H&M vil redde forholdet til Kina etter boikott

Kinesiske myndigheter boikotter H&M. Nå sier kleskjempen at den vil gjenvinne tilliten til kunder, kolleger og forretningspartnere i Kina.

MOTKAMPANJE: Kinesiske myndigheter reagerer kraftig etter at flere land har innført sanksjoner som følge av anklager om menneskerettsbrudd. Det går ut over blant andre H&M, som nå forsøker å redde forholdet. Vis mer byoutline NICOLAS ASFOURI / AFP

Hennes & Mauritz har lagt frem kvartalsresultater som viser milliardtap, og på forhånd var det knyttet spenning til hvorvidt selskapet kommer til å omtale situasjonen i Kina.

Statskontrollerte medier i Kina har startet en kampanje mot H&M og flere andre profilerte selskaper. De har oppfordret kinesere til å boikotte selskapene. Bakgrunnen er kritikken av Kinas behandling av den muslimske uigur-minoriteten i regionen Xinjiang.

– Vi er dedikerte til å gjenvinne tilliten til kunder, kolleger og forretningspartnere i Kina, skriver H&M i en oppdatering.

H&M skriver at de gjør alt de kan for å håndtere de «pågående utfordringene» og stake ut veien videre. Selskapet skriver at Kina er et veldig viktig marked for dem og at de fortsetter å ha sterke forplikteler til landet i tiden fremover. H&M har vært tilstede i Kina i mer enn 30 år.

Anklager om brudd på menneskerettigheter

Også Nike, Adidas, Burberry, Zara og New Balance har fått skarp kritikk av avisen Global Times, som kontrolleres av kommunistpartiet.

Kritikken kommer få dager etter at EU, Storbritannia, Canada og USA innførte sanksjoner mot kinesiske tjenestepersoner som angivelig har vært delaktig i menneskerettsbrudd mot uigurer.

Norge slutter seg til EUs sanksjoner mot personer og selskaper i Kina som anklages for menneskerettsbrudd.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener likevel det foreløpig er usikkert om de norske sanksjonene mot Kina vil få konsekvenser for norske selskaper.

– Dette er ikke uventet, i og med at Norge pleier å følge EU i slike sanksjonssaker. Det er for tidlig å si om dette vil få konsekvenser for norske bedrifter, sa internasjonal direktør Tore Myhre i NHO i en uttalelse til NTB.

Både menneskerettighetsorganisasjoner og flere vestlige land har anklaget Kina for å ha internert over en million mennesker i omskoleringsleirer i Xinjiang. Regjeringen i USA mener kinesiske myndigheter står bak folkemord mot uigurene i regionen.

Regjeringen i Kina har gjentatte ganger avvist dette og i stedet hevdet at innbyggere i Xinjiang får arbeidstrening som bidrar til å motvirke islamsk ekstremisme.

Milliardtap

H&M endte med et tap på 1,07 milliarder svenske kroner i det regnskapsmessige første kvartalet av 2021, går det frem av kvartalsrapporten som er lagt frem på morgenkvisten onsdag. Beløpet tilsvarer et tap på 1,05 milliarder kroner.

I tilsvarende periode i fjor endte resultatet på pluss 1,9 milliarder svenske kroner.

Bruttoresultatet vfalt fra 28 til 19 milliarder svenske kroner, mens driftsresultatet gikk ned til minus 1,1 milliarder svenske kroner fra 2,7 milliarder svenske kroner.

Nettosalget endte på 40,06 milliarder svenske kroner i perioden, ned fra 54,9 milliarder svenske kroner på samme tid i fjor.

H&M opererer med avvikende regnskapsår, noe som betyr at tallene gjelder for perioden desember-februar.

I Norge gikk salget ned til 947 millioner svenske kroner i perioden, tilsvarende 926 millioner kroner. Det er ned fra 1,17 milliarder svenske kroner på samme tid i fjor. I norske kroner var nedgangen på 12 prosent.

