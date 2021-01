Reklame forsvinner fra tre TV-kanaler. Andre sender som før.

Det nye forbudet mot TV-reklame for pengespill har fått effekt fra første dag. Men TV-selskapene reagerer ulikt. Distributørene skylder på praktiske problemer.

John Carew er en av flere norske fotballspillere som har spilt inn reklamefilmer for utenlandske pengespillselskaper.

Fra nyttår satt norske myndigheter opp et nytt hinder i et forsøk på å holde utenlandske spillselskaper borte fra det norske markedet.

Medietilsynet kan med loven i hånd gripe inn og kreve at TV-reklame fra disse selskapene blir stanset. Tilsynets folk er klare til å benke seg foran TV-en.

– Vi kommer til å følge med for å se om det sendes ulovlig reklame, opplyser Kristine Meek.

Hun er kommunikasjonsdirektør i Medietilsynet.

Kommunikasjonsdirektør Kristine Meek i Medietilsynet mener det er ulike måter å stanse pengespill-reklamen på. – Vi forventer at distributørene gjør det som er mulig, sier hun.

Vil produsere TV-reklame som normalt

De største utenlandske aktørene på det norske pengespill-markedet er Unibet og Betsson. De har i mange år benyttet TV-reklame for å markedsføre seg i Norge.

TV-reklamen er blitt vist på norske kanaler som TV Norge, TV3, Max og Viasat. Disse er i all hovedsak blitt sendt fra London. Dermed har de omgått norske reklameregler.

Svenske Kindred Group står bak merkenavnet Unibet. Selskapet opplyser at de kommer til å produsere TV-reklame som normalt fremover i 2021.

– Vi har ingen planer om store endringer. Vi forholder oss til det internasjonale TV-lovverket og til kringkasternes nasjonale etterlevelse av dette, skriver Rolf Sims i en e-post.

Han jobber med informasjon og samfunnskontakt i Kindred Group.

Altibox og Telia bli bedt om stanse reklamen

Det norske pålegget om å stanse TV-reklame for pengespill er hverken rettet mot spillselskapene eller TV-selskapene.

Loven henvender seg til de norske distributørene, som Altibox, Telia og Telenor. Det er disse som risikerer å bli pålagt å stanse reklamen.

De er ikke begeistret for å bli pålagt dette ansvaret. Hovedårsaken er at de mener at det ikke er teknologisk gjennomførbart.

– Slik kringkasting gjennomføres i dag, har vi ingen praktisk mulighet til å sladde TV-sendinger med pengespillreklame. Det samme vil gjelde for innhold i strømmetjenester, forklarer Andreas Veggeland, kommunikasjonsansvarlig i Altibox.

Tilsyn aksepterer ikke bransjens forklaring

Bransjeorganisasjonen Kabel Norge peker også på det prinsipielle: Det er ikke distributøren, men TV-selskapene som har det redaksjonelle ansvaret.

– Vi har tatt initiativ til dialog med Medietilsynet for å forsøke å avklare hva de tenker om dette, skriver styreleder Dag Arne Haug i Kabel Norge i en e-post.

Medietilsynet kommer til å ha nær kontakt med Lotteritilsynet i disse sakene fremover. Sistnevnte aksepterer ikke skepsisen og forklaringen til distributørene. Direktøren i Lotteritilsynet, Atle Hamar, mener det er mer et spørsmål om vilje.

– Mye kan være praktisk og teknisk vanskelig, men de må forholde seg til norsk lov.

Ett TV-selskap går til sak mot staten ...

Reklamen spillselskaper har vært en betydelig inntektskilde for TV-selskapene. Analyseselskapet Oslo Economics har tidligere anslått at Discovery og Nordic Entertainment Group Norway (NENT) vil få redusert inntektene med mellom 250 og 500 millioner kroner.

Det er disse to selskapene som står bak TV-kanalene som viser slik reklame. Discovery har svart på reklameforbudet med å stevne staten. Selskapet mener forbudet er i strid med EØS-retten.

– Vi sender reklame i tråd med reglene i senderlandet. Det kommer vi også til å fortsette med i 2021, sier ansvarlig redaktør Espen Skoland i Discovery.

Discovery-kanalene inkluderer TV Norge, Fem, Vox, Max og flere andre.

Espen Skoland og Discovery tar reklameforbudet til retten.

... et annet TV-selskap vil selv stanse reklamen

Mens Discovery tar saken til retten, har NENT tatt en helt annen beslutning. Selskapet står bak kanalene TV3, Viasat4 og TV6.

Hittil er disse blitt sendt fra London, men NENT henter nå TV-kanalene hjem til Sverige. Der blir de underlagt svensk lovgivning. Nå opplyser selskapet til Aftenposten/E24 at de kommer til å ta hensyn til de nye norske reklamereglene fra nyttår.

– I lys av dette velger NENT Group ikke å vise slik reklame fra 1. januar. Men vi vil følge situasjonen nøye, fastslår Kim Poder, kommersiell direktør i NENT Group.

Beslutningen blir tatt godt imot hos Lotteritilsynet. Direktør Atle Hamar mener de forskjellige reaksjonene forteller litt om de to ulike selskapene.

– Det er positivt at NENT respekterer norsk lov. Så får vi bare se hvordan Discovery-saken ender. Jeg er sikker på at den norske loven vil stå seg dersom den utfordres i rettssystemet.