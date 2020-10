I den vesle byen Chandler, like utenfor Phoenix, pågår det en storstilt utbygging. Byen er Arizona’s svar på Silicon Valley, med en stadig voksende tek-industri. Denne utviklingen har ført til en endring av det politiske landskapet i Arizona. Det kan påvirke hele valget. Den nye stridssonen

Publisert: Publisert: 31. oktober 2020 08:01

CHANDLER, ARIZONA (E24): Det er på tide med endring nå, mener Zack Clay. Vanligvis pleier han å veksle mellom uavhengige og demokratiske kandidater, men i år var det ingen tvil. Stemmen hans gikk til Joe Biden.

– Jeg liker ikke retningen landet går i, sier Clay, når vi møter ham utenfor et valglokale i Chandler.

Stadig flere i Arizona gjør som ham. Velgere som Clay er en grunn til at delstaten nå betraktes som «lilla», etter å ha vært en republikansk bastion i en årrekke.

FORHÅNDSSTEMTE: Zack Clay er en såkalt uavhengig velger, men i år gikk stemmen hans til Joe Biden. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Ikke siden 1996 har velgerne her stemt frem en demokratisk presidentkandidat. Nå leder Joe Biden med 3,5 prosentpoeng i snittet av de siste målingene, ifølge nettstedet FiftyThirtyEight.

I Maricopa County, fylket som omfatter Chandler og Phoenix, er endringene enda tydeligere. Her vant Donald Trump over Hillary Clinton med tre prosentpoeng i 2016. I en meningsmåling tidligere denne måneden lå han bak med ni.

– Arizona er blitt en politisk stridssone, sier den republikanske valgkampstrategen Doug Cole, som blant annet har jobbet for presidentkampanjen til den avdøde Arizona-senatoren John McCain.

Den nye statusen som vippestat er grunnen til at både Demokratene og Republikanerne tømmer valgkampkassene sine utover Arizona. Mellom april og august var Phoenix det området hvor begge partier brukte mest penger på politisk reklame, ifølge CNBC.

VALGKAMPSTRATEG: Doug Cole er basert i Phoenix, og har tidligere blant annet jobbet for valgkampene til John McCain. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Flytter inn fra vest

En av grunnene til at det er blitt sånn, er Zack Clay ett godt eksempel på. For tre år siden flyttet han fra Los Angeles til Arizona, og han er langt fra den eneste.

Det siste tiåret har delstaten opplevd en massiv tilflytting. Fra 2012 til 2018 flyttet det ifølge New York Times i snitt 250.000 mennesker i året til Arizona, som totalt har 7,27 millioner innbyggere. Den største tilflyttingen kommer fra nabostaten i vest, California, samt andre kystnære områder.

– Dette er områder hvor folk tradisjonelt har holdninger lengre til venstre enn i Arizona, og de tar med seg stemmevanene sine hit, sier Doug Cole.

– Det har en veldig stor effekt.

Veksten i antall arbeidsplasser i Arizona er i stor grad fostret av teknologi- og finanssektoren. Sammenlignet med før finanskrisen, har antall jobber i finanssektoren nå økt med 25 prosent. I teknologibransjen er det blitt 30 prosent flere arbeidsplasser i samme periode.

I Chandler er de største arbeidsgiverne nå teknologigigantene Honeywell, Intel og PayPal, og den teknologiske utviklingen i byen går mange tiår tilbake, ifølge direktør for økonomisk utvikling, Micah Miranda.

– Det begynte virkelig å skyte fart på midten av 80-tallet, sier Miranda.

– Siden den gang har det vært en veldig positiv utvikling. Rundt 25 prosent av arbeidsstyrken i Chandler jobber i teknologiindustrien, sammenlignet med 10 prosent i resten av landet, sier han.

NYE BOLIGER: Rundt om i Chandler føres det opp store, nye boligkomplekser. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Vender Trump ryggen

Ett av de viktigste skiftene i Arizona siden forrige valg har skjedd i forstedene, ifølge Mike Noble, partner i det uavhengige meningsmålingsinstituttet Oh Predictive Insights. I forstedene har husholdningene gjerne inntekter på 500.000 kroner eller mer, og flesteparten av beboerne har høyere utdanning.

– De befinner seg gjerne midt på den politiske skalaen, og historisk sett har de hellet mot det republikanske partiet, sier han.

Ved forrige valg vant Trump disse velgergruppene med noen få prosentpoeng, men i år ligger han langt bak.

– Akkurat nå lener disse velgerne seg ganske langt til venstre, og det er det som virkelig har gjort Arizona til en slagmark, sier Noble.

MINDRE POPULÆR: Et ramponert Trump-skilt illustrerer presidentens dalende popularitet i Arizona. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Én av velgerne som har byttet side, er den pensjonerte dommeren Dan Barker. Han er egentlig republikaner, men lot være å stemme på Donald Trump i 2016, og i år har han og kona satt opp en såkalt Super-PAC (Political Action Committee), som samler inn penger til støtte for Joe Biden.

– Etter å ha sett fire år av presidentskapet hans, følte vi at vi måtte gjøre noe, sier han.

Mange reaksjoner

Hovedårsaken til at Barker nå aktivt motarbeider den republikanske presidentkandidaten, er fordi han mener Donald Trump styrer på en måte som splitter det amerikanske folket og nører oppunder frykt og hat.

– I et demokrati er det mange forskjellige synspunkter, og vi trenger en leder som er villig til å bygge konsensus, én som er villig til å bringe mennesker sammen, sier Barker.

Samtidig er han negativ til økningen i nasjonale utgifter, han er bekymret for at den nåværende presidenten har svekket båndene til allierte demokratier, og mener utenrikspolitikken generelt bryter direkte med republikanske verdier.

BYTTET SIDE: Dan Barker er egentlig republikaner, men samler nå inn penger for å hjelpe Joe Biden med å vinne valget. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

– Hvordan slags reaksjoner har du fått på at du opprettet denne organisasjonen?

– De har vært ekstreme fra begge sider. Noen venner elsker at vi gjør det. Andre ønsker virkelig at vi ikke hadde gjort det, og noen sier: «Du burde bare forlate det republikanske partiet. For hvis du er en sann republikaner, ville du stemt på Trump».

Til nå har organisasjonen til Dan Barker bidratt til å sette opp 5.000 skilt, og de vil også betale for 20 elektroniske reklameplakater i Arizona. Donasjonene kommer fra vanlige mennesker, sier han, som stort sett betaler inn små beløp.

– Dette er folk som vil gjøre det som er riktig for demokratiet vårt, og som har innsett hvor viktig dette valget er, sier han.

Selv om Joe Biden lenge har ledet på meningsmålingene i Arizona, er eksperter enige om at det blir et svært jevnt løp. Tony Navarrete vil ikke gi seg før han har overtalt så mange velgere som mulig til å stemme.

Navarrete stiller til valg for det lokale senatet for Demokratene, og går rundt og banker på dører for å lokke velgere ut til valgurnene. Når E24 blir med dem ut i gatene i Phoenix, er det andre gang de er i samme nabolag.

– Når de blir lei av oss, har vi gjort jobben vår, sier han.

Navarrete forklarer at de bare oppsøker velgere som tidligere har stemt på Demokratene. En app viser når folk har avlagt sin stemme, og da krysses de av listen.

– Teamet mitt har banket på 400 dører i dag - minst, sier han.

Én av velgerne på dagens rute er Gualalupe Mendoza. Hun nikker lyttende til Navarrete mens han forklarer hva som står på spill, før hun bedyrer at hun vil stemme.

– Jeg vet hvor viktig dette valget er. Vi er nødt til å fjerne Trump fra presidentembetet, sier hun.

MØTER VELGERE: Tony Navarrete og Maricruz Lopez forklarer Gualalupe Mendoza hvordan hun kan avlegge sin stemme under valget i år. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Mange Trump-velgere

Et viktig steg på veien mot Det hvite hus er å sikre seg seieren i Arizona. For å få til det, må Demokratene gjøre én ting, ifølge den demokratiske kampanjekonsulenten Ron Ober: De må unngå feilsteg.

– Så langt er jeg temmelig optimistisk, det ser ut til å være mye lidenskap og entusiasme på vår side, sier han.

Årsaken til dette er den nåværende presidenten, mener Ober.

– Spørsmålet er om denne tendensen vil fortsette videre inn i fremtiden, eller om det bare handler om Trump. Jeg tror Arizona hadde beveget seg i denne retningen uansett, men at det er har akselerert på grunn av Trump.

ØNSKER ENDRING: Mary Ann Elfiring er ingen tilhenger av den sittende presidenten. Vis mer byoutline Jason Henry / E24

Tilbake utenfor valglokalet i Chandler ser det ikke så veldig lovende ut for Demokratene. Her virker det som et stort flertall av velgerne stemmer på Donald Trump.

Mary Ann Elfiring er imidlertid svoren demokrat.

– Men dersom Trump hadde vært Demokratenes presidentkandidat, hadde jeg holdt meg hjemme, sier hun.

Vis mer

Her kan du lese mer om Arizona Joe Biden Donald Trump