Wizz Air stevner Agder fylkeskommune for ulovlig boikott-vedtak

Flyselskapet gjør alvor av truslene om søksmål, men foreløpig blir bare et fylke stevnet.

Det ungarske flyselskapet Wizz Air har besluttet å stevne Agder fylkeskommune for det de mener er et ulovlig boikott-vedtak. Det melder selskapet i en pressemelding.

I desember sendte selskapet varsel om søksmål mot flere norske kommuner og fylker, samt det statlige selskapet Statnett.

Wizz Air opplyser at selv om bare en av aktørene nå saksøkes, så betyr det ikke at selskapet frafaller muligheten for å også stevne andre.

Kommunikasjonsdirektør Andras Rado i Wizz Air utdyper årsaken til at selskapet bare velger å saksøke Agder fylkeskommune.

– Ved å velge bare en av de valgte forsamlingene som har vedtatt en boikott, begrenser man bruken av offentlige midler til en sak som i ligger langt utover det kommuner og fylker skal bruke befolkningens skattepenger på Wizz Air ønsker å få rettslig fastslått at slike boikottvedtak er ulovlige, sier han i meldingen.

E24 har vært i kontakt med Agder fylkeskommune som foreløpig ikke har hatt anledning til å kommentere saken.

Da søksmålsvarselet ble kjent sa fylkesordfører Arne Thommassen (H) i Agder fylkeskommune at de foreløpig ikke hadde tatt stilling til saken og viser til svarfristen.

– Vi har markert tydelig at vi anbefaler å ikke bruke selskapet, og ønsker trepartssamarbeidet som fungerer godt i Norge og Skandinavia, sa Thomassen.

Det er denne anbefalingen Wizz Air mener er i strid med bestemmelsene i norsk boikottlovgivning. Selskapet legger til at det heller ikke ble varslet eller hadde noen dialog med fylkeskommunen før anbefalingen ble gjort.

Publisert: Publisert: 18. februar 2021 13:54 Oppdatert: 18. februar 2021 14:17