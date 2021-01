Solgte sminke, sjampo og hagemøbler for 1,3 mrd.

Brandsdal Group er en av de store vinnerne under pandemien, og økte omsetningen med 400 millioner. Men gründeren ønsker seg heller lavere omsetning enn at nedstengningen av landet fortsetter.

Kosmetikk har blitt en gullgruve for Einar Øgrey Brandsdal, her fra lageret utenfor Kristiansand.

– Ja, det er ingen tvil om det. Jeg vil heller ha tilbake hverdagen, og heller tjene litt mindre, sier Einar Øgrey Brandsdal, gründer og eier av netthandelskonsernet Brandsdal Group.

Bevegelsesrestriksjoner i tillegg til lite eller ingen taxfreehandel gjorde 2020 til et svært innbringende år.

Omsetningen økte med over 40 prosent, fra 911 millioner til rundt 1,3 milliarder kroner, hvor de store pengene kommer fra netthandelselskapene Bli Vakker i Norge og søsterselskapet Cocapanda som selger kosmetikk i syv europeiske land.

– Sist jeg sjekket var det 1.301 millioner kroner, men det kan nok komme til å svinge 20 millioner opp eller ned når man korrigerer for valuta.

Nøyaktig hvor mye Brandsdal vil sitte igjen med på bunnlinjen etter rekordåret tør han ikke spå helt ennå.

– Jeg tør ikke tippe. Plutselig får vi en regning vi ikke hadde regnet med. For mange år siden spådde jeg 15 millioner i overskudd for Netthandelen, og så endte det i null. Jeg vil ikke gjøre den feilen igjen, sier Brandsdal som likevel vedgår at det går mot et pent overskudd.

I fjor hadde konsernet enn bunnlinje etter skatt på 26,9 millioner kroner.

Taper utenfor Norden

Kosmetikkimperiet som styres fra Kristiansand vokser seg stadig større i Nord-Europa, og om få måneder lanserer Brandsdal Cocopanda i Nederland.

– Vi taper penger i alle land utenfor Norden, men vi taper mindre for hvert år som går, sier gründeren.

På spørsmål om netthandelsveksten under coronakrisen gjør det fristende å starte nye netthandelsprosjekter, sier Brandsdal at fokuset er på å tjene penger i markeder som Tyskland og Polen før de gjør noen store krumspring i andre kategorier.

I dag har selskapet lager utenfor Kristiansand og i tyske Flensburg, som serverer Nord-Europa med kosmetikk. Han tror taket nærmer seg nådd i Norge, og at det er i Europa veksten vil være fremover.

– Hadde vi børsnotert selskapet kunne vi fått inn penger til å lansere i hele Europa i løpet av få år, men ettersom jeg vil være eneeier så må vi bruke de pengene vi tjener hvert år på å utvide.

– Hva med å låne penger?

– Du må ikke sette griller i hodet på meg, humrer Brandsdal.

– Jeg skulle jo gjerne ha kjørt mer på, men organisasjonen klarer ikke mer 1–2 land i året, så det er planen fremover.

Første overskudd for Netthandelen på fem år

Bli Vakker-delen av konsernet omsatte for rundt 670 millioner kroner, og Brandsdal sier Cocopanda, den utenlandske driften, på sin side snart går forbi den norske sminkevirksomheten.

I skyggen av kosmetikken er Netthandelen.no, det som var den første store suksessen for Brandsdal. Omsetningen har sunket dramatisk år for år, og tapene har vært store – sammenlagt 46,5 millioner i underskudd de siste fem årene. Brandsdal har vurdert å legge ned virksomheten, men i fjor stoppet selskapet med auksjoner og satset på hagemøbler og verktøy.

Det passet perfekt i året hvor mange nordmenn var tvunget til å bruke sommeren i hagen, og bedrev oppussing av hus og hjem.

– Netthandelen leverer overskudd for første gang på fem år, sier Brandsdal og legger til at det kun dreier seg om et mindre resultat på plussiden.

Brandsdal takker først og fremst de ansatte for de sterke resultatene i året som gikk.

– Da ble det vel julebonus på de ansatte i fjor?

– Ja, alle 200 ansatte fikk 15.000 kroner hver i bonus i fjor.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Brandsdal Group økte omsetningen med 70 prosent. Det riktige er 42,7 prosent. Feilen ble rettet 14.01.2021 klokken 18.18.

