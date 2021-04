Rekordåret 2020 kan gi milliard-baksmell for Norgesgruppen

Norgesgruppen risikerer at en varslet gigantbot fra Konkurransetilsynet øker med over 1 milliard kroner. Årsaken er jubelåret 2020.

Onkel Knut Hartvig Johannson (t.v.), far Torbjørn Johannson og sønn og storeier Johan Johannson styrer sammen Norgesgruppen. Vis mer byoutline Stein J. Bjørge

Norgesgruppen la for en uke siden frem årsresultatet for 2020. Det viste at omsetningen steg med hele 12 prosent til over 101 milliarder kroner.

Årsresultatet økte med over 1 milliard kroner til 3,5 milliarder kroner.

Men dagligvarekjempens eiere risikerer at hele økningen i årsresultat blir spist opp av at en varslet gigantbot fra Konkurransetilsynet øker.

For dersom varselet om bot ender i et endelig vedtak, ligger det nå an til at boten til Norgesgruppen øker med ytterligere 1,1 milliarder kroner.

Da ender boten i så fall opp på 9,9 milliarder kroner.

Konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen legger år etter år frem nye rekordresultater for dagligvarekjempen. Vis mer byoutline Stein J. Bjørge

Djevelen ligger i detaljene

Årsaken ligger i en forskrift til Konkurranseloven om hvilket regnskapsår en bot skal beregnes ut fra.

Normalt sett ville en bot bli beregnet ut fra en andel av omsetningen det siste regnskapsåret før en ulovlig handling tok slutt.

Da ville det vært regnskapene for året 2019 som lå til grunn for en bot.

Men fordi bøtene til dem alle stanger i bøtetaket på maksimalt 10 prosent av omsetningen, gjelder det andre regler.

Baksmell for alle etter festår

Da er reglen at det er det siste regnskapsåret før endelig vedtak fattes som gjelder. Og det ligger nå an til å bli regnskapsåret 2020.

Dette får Aftenposten/E24 bekreftet av Konkurransetilsynet.

Selv om Norgesgruppen tjente klart mest på stengte grenser og stengte restauranter, har alle de tre store dagligvareaktørene økt omsetningen solid i 2020. Dette ifølge en rapport analysebyrået Nielsen har laget.

Og både Rema 1000 og Coop Norge har fått varsel om tilsvarende bøter som den Norgesgruppen har fått.

Dermed kan rekordåret 2020 ende med en real økonomisk baksmell for alle de tre.

Dette er igjen gitt at tilsynet står fast på sitt nåværende syn i et endelig vedtak.

Direktør Lars Sørgard og Sigurd Birkeland, leder for prosjekt dagligvare, i Konkurransetilsynet står foreløpig på sitt når det gjelder gigantbøtene til dagligvarekjedene. Vis mer byoutline Marit Hommedal

– Ingen intensjoner om å betale

Norgesgruppens jurister tolker reglene for hvilket år bøtene beregnes ut fra på samme måte som tilsynet. Det får Aftenposten/E24 bekreftet.

Men dagligvarekjempen holder fast på at en bot aldri vil bli betalt. Dette selv om tilsynets nåværende varsel om bot ender med et endelig vedtak.

– For oss spiller dette mindre rolle, fordi vi ikke har noen intensjoner om å betale et slikt gebyr.

Det skriver konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Stein Rømmerud i en e-post til Aftenposten/E24.

– Vi stiller oss uforstående til tilsynets varsel og vil forfølge saken juridisk inntil vi er blitt frikjent, fortsetter han.

Hvis tilsynet lander på et endelig vedtak om bøter, kan Norgesgruppen først anke til en nemnd.

Og om det ikke blir medhold der, kan de ta en bot inn for rettsvesen. Da venter trolig mange år i norske rettssaler.

Klagefrist til juni

Norgesgruppen har fått utsatt klagefristen til 15. juni i år. Deretter skal tilsynet innen 6–12 måneder fatte sitt endelige vedtak.

Dersom det skjer i år, og deres varsel om bøter blir stående, så er det altså regnskapsåret 2020 som teller.

Men dersom tilsynets vedtak først skjer etter at regnskapene for 2021 er avlagt, så blir det inneværende år som danner basis for bøtenes størrelse.

Dersom dagligvarekjempene lykkes i å øke omsetningen sin også i år, kan bøtene i så fall ende opp med å bli enda større.

Odd Reitan kunne i fjor solgt Uno–X til spottpris og likevel kommet bedre ut av det økonomisk fordi konsernets omsetning da ville falt, dersom han trodde tilsynets gigantbøter blir stående. Vis mer byoutline Signe Dons

Reitan får annen ekstraregning også

For Rema 1000 beregnes boten på grunnlag av hele Reitan-konsernets omsetning. Og ikke bare på grunnlag av Rema 1000s omsetning.

I 2019 lå omsetningen for hele gruppen på nær 76 milliarder kroner. Omsetningen til Rema 1000 var 19 milliarder kroner lavere.

For i tillegg til dagligvarekjeden driver Reitan bensinstasjonskjeden Uno-X, og de har mange kiosker og en stor eiendomsvirksomhet.

Boten til Reitan-familien er derfor nær 2 milliarder kroner større enn den ville vært om Rema 1000 ikke var en del av et større konsern.

Det er basert på 2019-tallene. Men det blir altså omsetningen i 2020, kanskje i 2021, som gjelder, dersom tilsynet i et endelig vedtak står på sitt nåværende varsel om bøter.