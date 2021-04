Alger har drept 4.200 tonn laks i Chile

Over 4.200 tonn chilensk oppdrettslaks har død som følge av et algeangrep, opplyser landets fiskeri- og havbruksmyndigheter.

Den chilenske oppdrettsnæringen er rammet av oppblomstringen av alger. Over 4.200 tonn laks har dødd. Arkivfoto fra da kronprins Haakon skulle ha besøkt Marine Harvest i Puerto Montt i Chile i 2008. Besøket måtte avlyses på bakgrunn av en sikkerhetsvurdering. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB

Det er den største massedøden som er registrert i verdens nest største produsent av oppdrettslaks.

Laksedøden er knyttet til en oppblomstring av en skadelig alge som reduserer oksygennivået i vannet. Dermed kveles laksen. Et lignende fenomen tok livet av flere tusen tonn laks i 2016. Om lag 18 oppdrettsanlegg sør i Chile, som står for omtrent 26 prosent av verdens lakseproduksjon, er rammet.

Greenpeace hevder det skyldes forurensing fra anleggene, mens industrien selv peker på klimaendringer.

– Det er bevis for at ansamlingen av ammoniakk og urinstoff fra oppdrettsanlegg i lukkede fjorder eller på steder med lite sirkulasjon kan forverre veksten av organismene som er påvist, sier talsperson Mauricio Ceballos i Greenpeace.

Det ble påvist tre ulike algearter ved det 18 oppdrettsanleggene, og 70 prosent av den døde fisken er fjernet.

Kun Norge produserer mer laks enn Chile og står for over halvparten av verdens produksjon. Chile eksporterte laks for nærmere 4,4 milliarder dollar i fjor, tilsvarende 28 milliarder norske kroner, mens Norge eksporterte laks for 70 milliarder kroner.

