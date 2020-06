Hengekøyesalget går amok: – Det er vanskelig å møte etterspørselen

Coronakrisen har gitt en boom i hengekøyesalget. Den norske hengekøyeprodusenten Amok Equipment jobber på spreng for å sette i gang flere nye produksjonsrunder.

Steinar Bukve Witsø, daglig leder i Amok Equipment AS, kan fryde seg over gode salgstall. Vis mer Bård Basberg

– Vi hadde forventet en solid vekst i 2020 i utgangspunktet, men scenariet som nå utspiller seg, er langt over det vi hadde sett for oss, sier Steinar Bukve Witsø, daglig leder i Amok Equipment AS.

De siste årene har trenden vært stigende, men i år har hengekøyesalget vokst kraftig.

– Coronarestriksjonene har gitt en boom i hengekøye- og kortreist friluftsfokus, både i Norge og internasjonalt. Det har vi merket godt på salgstallene, fortsetter han.

– Det føles heldig

Hengekøyetrenden stammer fra USA, og i 2014 lanserte selskapet sin første hengekøye. Det er derimot de siste tre-fire årene nordmenn flest har fått opp øynene for å henge mellom trærne, og i år skal man ikke langt utenfor sentrum før man ser hengekøyer i alle farger og fasonger.

Det viser også tallene. I 2018 hadde hengekøyeprodusenten en omsetning på 7 millioner. I fjor økte den til 14,5 millioner – og omsetningen i år har allerede passert 16 millioner.

– Det er vanskelig å møte etterspørselen, og vi har i perioder vært utsolgte for modeller og farger. Vi jobber på spreng for å sette i gang flere nye produksjonsrunder, sier han og legger til:

– Det føles heldig i en tid som for mange er turbulent.

Men selv om coronasituasjonen har gitt gode salgstall, har en del produktutvikling måttet settes på vent. Samtidig knyttes det en del usikkerhet til kommende leveranser, med fare for nye virusutbrudd, valutasvingninger og økte fraktkostnader.

– Norge er det største enkeltmarkedet, men det er også et stort marked i USA, Tyskland og Norden for øvrig. I 2019 kom 60 prosent av selskapets inntekter fra salg utenfor landegrensene. Dersom vi klarer å gjenskape det vi har gjort godt i Norge, ser det lyst ut fremover, sier han.

Salgseksplosjon

Og det er ikke bare Amok Equipment som merker at hengekøyer er blitt ekstra populære i år.

André Sørensen, norgessjef i XXL, forteller om eksplosjon i salget av hengekøyer og trekker frem tidlig vårvær og coronarestriksjoner som medvirkende årsaker.

– Tilbakemeldingene fra butikkene er at folk vil være aktive og røre på seg, og under coronavirusutbruddet har mange funnet alternative aktiviteter, sier han.

Norgessjef i XXL, André Sørensen, forteller at hengekøyesalget har eksplodert. Vis mer XXL

På spørsmål om hvem som er den typiske hengekøyekjøperen, svarer Sørensen at kundene spenner fra ungdommer til pensjonister. De enkle, rimelige hengekøyene er de mest populære, men det selges også dyrere og mer avanserte køyer, eksempelvis «flying tents» – en hengekøye som fungerer som et telt.

Sørensen mener coronakrisen har gjort nordmenn mer kreative.

– Det har vært en generell økning i alt som har med friluftsliv å gjøre. Vi er glade for alle som kommer seg ut i naturen, det er bra for folkehelsen også. Da Norge stengte ned, tror jeg nordmenn «reoppdaget» naturen, sier han.