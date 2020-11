Ny hotellsmell i november – Choice vurderer nye nedstenginger

Antallet gjester på Oslos hoteller har falt ytterligere de første ukene av november. Choice-direktør Torgeir Silseth sier de vurderer hvert enkelt hotell for å se om det er grunnlag for å holde åpent.

Hotelleier Petter Stordalen sammen med hotelldirektør Torgeir Silseth, her i København i forbindelse med åpning av nytt hotell. Vis mer byoutline Siv Dolmen

Publisert: Oppdatert: 12. november 2020 18:12 , Publisert: 12. november 2020 17:24

Effekten av de siste ukers smitteoppblomstring og hardere grep fra myndighetene vises tydelig på hotellstatistikken.

Belegget, altså hvor stor del av hotellrommene som har gjester, har i Oslo ligget rundt 25 prosent i september og oktober.

Den siste uken har tallet imidlertid falt til nærmere 15 prosent, ifølge analyseselskapet Benchmarking Alliance.

Søndag 8. november sto så mye som 7 av 8 hotellrom i hovedstaden tomme. Det er det laveste belegget for én dag siden midten av juni.

Også på landsbasis har gjestene uteblitt i november.

STRENGERE REGLER: «Hold deg hjemme», er statsminister Erna Solbergs klare oppfordring. Det merker Oslo. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Ny runde med støtte

For å komme den hardt prøvede økonomien i møte, presenterte næringslivsminister Iselin Nybø (V) nye coronatiltak tirsdag.

Igjen skal kriserammede bedrifter få kompensert deler av deres faste, uunngåelige utgifter.

Det er fungerende administrerende direktør Asle Prestegard i Scandic Norge takknemlig for.

– Vi er glade for at regjeringen så på kompensasjonsordningen på nytt etter de siste restriksjonene. Det er positivt at de øker kompensasjonsgraden, og at de åpner for å forlenge ordningen når den i første omgang utløper i februar, kommenterer han i en e-post.

Asle Prestegard, fungerende administrerende direktør i Scandic Norge. Vis mer byoutline Scandic Hotels

Har fått 192 millioner

Prestegard bekrefter at hotellkjeden kommer til å søke kompensasjon for bortfall av inntekt i høst og sier han håper myndighetene vil øke kompensasjonsgraden og taket for kompensasjon ytterligere.

Da den såkalte kontantstøtteordningen ble innført i vår, var kompensasjonsgraden på 80 prosent av de faste kostnadene, med maksimalt månedlig tilskudd på 80 millioner kroner, før den ble trappet ned og avviklet fra september.

Scandic har hittil i år mottatt 192 millioner kroner i kompensasjon, fordelt over fem måneder, viser E24s coronaspesial.

Selskapet er i gang med en omfattende nedbemanningsprosess som følge av den vedvarende krisen, men har ifølge Asle Prestegard på nåværende tidspunkt ingen planer om å stenge hoteller, slik de gjorde i vår.

Choice ønsker mars-støtte

Ordningen som det går an å søke på fra nyttår legger opp til en kompensasjonsgrad på 70 prosent for november og desember, og 60 prosent for september og oktober.

Makssummen for støtte for én måned blir 50 millioner kroner.

Reiselivsaktører og opposisjonspolitikere har uttrykt skuffelse over grepene. Arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener at både taket og kompensasjonsgraden for september og oktober må heves.

Det er også Choice-direktør Torgeir Silseths reaksjon.

– Vi stiller oss bak NHOs forslag til justeringer i pakkene for å gjøre dem mer treffsikre og berge flest mulig arbeidsplasser gjennom krisen, skriver han i en e-post.

Skal søke igjen

Petter Stordalen-eide Strawberry Group, som eier Nordic Choice-kjeden, har fått utbetalt 131 millioner kroner i kompensasjon for månedene mars, april og mai.

Torgeir Silseth bekrefter at de kommer til å søke om støtte for inntektsbortfallet de opplever nå også.

Reiselivskrisen har sørget for permittering av flere tusen Choice-ansatte i de skandinaviske landene de siste månedene, og nå har hotellgiganten også begynt å sende ut oppsigelser.

– Hva slags vurderinger gjør dere angående stenging av hoteller?

– Vi vurderer markedssituasjonen til hvert enkelt hotell for å se om det er grunnlag for å holde åpent videre, svarer Silseth.

