Millionoverskudd for Harald Rønneberg – tross coronafall i inntektene

TV-profilen Harald Rønneberg endte med en drøy million i overskudd i fjor. Inntektene i selskapet hans falt samtidig med 26 prosent. – Det ble jo mildt sagt et annerledes år, sier han.

TJENER PENGER: Harald Rønnebergs TV-serie «Helt Harald» hadde premiere tidligere i år. TV-kjendisen leverte i fjor et nytt millionoverskudd gjennom sitt heleide selskap Basic Holding. Vis mer byoutline Sebastian Ludvigsen / TV 2 / NTB.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Millionoverskuddene fortsetter å komme fra Basic Holding, selv etter at eieren av selskapet, Harald Rønneberg, sluttet som programleder i talkshowet Senkveld i 2018.

I fjor endte årsresultatet på 1,1 millioner kroner, en svak nedgang fra 1,2 millioner kroner året før.

Siden oppstarten i 2006 har Harald Rønnebergs selskap nå et samlet årsresultat på 29,7 millioner kroner.

Samtidig falt inntektene i fjor til 7,8 millioner kroner fra 10,6 millioner, som er en nedgang på 26 prosent. Tidligere har han varslet at omsetningen ville bli noe lavere.

– Det ble jo mildt sagt et annerledes år, sier Rønneberg i en uttalelse til E24.

– Veldig happy

– Men jeg føler meg veldig heldig som både fikk realisere drømmeprosjektet mitt på TV2 i tillegg til å gjennomføre mange spennende og morsomme digitale oppdrag.

TV-serien «Helt Harald», der han gjør ulike «stunts» sammen med norske kjendiser, hadde premiere tidligere i år.

– Så alt i alt er både jeg, ledelse, styre og eier veldig happy med 2020, sier Rønneberg, som er eneste ansatt i selskapet.

Samlet satt Rønneberg på børsnoterte aksjer for 4,5 millioner kroner ved årsskiftet.

I årsrapporten står det at selskapets drift i 2021 igjen vil bli påvirket av coronaviruset.

Les på E24+ – Jeg er så misunnelig på dem som har alt på stell

«Selskapets forventer noe lavere omsetning på kort sikt. Viruset forventes imidlertid ikke å gi noen vesentlige, langvarige konsekvenser for selskapets virksomhet,» står det.

Rønneberg tok ut drøyt 813.000 kroner i lønn i fjor, og 474.000 kroner i utbytte.

Underholdning og eiendom

Egenkapitalen til selskapet var på 8,6 millioner kroner ved utgangen av fjoråret.

I skattelistene står Rønneberg oppført med en formue på 7,7 millioner kroner og en inntekt på 1,7 millioner kroner i 2019.

Rønneberg er sammen med Truls Svendsen, Thomas Numme og Nicolai Hansen blant gründerne av innholdsprodusenten Plan-B, der de eier nesten 21 prosent hver. Plan B produserer TV-programmer som «Helt Harald», «Casa Numme» og «Truls à la Hellstrøm», men også podkaster som «Jan Thomas og Einar blir venner».

Les på E24+ Gjør deg klar for «hybridkontoret»

Rønneberg har også satset på salg av hytter i Nore og Uvdal i Viken og utleie av eiendom gjennom et selskap som holder til i Moss.

Harald Rønneberg og Thomas Numme var i en årrekke programledere for talkshowet Senkveld før de sluttet for to år siden. Showet, som har holdt på i 20 år, har sin siste sending denne måneden.

Publisert: Publisert: 7. mai 2021 17:50