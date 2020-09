1,7 millioner kroner fra coronasvindel står på kryptokonto: Økokrim ber folk holde seg unna

Økokrim prøver å hindre to varetektsfengslede menn fra å finne nye eiere til 18,4 bitcoin som de mener stammer fra kriminelle handlinger.

Førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim går offentlig ut med adressen til en bitcoin-konto de mener inneholder midler fra straffbare handlinger. Vis mer byoutline Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 13. september 2020 15:00

Bare et par uker før de to ble pågrepet og siktet av Økokrim for bedrageri av Navs lønnskompensasjonsordning og hvitvasking, skal én av dem ha overført 1,7 millioner kroner til en bitcoin-konto, mener politiet.

Ifølge førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim stammer pengene fra straffbare handlinger. Nå tar politiet et ekstraordinært grep for å hindre videre hvitvasking og heleri av pengene.

Som første kjente tilfelle i Norge går de nå offentlig ut med en advarsel om adressen til en spesifikk «bitcoin-wallet», og sier at midlene på denne kontoen ikke må røres.

Økokrim opplyser at bitcoin-kontoen de ønsker å «fryse», har følgende adresse: 3NHUzkphkm3PTdCdg5Gg9nqBp5oUFLLEkX.

Kontoen inneholder i overkant av 18,44 bitcoin, tilsvarende over 1,7 millioner kroner.

– Vi prøver å ligge litt i forkant, i stedet for å komme i etterkant og straffe folk for å ha flyttet utbyttet videre, altså å begå heleri eller hvitvasking. Vi prøver nå å komme i forkant og faktisk å hindre at pengene kommer ut til gjerningsmennene i andre enden av en sånn hvitvaskingsoperasjon, sier Nordeng.

Førte raskt over til krypto

Bakgrunnen er at de to varetektsfengslede mennene snart kan komme til å slippe ut av full isolasjon, og dermed får muligheten til å forspille bevis.

Ifølge fengslingskjennelsen mot den ene av de to, som E24 har tilgang til, la retten «vekt på siktedes mottak og raske videreføring av Nav-pengene, trolig til kryptovaluta, noe som understøttes av beslaget som ble gjort i forbindelse med pågripelsen av siktede.»

– I denne saken er det cirka fire millioner som er bedratt fra denne støtteordningen. I tillegg, opp mot denne bitcoin-kontoen, er det også påvist utbytte fra andre straffbare handlinger, sier Nordeng.

Den ene mannen var, da han ble pågrepet i august, nylig dømt for grovt bankbedrageri, og han ventet på ankebehandling av dommen da han ifølge Økokrim skal ha bedratt Nav for fire millioner kroner.

Nordeng sier at det så langt ikke er noe som tyder på at penger fra den forrige dommen har havnet på bitcoin-kontoen.

Da de to mennene nylig var pågrepet, sa en av de to siktedes forsvarer, Maren Jenserud hos Advokat Bratteng, at hennes klient avviser ethvert kjennskap til eventuelt straffbare forhold og ikke erkjenner straffskyld. Fredag skriver Jenserud i en SMS til E24 at hun ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Albulena Krasniqi i Furuholmen Dietrichson, som forsvarer den andre siktede, sier at hun ikke har en kommentar, ettersom dokumentene i saken er klausulert.

I tråd med signaler fra toppen

Informasjon om bitcoin-adressen viser at midlene ble overført i én transaksjon den 4. august i år, omtrent to uker før de to ble pågrepet. I samme aksjon ble også to andre personer pågrepet og siktet, men etter hvert løslatt, av politiet.

Nordeng sier at Økokrim nå ønsker informasjon om personer som forsøker å veksle inn midler som stammer fra bitcoin-walleten.

– Siden dette er utbytte av straffbar handling, ønsker vi å forebygge at gjerningsmennene faktisk får ut disse pengene. Kriminalitet skal jo ikke lønne seg, og derfor er det viktig for oss at disse pengene stanses og ikke kommer videre til de som står bak dette, sier Nordeng til E24.

Grepet er i tråd med Økokrim-sjef Pål Lønseths signaler om at Økokrim i større grad skal være «ekstroverte» og operere forebyggende.

– Det er første gang vi gjør det så stort og på denne måten. Vi går ikke bare ut til potensielle vekslere, vi går ut til offentligheten her og sier fra til alle at på denne wallet-en er det utbytte av straffbar handling.

Verdens første er det riktig nok ikke – blant annet gikk USAs finansdepartement i 2018 for første gang ut med to spesifikke bitcoin-adresser tilknyttet to iranske statsborgere som vekslet bitcoin til iranske rijal etter flere virusangrep med løsepenger.

– Åpenbart at Nav har blitt bedratt

– Hvilke etiske problemstillinger gjorde Økokrim seg før dere gikk ut med dette?

– I alle tilfeller hvor man går ut offentlig med opplysninger fra en straffesak, så er det personvernhensyn som veier tungt. Det har vi også vurdert i dette tilfellet og finner at behovet for å forebygge, forhindre at gjerningsmennene får beholde penger som vi vet med sikkerhet kommer fra en straffbar handling, gjør dette tiltaket nødvendig, sier Nordeng.

Han legger til at Økokrim ikke er i tvil om at de 1,7 millionene stammer fra kriminelle handlinger.

– Det som er spesielt i disse sakene er at det er helt åpenbart at Nav har blitt bedratt. Etterforskningen handler om hvem som har gjort det. Og det har ingen betydning for om pengene er utbytte av straffbar handling. Du kan tenke deg at du aldri finner bedrageren, men så lenge du har bevist at det faktisk er et bedrageri, så er dette utbytte av en straffbar handling, og da spiller det ingen rolle hvem som bedro.

Aktører som mottar midler fra «lommeboken» anmodes om å holde midlene tilbake og å kontakte lokalt politi så raskt som mulig.

– Å inndra utbytte fra straffbar handling har høy prioritet. Økokrim har også en klar forventning om at disse midlene ikke skal konverteres eller overføres til personer med tilknytning til det aktuelle lovbruddet, sier Nordeng.

Samtidig ber Økokrim om at man tar kontakt dersom man i god tro i har mottatt midler som stammer fra denne adressen.

Økokrim har lenge sett på kryptovaluta som «godt egnet til å finansiere kriminell aktivitet og bli brukt til hvitvasking».

