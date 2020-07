Nordmenn i Spania er dekket av forsikring tross reiseråd

Norske myndigheter har endret reiserådet til Spania. Nordmenn som allerede har reist ned blir dekket av reiseforsikringen.

Det var tomt på disse solsengene ved Altea-stranden. Regjeringen varslet fredag at karanteneplikten gjeninnføres til Spania og Andorra. Vis mer Lech Klaudia/VG

Publisert: Publisert: 24. juli 2020 15:24

Regjeringen varslet fredag at det åpnes opp for reiser til flere områder i Sverige og til Ungarn. Samtidig gjeninnføres reiserådet mot å reise til Spania og Andorra.

Flere reiseforsikringsselskaper har oppdatert sine vilkår i kjølvannet av de oppdaterte rådene fra norske myndigheter.

Først for to uker siden ble det åpning for at reiser til land i EU og EØS kan gjennomføres, men da med krav om at landene skal ha kontroll på smitteutviklingen. Det frarådes fortsatt å reise til Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal og Romania.

De grønne feltene på kartet viser områder der det er greit å reise til, i lys av den pågående coronapandemien. Nordmenn bes holde seg unna de rød feltene, deriblant Spania. Vis mer Folkehelseinstituttet

«Dersom landet var grønt når du reiste, vil reiseforsikringen alltid gjelde, selv om landet blir rødt når du oppholder deg der», skriver forsikringsselskapet Tryg på sine Facebook-sider.

Dem som eventuelt reiser til et «rødt land» på avreisedagen vil imidlertid ikke bli dekket av reiseforsikringen. Dette vilkåret gjelder også med de andre forsikringsselskapene.

Om du befinner deg i Spania og returnerer etter at reiserådet har trådt i kraft, venter det ti dager med karantene etter hjemkomst.

Tryg presiserer i meldingen at reiseforsikringen ikke dekker tapt arbeidsfortjeneste eller andre kostnader som måtte påløpe som følge av karantenen.

– Vil gjelde som normalt

– Dersom landet eller regionen hadde grønt lys på seg ved avreise vil reiseforsikringen gjelde som normalt, inkludert medisinsk hjelp og eventuell hjemtransport ved sykdom, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i Europeiske Reiseforsikring i en melding.

Europeiske er en del av If.

– Vi erstatter også kostnader knyttet til en eventuell karantene myndighetene i landet vil pålegge ved en endret situasjon – eller et utreiseforbud man skulle bli pålagt av lokale myndigheter i landet man er i, sier han.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen, der nye reiseråd legges fram. Spania blir «rødt» – reisende til Norge må i ti dagers karantene. Vis mer Heiko Junge/NTB scanpix

Forholder seg kun til UD

Fremtind, forsikringsselskapet til DNB og Sparebank 1, opplyser på sine hjemmesider at de kun forholder seg til Utenriksdepartementet (UD) om spørsmål rundt evakuering.

«UD har i denne sammenheng ikke (Fremtinds utheving, journ.anm.) beordret evakuering, og vil du hjem tidligere må du dekke dette selv», skriver forsikringsselskapet på sine hjemmesider.

«Dette er en av risikoene reisende tar så lenge smittesituasjonen er så usikker som den nå er», skriver Fremtind.

Vent med å avbestille

Gjensidige skriver på egne nettsider at de anbefaler å avvente med å eventuelt avbestille reisen frem til avreise.

«Det kan være situasjonen endrer seg slik at du er heldig og kan gjennomføre reisen som planlagt», skriver forsikringsselskapet.

«Hvis reiserådet fortsatt gjelder, og reisearrangøren eller flyselskapet kansellerer/avlyser reisen din, er de forpliktet til å gi deg pengene tilbake. Først når dette er avklart, kan du melde saken til oss», påpeker Gjensidige.

Det samme melder Storebrand på sine hjemmesider.

«Vi vil gjerne at du venter frem til avreisedato før du avbestiller reisen. Først da vil du vite hvilken refusjon du kan få fra flyselskap eller reisearrangør. Vi kan ikke behandle saken din før dette er avklart», skriver Storebrand.

