Staten sier nei til mer til Norwegian: – En knyttneve i magen

Norwegian har bedt staten om støtte i milliardklassen. – Ikke forsvarlig bruk av fellesskapets midler, mener næringsminister Iselin Nybø.

IKKE MER STØTTE: Norwegian, med Jacob Schram i spissen, får ikke støtten i milliardklassen de har bedt om. Vis mer byoutline Fredrik Hagen

Publisert: Oppdatert: 9. november 2020 08:18 , Publisert: 9. november 2020 07:34

Saken oppdateres

Det nye selskapet til Erik G. Braathen og Norwegian har bedt om støtte utover den som allerede er på plass for flybransjen. Det vil ikke staten bidra med.

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding mandag morgen.

– At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i en pressemelding.

Norwegian mener at med mer støtte ville selskapet kommet ut av coronakrisen som «et mer bærekraftig og slankere flyselskap, med ny struktur og bedre drift». Veien videre blir vanskeligere uten støtte, sier Schram.

Fra før utgjør statens ekstraordinære bidrag til luftfarten i år 13 milliarder kroner, opplyser departementet.

Bedt om støtte i milliardklassen

Nærings- og fiskeridepartementet mener statens hovedhensyn om sunn konkurranse i luftfarten kommer til å bli ivaretatt fremover.

– Norwegian har bedt om økonomisk støtte i milliardklassen, og regjeringen har vurdert at det i denne situasjonen ikke er en forsvarlig bruk av fellesskapets midler, sier næringsminister Iselin Nybø i pressemeldingen.

Norwegian skriver i sin pressemelding at de er avhengige av støtte for å overleve.

– Med turister vi flyr inn til Norge, bidrar vi til å opprettholde 24.000 arbeidsplasser i landet og en verdiskaping på rundt 18 milliarder kroner i året. Det alene skulle tilsi at fortsatt støtte til selskapet ville vært en samfunnsøkonomisk lønnsom investering, sier Schram i meldingen.

Kan være konkurransedrivende

Aktørene i flybransjen kan også få mange av de andre generelle ordningene regjeringen har lagt frem, og en støtte til Norwegian utover det kan være konkurransedrivende, mener Nybø.

Tidligere i oktober kom det frem at Braathens nye flyselskap har bedt Nærings og fiskeridepartementet om 1,5 milliarder kroner i statlig oppstartshjelp.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier regjeringen ønsker å bidra til en konkurransedyktig flybransje også etter coronapandemien.

– På kort sikt er statens mål at det eksisterer et nødvendig minimumstilbud av flytjenester. På lengre sikt, når markedene normaliseres, er målet sunn konkurranse i det norske flymarkedet, sier Hareide i pressemeldingen.

Utvider tiltakene for luftfarten

I en ny pressemelding mandag morgen presiserer regjeringen at den vil «utvide og forsterke tiltakene for norsk luftfart» og at den snart vil foreslå endringer i lånegarantiordningen og øke bevilgningene til kjøp av flyruter.

– Regjeringen tar krisen i luftfarten på stort alvor. Sammen med Stortinget var vi tidlig ute med å sette inn en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen, sier Nybø i pressemeldingen.

Regjeringen vil også foreslå å forlenge løpetiden og trekkperioden på lån under garantiordningen.

– Nå som vi vet at krisen har blitt mer langvarig enn vi antok da ordningen ble opprettet, synes vi det er rimelig å gi flyselskapene bedre tid til å komme seg over kneika før de må betale tilbake lånene, sier næringsministeren.

Lånegarantiordningen på inntil 6 milliarder for flyselskaper med tillatelse til å drive i Norge ble lansert 19. mars.

