Har kuttet prisen med ti millioner

Tror huset kan bli brukt som sommersted.

Bjarne Rieber ved villaen. Vis mer Marita Aarekol

Publisert: Oppdatert: 29. mai 2020 12:17 , Publisert: 29. mai 2020 11:48

Prisen på villaen til Bjarne Rieber i Fana justeres nå ned. I dag legges det spesielle huset ut for salg med en prisantydning på 50 millioner kroner, ti millioner lavere enn første gang den ble lagt ut.

I fjor vår kom det inn et bud på 61 millioner kroner for eiendommen ved Fanafjorden, men der ble det ikke noe salg fordi den potensielle kjøperen manglet finansiering.

Har fått flere bud

Etter denne tid har det kommet flere bud på eiendommen, men de har vært lavere enn 50 millioner kroner.

– Boligmarkedet har vært overraskende bra i vår. Vi tror målgruppen er de som skal bruke dette som privatbolig. Men det kan også være folk som vil bruke dette som en fritidseiendom og ha dette som sommersted, sier Jørgensen.

Eiendommen ble lagt ut for salg første gang i 2018.

– Prisen er justert relativt til det nivået man ellers har sett i Bergens markedet den senere tid, opplyser Jørgensen.

Trolig dyreste eiendom

Eiendommen er på 67 mål og har en eksotisk hage med over 4500 ulike planter fra alle verdenshjørner.

Dersom huset selges til prisantydning blir det trolig det dyreste huset som selges i Bergen. I fjor slo ekteparet Yngvill Nydal og Ingolf Dahm til og kjøpte en 15 måls prakteiendom ved Nordåsvatnet.

Prisen var 41.750.000 kroner.

Det selges flere dyre eiendommer rundt omkring i Bergens bydeler. Her er en oversikt for 2019 over de dyreste eiendommene i bydelene.