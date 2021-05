Wizz Air vil tredoble trafikken i Norge

Det ungarske flyselskapet vil tredoble flytrafikken i Norge og sikter på å bli landets tredje største flyselskap i løpet av få år. Men først vil toppsjefen fiske og springe i midnattsløp i Tromsø.

VIL VOKSE: Wizz Air-sjef Jozsef Varadi har lagt frem flyselskapets planer for det norske markedet overfor flere statsråder. Vis mer byoutline SIMON DAWSON / Reuters / NTB

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Lavprisselskapet Wizz Air ønsker i løpet av få år å tredoble flytrafikken i Norge fra to millioner til seks millioner passasjerer. Det går frem av et notat om Wizz Airs bidrag til turisme i Norge, som selskapet har oversendt regjeringen. Det vil gjøre Wizz Air til det tredje største flyselskapet i Norge, foran Widerøe flyselskap.

– Jeg fortalte deres statsråder at Wizz Air er i Norge for å være en strukturell aktør i markedet. Jeg er svært positiv. Vi tror produktet vi bringer til det norske markedet er etterspurt av norske kunder, sier selskapets toppsjef Jozsef Varadi til iTromsø.

Det ungarske flyselskapet har i flere år fløyet til og fra Norge og lanserte i oktober i fjor oppstart av 15 innenriks flyginger i Norge. Under lanseringen uttalte Varadi at Wizz Air er et flyselskap uten fagforeninger og tariffavtaler.

Det førte til at LO ba folk boikotte selskapet.

Ti norske kommuner og fylkeskommuner har vedtatt at de ikke vil bruke selskapet så lenge Wizz Air ikke respekterer arbeidernes rettigheter. Wizz Air benekter at de motarbeider fagforeninger, har saksøkt Agder fylkeskommune for ulovlig boikott og klaget saken inn for ESA.

Tredobler antall passasjerer

Under boikottstriden ba Varadi om å få et møte med næringsminister Iselin Nybø og samferdselsminister Knut Arild Hareide for å fortelle om selskapets nye satsing i Norge. På møte la Varadi frem planer om at Wizz Air vil tredoble flytrafikken til, fra, og i Norge fra to millioner passasjerer i 2019 til over seks millioner passasjerer i 2023.

– Vårt nettverk av flyruter gir en betydelig mulighet for turisme i Norge. Vi ser interesse i Øst- og Vest-Europa for å reise til Norge. Det er også interesse for innenlandsk turisme i landet, sier Varadi.

Planene ble presentert på et møte med statsrådene i desember i fjor, mens Wizz Air og resten av luftfarten var kraftig rammet av pandemien.

«Wizz Air kan potensielt øke antall passasjerer til mer enn seks millioner per år i 2023, med flere innenlands og internasjonale ruter», skriver Wizz Air i presentasjonen til ministrene. Målet er å fly tre millioner passasjerer på Wizz Airs innenriksfly i løpet av de neste to årene, ifølge presentasjonen.

Kan bli tredje størst

Med en slik vekst vil Wizz Air passere Widerøe og bli det tredje største innenriks flyselskapet i Norge, etter SAS og Norwegian. Flyselskapet har 63 flyruter i og til og fra Norge, der 27 nye ble lagt til i fjor.

– Når restriksjonen i luftfarten lettes vil vi betjene flyrutene og det kan gi en betydelig innflytelse på turismen i Norge, sier Varadi.

Selskapet lovet i møte med statsrådene å markedsføre Norge og norske reisemål på alle sine kanaler. Wizz Air har verdens femte mest besøkte nettside for flyselskaper, med flere millioner unike brukere.

Tre av fire passasjerer borte

Wizz Air kansellerte i februar flere av sine flyginger til og i Norge. Etter over et år med pandemi og 75 prosent nedgang i flytrafikken, vil ikke Varadi svare på når selskapet når et passasjertall på seks millioner i Norge.

– Vi vil fly en million passasjerer i Norge når vi er tilbake og har gjenopptatt kapasiteten. Vi kommer virkelig til å trappe opp aktiviteten på bakgrunn av investeringene vi har gjort ved å etablere virksomhet i landet og utvide rutenettet fra Norge, sier Varadi.

– Når vil dere nå seks millioner passasjerer på innenlands og utenlands flyginger i Norge?

– Først må landet åpne opp. Norge er totalt nedstengt nå, dere er nærmest hermetisk lukket. Den første fasen er når restriksjonene lettes. Den andre fasen blir å gjenoppta flygingene. Og den tredje fasen blir å søke nye muligheter og fortsette å tilby nye ruter, kanskje nye fly og kanskje åpne nye baser i Norge.

Flere flyruter fra nord

Selskapet ser for seg at veksten i Norge fortsetter i en ny fase med etablering av flere internasjonale ruter fra Tromsø og Nord-Norge til Vest-Europa og utlandet. Nord-Norge hadde før pandemien en kraftig økning i vinterturisme fra utlandet, der Tromsø var den internasjonale turistbyen Wizz Air valgte til flyginger i nord.

– Vil Wizz Air åpne flere flyruter i Norge og Tromsø de neste årene?

– Ja, jeg tror det. Jeg håper det. Vi må først starte med å operere flyrutene vi har. Det gir oss grunnlag for å fly mer fra Tromsø. Jeg tror absolutt vi vil ha interesse i å øke våre operasjoner og vårt nettverk av flyruter fra Tromsø, sier Varadi, som selv planlegger å reise til Tromsø i juni i år.

– Det vil faktisk skje fordi det er et maratonløp om natten i Tromsø. Jeg planlegger å delta som løper. Så hvis jeg kan reise dit så skal jeg dra. Jeg tror det er i juni. Og så vil jeg fiske, sier Varadi, som planlegger å springe halvmaraton under den årlige maratonløpet Midnight Sun Maraton i Tromsø.

Kan utkonkurrere norske selskaper

I møte med statsrådene la Wizz Air frem plansjer som viser at de vil kapre kunder med å tilby flyreiser til en brøkdel av prisene de andre norske flyselskapene tar.

– Ja, noen folk liker ikke konkurranse, men vi er her for å konkurrere, sier Varadi.

Wizz Air viste i møte bilder av hva flyselskapene tar for å fly mellom Oslo og Bergen. Bildet av Wizz Airs flybillett på 200 kroner, ble sammenlignet med flybilletten til et annet flyselskap, som var tre ganger så dyr.

Det er denne konkurransen som Pilotforbundet er skeptiske til. Leder Oddbjørn Holsether i Pilotforbundet mener Wizz Airs bruk av lavtlønnede østeuropeiske ansatte på norske flyginger fører til skjev konkurranse.

– Wizz Air kan bare gjøre dette fordi de importerer arbeidsforhold man ikke kan leve av i Norge. De betaler folk så lite at de ikke kan leve og bo i Norge, sier Holsether.

Han mener selskapet henter lavtlønnede piloter og besetningsteam fra Øst-Europa og lar de jobbe maksimalt tre måneder på baser i Norge for å unngå å følge norsk lønnsnivå. Holsether mener norske politikere må innføre de samme reglene som Frankrike, der alle selskap som flyr må følge samme regler for lønninger.

– Politikerne må innføre like regler for alle selskaper for at ikke norsk luftfart skal bli borte. Luftfarten må beskyttes slik andre bransjer i Norge beskyttes, sier Holsether.

Fortsetter aksjoner mot Wizz Air

Veksten til Wizz Air i Norge kan rammes av aksjonene flere kommuner og organisasjoner retter mot selskapet. Tross varsler om søksmål fra Wizz Air, holder Oslo kommune fast på at de ikke vil bruke flyselskapet så lenge arbeiderne ikke får organisere seg.

– Bystyrets vedtak om å ikke benytte flyselskaper som nekter sine ansatte å fagorganisere seg, er etter Oslo kommunes syn ikke i strid med boikottloven. Fagforeninger er hjørnesteinen i den norske samfunnsmodellen og det organiserte arbeidslivet, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Varadi har tidligere uttalt til iTromsø at selskapet anerkjenner arbeidernes rett både til å organisere seg og ikke organisere seg, og at selskapet følger alle regler. Rettssaken mellom Wizz Air og Agder fylkeskommune starter i slutten av august.