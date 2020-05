Hurtigruten øyner håp etter statsrådsmøte: – Målet er å få på plass en løsning

Hurtigruten møtte onsdag samferdselsministeren for å diskutere selskapets redningsforslag. – Et konstruktivt møte, sier Hurtigruten-sjefen.

Hurtigrutens skip Finnmarken. Vis mer Hurtigruten

Publisert: Oppdatert: 13. mai 2020 15:56 , Publisert: 13. mai 2020 15:29

I møtet med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) la ledelsen i Hurtigruten frem et forslag til redningspakke for selskapet.

Hurtigruten har en plan for å trappe opp aktiviteten og sette flere skip i normal drift fra 16. juni, men er avhengig av finansiell sikkerhet.

Kort fortalt ønsker selskapet at staten skal bidra med 50 millioner kroner per måned, slik at det kan sette fire skip i normal drift (se faktaboks). Hurtigruten har for tiden to skip i drift, mellom Bodø og Kirkenes.

– Det var et konstruktivt møte med statsråden. Vi var tydelige på at vi trenger finansielle avklaringer for å kunne ta opp en litt mer normal drift og få våre ansatte tilbake på jobb, sier Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam til E24.

– Målet er å få på plass en løsning med samferdselsdepartementet som kan løse våre utfordringer, legger han til.

Samferdselsdepartementet vil følge opp saken, men vil ikke komme med noen avklaring nå.

– Vi har i dag hatt møte med Hurtigruten for å lytte til deres innspill. Vil vi vurdere deres forslag og svare dem på brev sendt til departementet, sier statssekretær Ingvild Ofte Arntsen i Samferdselsdepartementet til E24.

Dette er Hurtigrutens redningsforslag: Dette er hovedtrekkene i et redningsforslag Hurtigruten har lagt frem i et brev til samferdselsministeren: kortsiktig løsning: Hurtigruten ber staten kjøpe mer kapasitet og kompensere for bortfall av billettinntekter, som for tog- og flyselskaper som Vy og Widerøe

langsiktig løsning: Hurtigruten får tilgang til lån fra Statens obligasjonsfond eller en låneordning gjennom Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) Hvis Hurtigruten setter fire skip i drift med minimumsbemanning vil det koste 12,5 millioner kroner per skip per måned. Det betyr at det vil koste selskapet 50 millioner kroner i måneden å drive de fire skipene. Staten kjøper transporttjenester fra Hurtigruten for 830 millioner kroner i 2020. Hvis dette beløpet ikke økes, vil selskapets månedlige underskudd øke fra 120 millioner kroner til 170 millioner kroner med fire skip i drift. Hurtigruten ønsker at staten skal tilføre 50 millioner kroner i måneden for å dekke kostnaden for å drive de fire skipene. Det kan kompensere for tap frem til restriksjonene fjernes, passasjerene kommer tilbake, og de langsiktige finansielle ordningene er justert. I tillegg ønsker Hurtigruten et likviditetslån, enten fra Statens obligasjonsfond hvor selskapet tidligere har fått «døra i trynet», eller via bankene med statsgaranti forvaltet av GIEK. Men garantiene er på maksimalt 150 millioner kroner, og denne grensen må ifølge Hurtigruten økes for at selskapet skal kunne sikre seg tilstrekkelig finansiering på sikt. Vis mer vg-expand-down

Ønsker statlig lån

Hurtigruten ønsker et lån som sikrer at selskapet har penger til å holde det gående over tid, enten fra Statens obligasjonsfond eller fra Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK).

Så langt faller Hurtigruten utenfor disse ordningene. Mandatet i obligasjonsfondet har hindret selskapet i å få lån, og med GIEKs statlige garantier er grensen for lån på maksimalt 150 millioner kroner.

– Det er viktig å finne løsninger så vi kan få folk tilbake på jobb. GIEK kan også være en mulig struktur der vi kan søke lån, hvis politikerne er villig til å øke taket på 150 millioner kroner, sier Skjeldam.

– Det er ikke så viktig for oss hvilke verktøy som brukes, så lenge det fungerer og vi får tilgang på likviditetslån slik at vi klarer oss både gjennom krisen og ut av den, sier han.

Rammer kystsamfunnene

Kystsamfunnene rammes av at Hurtigruten har lagt 14 av 16 skip i opplag etter coronakrisen og har permittert nesten 3.000 ansatte. I Norge er 1.300 av 1.650 sjøansatte permittert, i tillegg til 300 landbaserte ansatte.

Krisen rammer også ekspeditørene som losser og laster Hurtigruten ved havner i Nord-Norge. Mange av dem er organisert i Nordnorges Dampskipsekspeditørers forbund (NNDF).

– Det er en livsnerve som er kuttet. Det er frustrerende å se ut kontorvinduet mitt her på Sortland. Der ligger skipene i opplag, Kong Harald og Polarlys, sier styreleder John Hansen i NNDF til E24.

– Hurtigruten driver nå med bare noen få skip. Det er som natt og dag. Hurtigruten har en enorm samfunnsnytte for kysten. Dette går ut over aktivitet og arbeidsplasser, og jo lenger dette varer, jo verre blir det, sier Hansen.

Hurtigruten-sjef Daniel Skjeldam. Vis mer Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Fagbevegelsen støtter Hurtigruten

Hurtigrutens redningsforslag får støtte fra LO. Av LO-forbundene er det Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet som er mest berørt, og disse har også undertegnet Hurtigrutens brev til samferdselsministeren.

– Tiltaket som er foreslått er et godt og rimelig strakstiltak som sørger for at mange kommer i jobb igjen raskt, sier forbundsleder Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.

– Vi trenger selvsagt en kombinasjon av kortsiktige og langsiktige tiltak, men dette er det vi er sikre på treffer best på kort sikt, sier han.

– Det er selvsagt viktig at vi får tiltak på plass så raskt som mulig. Hurtigruten er ikke bare en av landets største arbeidsgivere for sjøfolk, men også livsnerven for folk i Nord-Norge, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

LO ønsker rask løsning

– Hurtigruta fyller en viktig, tradisjonsrik og samfunnskritisk funksjon langs kysten. Hurtigruta trenger likviditet og sikkerhet for å bygge opp aktiviteten igjen. LO mener staten raskt må ta grep slik at Hurtigruta kan starte opp aktiviteten igjen, sier 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO.

Følsvik peker på at det haster å sikre driften i selskapet, slik at det kan være klart til en sommersesong der mange trolig kommer til å satse på Norgesferie.

– Vi kan ikke vente til sommeren er startet før løsningen er på plass. Da er det mange som har lagt sine ferieplaner, sier Følsvik.