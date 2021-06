Fikk 1,77 mill. feilsendt fra kommunen og tapte nesten alt på aksjer – frikjent

Mannen trodde utbetalingen fra Asker kommune var startlån til bolig. Nå må han betale tilbake, til tross for at brorparten gikk tapt i aksjeinvesteringer.

Asker kommune sendte nesten 1,8 millioner kroner til feil konto. Nå er mannen som mottok pengene frikjent for grovt underslag. Illustrasjonsbilde av rådhuset. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB

Publisert: Oppdatert i dag 18:19

Pengene skulle egentlig gå til Selvaag Bolig, men på grunn av en systemfeil gikk de i stedet til en privatperson, som siden tapte mesteparten av pengene.

Nå er mannen frikjent for grovt underslag i Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Det var TV 2 som først omtalte dommen mandag.

Feil i systemet

Den feilaktige overføringen skjedde i oktober 2020, etter at Selvaag Bolig hadde betalt doble kommunale avgifter til Asker kommune, som E24 og Budstikka skrev i januar.

For da tilbakebetalingen på nette 1.771.806 kroner skulle gjennomføres, hadde Selvaags kontonummer endret seg i systemet.

– Vi fant at feilen hadde skjedd i økonomisystemet vårt ved at systemet automatisk oppdaterte Selvaag bolig sin konto med dette nye kontonummeret hvor siste betaling hadde kommet fra, sier Sandli til lokalavisen.

Økonomisjefen ble ikke oppmerksom på feilen før i desember, da Selvaag Bolig etterlyste summen.

Utelukker ikke forklaringen

Mannen ble kontaktet av kommunen i desember, men hadde allerede investert pengene i aksjer for å bygge opp kapital til boligkjøp. Dette hadde han gjort etter å ha fått råd fra venner og kolleger.

I dommen, som E24 har sett, legger retten til grunn at mannen objektivt sett har begått grovt underslag. Likevel kan det ikke utelukkes at han ikke forstod at utbetalingen på 1,77 millioner kroner var feilsendt.

«Etter en samlet vurdering kan retten ikke utelukke tiltaltes forklaring om at han trodde at beløpet var innvilget startlån/egenkapital til kjøp av bolig. Det er følgelig ikke bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte handlet med hensikt», heter det i dommen.

Må betale tilbake

Blant annet legger retten vekt på at utbetalingen kom fra Asker kommune, som mannen tidligere hadde søkt om lån fra. Det skal ikke ha fremgått av overføringen hva den gjaldt, og retten kan heller ikke utelukke at mannen har bedt kommunen om nye lån etter at han fikk avslag året før.

I tillegg ser ikke retten bort fra at mannen kan ha begrensede kunnskaper om hvordan låneavtaler inngås, og begrunner dette blant annet med at han ikke tidligere har inngått tilsvarende låneavtaler.

Til slutt merker retten seg også at mannen alltid har erkjent at pengene skulle tilbakebetales. Det må da også skje innen to uker, ifølge domsslutningen, til tross for at brorparten forsvant i aksjeinvesteringene.

Ifølge Budstikka hadde mannen allerede i februar bedt kommunen om utsatt frist til å betale tilbake. Han hadde på det tidspunktet brukt 1,75 millioner kroner, og tapt 1,2 millioner av det fulle beløpet.

Dommen er ikke rettskraftig. E24 har så langt ikke lyktes med å innhente en kommentar fra mannens forsvarer.