiologisk situasjon og der det er tilstrekkelig kapasitet med tanke på sykehus, testing, overvåkning og smittesporing, heter det i dokumentet.

EU-kommisjonen foreslår også at reiserestriksjonene for ikke-essensielle reiser til Schengen-området utvides til 15. juni.

Det blir samtidig oppfordret til at landene tar hensyn til de som trenger å besøke familie eller andre innad i Schengen. Her har Norge allerede tatt grep.

Norge letter litt for EØS-borgere

Tirsdag kveld bekreftet justisminister Monica Mæland til VG at man åpner for at EØS-borgere som normalt har kunnet reise inn i Norge, nå kan reise inn i landet igjen.

– Det betyr at flere familiemedlemmer til EØS-borgere, og EØS-borgere som er familiemedlemmer til norske borgere, nå kan reise til Norge, skrev Mæland i en e-post til avisen.

I tillegg ble det samtidig åpnet opp for at familiemedlemmer som ikke tidligere var bosatt i landet, kan komme til Norge.

– Nå åpner vi for innreise for EØS-borgere som skal besøke mindreårige barn, ektefelle eller samboer. I tillegg til ektefellens eller samboerens mindreårige barn i Norge. Mindreårige EØS-borgere skal selvfølgelig også få besøke foreldrene sine i Norge, sier Mæland og understreker:

– Jeg vil presisere at karantenereglene gjelder. Alle som reiser inn i Norge må forholde seg til de til enhver tid gjeldende regler om karantene.