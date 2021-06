Advokatprofiler ut mot Økokrim i Carew-saken

To av landets mest profilerte forsvarsadvokater reagerer på hvordan Økokrim har offentliggjort sin pågående etterforskning av skuespiller og tidligere landslagsspiller John Carew.

Uten å ha fattet en påtaleavgjørelse, sendte Økokrim ut pressemelding 2. juni hvor de navnga Carew og kunngjorde at den tidligere Valencia-spissen etterforskes for grovt skattesvik.

– I England og USA ville en slik kunngjøring fra Økokrim om at de etterforsker en konkret sak mot en navngitt person vært forakt for retten og ulovlig, sier John Christian Elden til E24.

– Vi har ikke like strenge regler, men det gjelder generelt en taushetsplikt om at noen etterforskes, fortsetter den profilerte advokaten.

Elden er ikke Carews forsvarer – ei heller involvert i saken på annet vis – men velger likevel å rykke ut med kritikk mot Økokrims offentliggjøring av Carew-etterforskningen.

– Dårlig kutyme

Også Cato Schiøtz reagerer. Den profilerte advokaten har blant annet forsvart tidligere Telenor- og Vimpelcom-topp Jo Lunder fra korrupsjonssiktelsen som Økokrim omsider frafalt i 2017, to år etter en pågripelse som umiddelbart inntok avisspaltene.

– Jeg synes dette er dårlig kutyme. Jeg ser ingen grunn til at Økokrim så tidlig i etterforskningen skal gå ut med navnet på Carew, sier Schiøtz til E24.

Økokrim sier til E24 at de ikke pleier å annonsere etterforskninger mot personer før saker påtaleavgjøres – men at omstendighetene talte for å likevel gjøre det i Carew-saken.

Elden mener de burde latt være.

– Økokrim hadde ikke tapt på å overholde taushetsplikten her, og avventet folkedomstolen til etterforskningen var avsluttet. Da vet vi om det henlegges eller blir en offentlig rettssak, sier advokaten.

Økokrim forsvarer offentliggjøring

– Jeg har ingen kommentarer til Eldens uttalelser, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim etter å ha blitt forelagt påstandene.

Hun utbroderer likevel avgjørelsen om å gjøre mistanken mot fotballstjernen offentlig kjent:

– Vi valgte å bekrefte etterforskningen etter at DN publiserte en artikkel på nett, der de blant annet var til stede utenfor Carew sin leilighet, sier Bender.

– Dere kunne vel likevel valgt å la være?

– Ja, men når pressen tar bilder av våre tjenestepersoner på stedet, så er det vanlig at vi også bekrefter vår rolle, sier førstestatsadvokaten.

Tror Økokrim har sitt på det tørre

– Jeg synes ikke Økokrim gir noen god begrunnelse her, sier Cato Schiøtz, som i likhet med Elden ikke selv har noen rolle i Carew-saken.

– Hvilket samfunnsmessig behov tilsier identifisering? Det synes jeg ikke Økokrim klarer å svare på.

Han er derimot uenig i at taushetsplikten kan være brutt.

– Taushetsplikten verner fortrolige opplysninger, men jeg kan ikke se at Økokrim har gått ut med den type opplysninger i forbindelse med offentliggjøringen. Rent juridisk er det også helt klart at Økokrim har adgang til å identifisere siktene i saker som har en viss offentlig interesse, sier Schiøtz.

– Men jeg synes likevel de burde vært mer tilbakeholdne. Mange vil si «ingen røyk uten ild», men problemet er at hvis saken etter hvert henlegges, så vil Carew likevel huskes for den.

John Carews advokat, Amund Noss, vil ikke kommentere saken.