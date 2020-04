Oljefondets nye sjef brukte millioner på USA-tur for norske samfunnstopper

Grunnlegger, CEO og investeringsdirektør, AKO Capital.

Tangen startet opp AKO Capital i 2005. Investeringsfondet har 17 milliarder dollar under forvaltning og rundt 70 ansatte. AKO Capital er basert i London, der Tangen har vært bosatt de siste 28 årene.

I 2013 etablerte Tangen AKO Foundation, som støtter initiativer innen utdannelse, kunst og klima.

Tangen er tidligere partner og senioranalytiker for Egerton Capital og aksjeanalytiker for Cazenove & Co. Han har gått Forsvarets russiskkurs (1989) og har økonomiutdannelse fra Wharton School of Finance ved University of Pennsylvania (1991), mastergrad i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art (2005) og en mastergrad i organisasjonspsykologi fra London School of Economics (2017).

Tangen opprettet i 2002 AKO Trust. Denne trusten vil bli oppløst, og midlene tilført den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Inntjeningen fra Tangens andel i AKO Capital i ansettelsesperioden vil tilføres stiftelsen.

Tangen vil tre ut av alle verv han har knyttet til AKO Capital og AKO Foundation, slik at selskapet og stiftelsens investeringer gjøres helt uavhengig av Tangen.

Kilde: Norges Bank