Widerøe om nye innstramminger: – Fra vondt til verre

Etter forrige ukes nye coronatiltak, har antallet bookinger falt hos Widerøe. Flyselskapet forventer nå at situasjonen forverres ytterligere.

NYE TILTAK: Statsminister Erna Solberg oppfordrer nå nordmenn til å droppe alle unødvendige innlandsreiser. Vis mer byoutline Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg informerte torsdag om nye tiltak for å begrense coronasmitten. Det inkluderer en oppfordring om at unødvendige innlandsreiser bør unngås.

Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, sier at det ennå er tidlig å si hva dette får å si for deres rutetilbud. Først må de se hvordan kundene responderer, for eksempel om det kommer en økning i antallet ganger en person med billett ikke dukker opp.

Brandvoll forteller at de har sett en nedgang i bookinger etter at smitteoppblomstringen i forrige uke medførte skjerpede coronatiltak og hun regner det som ikke usannsynlig at denne tendensen vil forsterke seg fremover.

– Det er vel liten tvil om at det nå går fra vondt til verre, sier hun til E24.

Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe Vis mer byoutline Widerøe

– Kan snart ikke vente mer

Avinor-statistikk for september viser at innenlandstrafikken lå 54 prosent under samme måned i fjor, mens internasjonal passasjertrafikk hadde en nedgang på 91 prosent.

Reisestoppen har ført til både permitteringer og oppsigelser i bransjen.

Nå etterlyser Widerøe-direktøren mer statlig hjelp.

– Vi er ganske fortvilet nå, fordi det er varslet en tiltakspakke som skulle komme til bransjen, men som vi ikke har sett noe som helst til. Og nå går situasjonen fra alvorlig til svært alvorlig. Vi kan snart ikke vente mer, dette dreier seg om 3.000 norske arbeidsplasser.

Restriksjoner påvirker

Pressesjef John Eckhoff i SAS kan som sin kollega i Widerøe ikke fortelle hva torsdagens innstramminger vil bety for deres rutetilbud.

– Gjennom hele coronaperioden har vi fulgt markedet og etterspørselen og justert oss etter det. Det nåværende trafikkprogrammet gjelder inntil videre, sier han.

Pressesjef John Eckhoff i SAS Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen, NTB

Eckhoff legger til at samarbeidet deres med samferdselsdepartementet, som går ut på at staten kjøper et visst antall billetter, fortsatt vil være med på å opprettholde ruter.

– Hva forventer dere at vil skje på kundesiden fremover?

– Det vi har sett gjennom de siste månedene er at råd og restriksjoner fra myndighetene påvirker etterspørselen etter reiser. Men samtidig opplever vi at ut av det nåværende relativt lave volumet passasjerer, er det mange som har nødvendige reiser. Det være seg jobb eller familie.

