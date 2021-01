byoutline Jon Ingemundsen

Venninnene startet opp barnevennlig kafé rett før koronaen: – Vi klamrer oss fast og håper konkursbølgen ikke treffer

Venninnene startet opp det de mener er Norges mest barnevennlige kafé rett før pandemien brøt ut. Men de får likevel ingen statlige krisepenger. «Vi aner ikke om vi overlever»

«Mange selskaper merker nå at løkken rundt halsen for alvor begynner å strammes til. Det sier seg selv at et utested ikke kan leve av å selge kaffe»