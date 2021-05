Ketil Solvik-Olsen blir daglig leder i Seabrokers Fundamentering

Solvik-Olsen tar over stillingen etter å ha jobbet med forretningsutvikling for selskapet.

Ketil Solvik-Olsen blir daglig leder i Seabrokers etter flere år som Frp-politiker i Stortinget og regjering. Vis mer byoutline Berit Roald

Det siste året har Solvik-Olsen jobbet som forretningsutvikler for Seabrokers, etter flere år som Frp-politiker i Stortinget og i regjering.

Nå tar han over som daglig leder i selskapet, som ble startet i 2008.

Den nåværende ledelsen, Svein Kverme og Sigurdur Andri, skal fokusere på driften, og lede avdeling øst og vest, ifølge en pressemelding.

Seabrokers Fundamentering har 80 ansatte og en omsetning på rundt 400 millioner kroner, skriver selskapet.

Det beskriver seg som et av landets største fundamenteringsselskap, og jobber med å øke prosjektporteføljen og maskinparken.

«Ketil har i tiden som forretningsutvikler i Seabrokers Group vist at han har en rekke gode ideer og visjoner for fundamenteringsbransjen i tillegg til gjennomføringsevnen som skal til for å være med å drive dette til ytterligere høyder. Han ser raskt det store bildet, og har en rekke kontakter i inn- og utland etter å ha bodd i USA, samt fra fartstiden som samferdselsminister,» skriver selskapet i meldingen.