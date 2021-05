Om to uker må bonden John Gunnar Swang og sønnen John Rasmus kaste 70.000 salathoder Det ligger en mørk sky over norske bønder i sommer. Mangel på arbeidskraft gjør at bønder må kaste enorme mengder med mat.

Snart har han 70.000 ferdige salathoder. De kommer han til å kaste.

SYLLING (Aftenposten/E24): Norge stenger grensene for arbeidere som vil inn, blant annet for å plukke grønnsaker. Det er for strengt, mener ESA. Lier-bonden John Gunnar Swang frykter at 70.000 salathoder må kastes – hver uke.