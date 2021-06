Konkurransetilsynet henlegger saken mot Orkla, Mondelez og Norgesgruppen

Etter razzia og etterforskning av Orkla, Mondelez og Norgesgruppen for mistanke om brudd på konkurranseloven, legger tilsynet bort saken.

HENLEGGER: Konkurransetilsynets direktør, Lars Sørgard, har ikke klart å finne at Norgesgruppen, Orkla og Mondelez har brutt konkurranseloven. Vis mer byoutline TERJE PEDERSEN / NTB scanpix

Konkurransetilsynet avslutter etterforskningen mot Orkla, Mondelez og Norgesgruppen. Det går frem av en melding fra tilsynet onsdag morgen:

«Tilsynet har etterforsket om ulikheter i innkjøpspriser har vært et brudd på konkurranseloven, men har nå kommet til at det ikke er grunnlag for å gå videre med saken. Konkurransetilsynets arbeid med kartlegging av forskjeller i innkjøpspriser fortsetter.»

Det var tilbake i 2019 at Konkurransetilsynet aksjonerte etter mistanke om brudd på loven knyttet til innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet.

Senere oppdaget tilsynet store forskjeller i innkjøpsbetingelser, men altså ingen brudd på Konkurranseloven.

Konkurransedirektør Lars Sørgard sier følgende til E24 om beslutningen:

– Vi har gått grundig inn i dette, blant annet innhentet omfattende dokumentasjon. Vi finner ingen indikasjoner på ulovlig adferd, verken ulovlig samarbeid eller misbruk av dominans.

Sørgard understreker at Konkurransetilsynet fortsetter å kartlegge innkjøpspriser.

– Dette er ikke en friskmelding av hele bransjen. Dette er en konkret vurdering av denne saken mot disse tre aktørene, sier han.

Knut Hartvig Johannson, Torbjørn Johannson og Johan Johannson er eierne bak Norges mektigste dagligvarekonstellasjon, Norgesgruppen. De har grunn til å puste lettet ut etter at Konkurransetilsynet nå henlegger saken mot Norgesgruppen, Orkla og Mondelez. Vis mer byoutline Stein J. Bjørge

Ikke funnet holdepunkter for at en kjede kan forsvinne

Tilsynets opprinnelige mistanke gikk ut på at Norgesgruppen fikk bedre innkjøpsbetingelser fra de to store leverandørene Orkla og Mondelez enn det de konkurrerende kjedene fikk, og at dette kunne skade konkurransen, og i så fall føre til høyere priser til dagligvarekundene.

Det norske dagligvaremarkedet består av hovedsakelig tre store konstellasjoner, Norgesgruppen, Rema og Coop. Førstnevnte har over tid hatt bedre innkjøpsbetingelser enn Rema og Coop, og konkurrentene har ment at dette skader konkurransen.

Nå sier avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, Magnus Gabrielsen, at man ikke har funnet bevis for at Coop eller Rema vil svekke sin posisjon mot Norgesgruppen i så stor grad at en av dem må forlate markedet.

– Konkurransetilsynet er særlig opptatt av at store innkjøpsprisforskjeller over tid kan påvirke lønnsomheten og dermed øke sannsynligheten for at en dagligvarekjede svekkes vesentlig, og eventuelt må forlate markedet. Det kan skade forbrukerne. Selv om vi ikke har funnet holdepunkter for at man kan forvente en slik utvikling, er det en prioritert oppgave for tilsynet å overvåke utviklingen, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

FORNØYD: Stein Rømmerud er kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen. Han er ikke overrasket over utfallet i saken mot dem. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

– Ikke overrasket

Norgesgruppens kommunikasjonsdirektør, Stein Rømmerud, sier de fikk beskjeden om henleggelsen onsdag morgen noen minutter før Konkurransetilsynet selv meldte om saken.

– Dette er i tråd med det vi har hevdet hele veien. Vi er fornøyd med at tilsynet har satt seg inn i saken, og er enig i at tøffe forhandlinger demper inflasjonen og gir lavere priser til forbruker, sier Rømmerud til E24.

– Vi vet jo at det ikke har pågått noe ulovlig her. Sånn sett er vi ikke overrasket over avgjørelsen, sier Norgesgruppen-direktøren.

Rømmerud legger til at Norgesgruppen som største aktør i en bransjen alle i Norge har et forhold til, må tåle interesse.

– Den interessen har kommet for å bli, og vi er opptatt av å opptre så redelig som mulig.

Han sier at de stemmene som har argumentert for at høye innkjøpspriser skader markedet ofte har «sterke egeninteresser».

– Blir det feiring på kontoret i dag?

– Nei, det gjør det ikke. Nå blir det bare å jobbe videre, sier Rømmerud.