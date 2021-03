Slik reagerer hytteordførerne på Høies påskeråd

Fredag kom regjeringen med sine anbefalinger for påskeferien. Ordførerne i landets tre største hyttekommuner synes stort sett de er fornuftige, men er uenige i at man bør handle før man reiser.

HOL: Fra et hyttefelt i Vestlia ved Geilo i mars i fjor. Vis mer byoutline Fredrik Solstad, VG

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi er et samfunn som er dimensjonert for at hyttefolket foretar handlingen hos oss. Vi har smittevernreglene på plass, og vi opplever at folk er flinke til å følge dem. Vi vil bare oppfordre folk til å bruke hele åpningstiden. Alle trenger ikke komme rett fra skibakken til butikken, sier Hol-ordfører Petter Rukke (Ap).

En av tingene helseminister Bent Høie sa på dagens pressekonferanse var at regjeringen anbefaler å gjøre nødvendige innkjøp på forhånd i hjemkommunen din, før du drar på hytta.

– Ikke gå hele familien

Trysil-ordfører Erik Sletten (Sp) utelukker ikke at Høie kan ha et poeng, men han er likevel ikke spesielt nervøs for at hyttefolket tar seg en tur på butikken. Han påpeker at det for mange kan være vanskelig å handle for kanskje så mye som ti dager før man reiser.

– Jeg er mer opptatt av at dersom de går og handler så trenger ikke hele familien være med. Det holder at én drar, og at den som gjør det bruker munnbind og passer på å holde avstand, sier han til VG.

Også Sletten minner om at butikkene har lange åpningstider.

TRYSIL: Dersom forholdene i alpinbakken blir som på dette bildet fra Trysil kan de tilreisende glede seg til påsken. Vis mer byoutline Mona Langset

Anita Ihle Steen (Ap) i Ringsaker, kommunen i landet med flest hytter, sier hun ikke er spesielt opptatt av at næringslivet i kommunen potensielt taper penger dersom hytteeierne følger regjeringens anbefaling.

– Først og fremst ønsker vi at coronasituasjonen skal roe seg. Det er det viktigste nå. Så ønsker vi selvsagt mest mulig aktivitet i kommunen, men det får heller komme senere, sier ordføreren.

Varierende for næringslivet

Hun forklarer at for enkelte aktører, som nettopp dagligvarebransjen, har uansett det siste året vært bedre enn normalt, fordi mange hyttefolk har tilbrakt mer tid i kommunen enn de pleier.

Også i Hol har mye av det lokale næringslivet klart seg ganske godt, ifølge ordfører Petter Rukke.

– Da vi var ferdige med nedstengingen i påske i fjor hadde vi brukt mye tid på hvordan vi kunne gjøre det trygt, sier han, og viser til ting som vakter i skibakken og på butikkene.

Trysil har derimot slitt mer i motgang. Selv om dagligvarebransjen har klart seg bra, så har det vært verre for serverings- og overnattingsbransjen. En viktig forklaring på det er at Trysil normalt har en langt høyere andel internasjonale gjester enn flere av de andre norske vinterdestinasjonene.

RINGSAKER: Sjusjøen er Norges største hyttefelt med milevis med skiløyper. Vis mer byoutline Line Møller

– Vi klarer ikke kompensere for det med flere nordmenn, så økonomisk har de siste 12 månedene vært veldig tøft for mange. Jeg tror du skal lete lenge etter en kommune i innlandet som dette har hatt større ringvirkninger for.

Anbefalingene

Færre folk blir det nok også denne påsken. Helseministeren oppfordrer nordmenn til å reise mindre og møte færre, men noe hytteforbud har ikke regjeringen ikke lagt opp til. Derimot kommer de med følgende anbefalinger:

Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.

Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.

Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.

Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.

Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.

Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller lignende overnattingssted der mange samles.

– Litt utfordrende

Generelt synes de tre ordførerne VG snakket med fredag ettermiddag at anbefalingene er gode.

– Jeg er særlig glad for anbefalingen om at du skal forholde seg til de reglene som gjelder i kommunen du reiser fra, dersom de er strengere enn våre, sier Anita Ihle Steen i Ringsaker.

Petter Rukke i Hol trekker frem anbefalingen om å ikke reise dersom man venter på testsvar, eller allerede har testet positivt som viktig.

– I vinterferien så vi at noen folk fikk positivt svar etter at de hadde kommet til hytta. Det er litt utfordrende, mener han.

Les også Oslo: Vurderer stengte frisører og tannleger om smitten ikke går ned

Erik Sletten synes regjeringens råd harmonerer godt med rådene de selv gikk ut med denne uken. De handlet blant annet om å begrense den sosiale omgangen og alkoholinntaket.

– Vi får ikke noe økt smittepress dersom folk følger rådene. Da tror jeg vi vil ha god kontroll på situasjonen, sier Trysil-ordføreren.

Hans kollega i Ringsaker minner likevel om at det fremdeles er to uker til påsken.

– Ting kan jo endre seg raskt, men om alle er litt forsiktige, så greier vi å håndtere dette.

Både hun, Sletten og Rukke ønsker «sine» hyttefolk velkomne.

– Bruk tiden fremover på å holde dere friske og raske, så kan dere nyte noen fine dager her hos oss, er sistnevntes oppfordring.