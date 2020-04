SAS-partner konkurs i Sverige og Finland

Publisert: Publisert: 22. april 2020 13:13

Det irske flyselskapet Cityjets bemanningsselskaper i Sverige og Finland er begjært konkurs tirsdag.

Cityjet driver 19 Bombardier CRJ900-fly for SAS, og disse vil nå ikke være mulig å fly, skriver bransjenettstedet Check-in.dk.

– For øyeblikket påvirker dette ikke SAS’ virksomhet, ettersom vi per nå ikke bruker den kapasiteten. Håpet vårt er å kunne fortsette samarbeidet når vi kommer tilbake til en mer normal situasjon, sier Freja Annamatz, pressesjef for SAS i Sverige, til TT.

Cityjet søkte fredag om kreditorbeskyttelse under den irske Examinership-ordningen. Selskapet spesialiserer seg på såkalt «wetlease», som betyr at selskapet leier ut fly og besetning til andre flyselskaper.