Ferske tall: Eksplosjon i ølsalget

Corona-stengte grenser og karantene førte til at ølsalget i juni var hele 40 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Rekordsalg av øl i juni Vis mer Gøran Bohlin

Publisert: Publisert: 22. juli 2020 12:22

I juni ble det solgt over 34,5 millioner liter øl i Norge.

Det innebærer en økning på 40 prosent fra juni 2019, ifølge Bryggeri- og drikkevareforeningens salgsstatistikk. 84 prosent av salget er norskbrygget øl.

Hittil i år er det solgt 142 millioner liter øl, 6,6 prosent mer enn samme periode i fjor.

Salget av brus og vann økte med henholdsvis 28 og 47 prosent i juni.

Erlend Vagnild Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, forklarer salgsøkningen med at grensehandelen har stoppet opp.

– Vi har visst at avgiftsnivået gjør at mange velger å legge handleturen over svenskegrensen. Disse tallene er likevel langt høyere enn vi fryktet, sier Fuglum.

Han mener dette er en sterk dokumentasjon på hvor høy grensehandelen med drikkevarer er til vanlig.

Corona har ført til store endringer i nordmenns handlevaner.

Allerede i første kvartal viste Statistisk sentralbyrå 15 prosent nedgang i grensehandelen, og det samlede salget til Vinmonopolet økte med 32 prosent i første halvår målt mot samme periode i fjor.

Les også Eksplosiv vekst i polsalget langs svenskegrensen

Les også Rapport: Viruskrisen gir kraftig vekst for norsk dagligvare