Sats stenger 53 treningssentre i Oslo og Bergen

Nye og kraftige coronatiltak tvinger treningssentre til å stenge i Norges to største byer.

Treningssenterkjeden Sats stenger alle sentrene i Oslo i tre uker og Bergen i to uker. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 6. november 2020 14:52 , Publisert: 6. november 2020 12:09

Sats stenger 10 treningssentre i Bergen og 43 sentre i Oslo etter nye kraftige coronainnstramminger, går det frem av en børsmelding.

Sentrene i Bergen stenges fra og med førstkommende lørdag til 23. november, mens sentrene i Oslo stenger fra og med førstkommende tirsdag til 1. desember.

Selskapet stenger ikke resten av sentrene i kjeden.

På Oslo Børs faller Sats-aksjen fredag. Nedgangen tiltar etter at Oslo kommune varslet stengte treningssentre i tre uker. Kursen er ned 4,26 prosent til 16,18 kroner klokken 13.30.

Grafen under viser hvordan aksjekursen til Sats har utviklet seg på Børsen fredag.

Uklart med permitteringer

Det er for tidlig å si hva som skjer med de ansatte når sentrene stenger, hvorvidt de vil bli permitterte, ifølge kommunikasjonssjef Malin Selander i Sats.

– Vil dere fryse medlemskapene?

– Vi kommer tilbake med mer informasjon om det også. Nå sitter vi i møter og prater, sier Selander på telefon med E24.

Kommunikasjonssjef Malin Selander i Sats. Vis mer byoutline Sats.

Sats har god likviditet, noe som gikk frem av gårsdagens kvartalsrapport, ifølge Selander.

– Hvis ikke medlemskapene fryses, så fortsetter vel bare pengene å renne inn fra medlemmene, på tross av stengte sentre?

– Det vi så på begynnelsen av pandemien var at vi solgte mindre løpende, for eksempel nye medlemskap.

– Vi har regnet med at dette kan skje, ønsker å aktivere befolkningen, og har åpnet treningstimer på nett.

– Felles ansvar

Evo Fitness må også stenge. Selskapet har fire treningssentre i Bergen og ni i Oslo.

– Vi skjønner, respekterer og følger de retningslinjene vi har fått. Å slå ned pandemien er vårt felles ansvar, og vi skal ta vår del av det. Samtidig skal vi ikke legge skjul på at vi er litt skuffet, sier Evo Fitness-sjef Morten Hellevang til E24 fredag ettermiddag.

Han viser til at Evo Fitness har hatt 700.000 besøkende siden sentrene åpnet igjen i juni etter forrige nedstenging.

– Siden det har vi hatt seks smittetilfeller, og ingen kan spores tilbake til sentrene. Smitterisikoen hos oss er ekstremt lav, sier han.

SKUFFET: Administrerende direktør Morten Hellevang i Evo Fitness. Vis mer byoutline Evo / Peter Zubek

Mister arbeidsplassen

Fredag ettermiddag varsler både Bergen og Oslo kommune at treningssentre blir stengt.

– Vi regner med at også Oslo stenger ned. I så fall blir store deler av vår virksomhet stengt ned for andre gang på et år, sa Evo-sjef Hellevang før byrådsleder Raymond Johansen pressekonferanse.

Ifølge Hellevang kostet forrige nedstengning selskapet rundt 40 millioner kroner. Evo Fitness har 180 personlige trenere, og 14 administrativt ansatte.

– PTene våre mister arbeidsplassene sine, og dermed all inntekten sin, sier Hellevang.

– Vi går inn i en fase med dårligere vær og vanskelige tider. Kundene våre mister den arenaen de bruker for å holde seg aktive.

Eirin Bolle, kjedesjef på Spenst. Vis mer byoutline Marie Waagen.

– Kjempetrist

Eirin Bolle, kjedesjef på Spenst, sier de håpet på det beste da de har hatt «gode tall», at de ikke har hatt noe smitte som kan knyttes til treningssentrene våre enda eller andre utfordringer når det gjelder smitte.

– Vi synes det er kjempetrist. Vi har fått mye skryt av kommuneoverleger for måten vi har håndtert dette på, sier Bolle til E24.

Bolle lurer på hvorfor ikke kommunene er i dialog med treningssentrene i kommunen for å se om det i første gang kan settes i gang begrensede tiltak i to uker for så å se hvilke effekt dette har.

– Vi har undersøkelser som viser at vi ikke har stort potensial for smittespredning da vi har store lokaler og opprettholder avstand og rutiner, sier Spenst-sjefen.

– Bekymret

Bransjeorganisasjonen Virke Trening organiserer 400 treningssentre i kjeder som Sats, Evo Fitness, Fresh, Nr1 Fitness og Aktiv 365.

Bransjedirektør i Virke Trening, Kjersti Oppen, sier de har forståelse for den krevende smittesituasjonen, men er bekymret for at «man igjen velger å stenge ned treningssentre lokalt, til tross for at forskning og fakta viser at det er helt trygt å trene».

Bransjedirektør i Virke Trening, Kjersti Oppen. Vis mer byoutline Virke.

Oppen viser til at tall bra både Norge og Europa, viser at det er «ekstremt lav smitterisiko på senter».

– Vi driver etter svært strenge smittevernregler allerede, og ser med bekymring på den negative effekten nedstengningen vil ha på folkehelsen. Dette er også svært alvorlig for sentrene og ansatte; bare i Oslo gjelder dette 3500 ansatte. Det er derfor kritisk viktig at en ny kompensasjonsordning kommer på plass umiddelbart, skal vi unngå konkurser og tap av arbeidsplasser, sier Oppen.

