Smittefrie kommuner hyller skjenkeåpningen

Opposisjonens skjenkingsinstruks til regjeringen er godt nytt for de flere hundre som er permittert i Røros. Administrerende direktør Terje Lysholm i Røros Hotell-gruppen har reagert på at kommunen har blitt rammet av samme regler som Trondheim og Oslo.

FÅR SKJENKE: Vertshuset Røros kan fra og med fredag servere alkohol i forbindelse med matservering. Dette bildet fra 2019 viser tidligere daglig leder Chris Thomas Jarholm og tidligere lærling Niklas Hindenes. Vis mer byoutline Vertshuset Røros

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– At folk ikke har hatt lov til å gå ut og kjøpe et glass øl eller vin har vært litt uforståelig. Dette er et skritt i riktig retning, sier administrerende direktør Terje Lysholm i Røros Hotell-gruppen.

Konsernet består av flere serveringssteder, i tillegg til Røros Turisthotell. Til sammen utgjør det kommunens neste største private arbeidsgiver.

Siden 4. januar har de, som alle andre i utelivsbransjen, blitt rammet av et nasjonalt forbud mot alkoholservering.

Tirsdag ble det klart at regjeringen opphever skjenkestoppen etter et flertallsforslag fra opposisjonen på Stortinget.

Dette er endringene Siden Stortingets vedtak ikke spesifiserte når alkoholserveringen kan skje, har regjeringen valgt å følge FHIs anbefaling om å innføre samme tiltak som var gjeldende før skjenkestoppen 4. januar.

Det vil si at det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00.

Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Endringene trer i kraft førstkommende fredag. Det betyr at kommuner med høyt smittetrykk har to døgn på å fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller andre strengere regler enn de nasjonale. Vis mer vg-expand-down

113 smittefrie kommuner

Røros er én av 113 kommuner uten registrerte smittetilfeller de siste 14 dagene, viser VGs oversikt. Siden pandemiens start har kun to av kommunens innbyggere testet positivt på coronaviruset.

– At vi skal bli vurdert på lik linje med for eksempel Trondheim, hvor det har vært et helt annet smittebilde, synes vi er litt feil, sier Terje Lysholm.

– Vil dette ha noe å si for bemanningen deres?

Røros’ ordfører Isak Veierud Busch. Vis mer byoutline Røros kommune

– Det er litt vanskelig å si, for det er allerede lagt såpass sterke føringer at vi har mistet mye booking. Skaden er skjedd og det vil ta lang tid før ting er som normalt.

– Fornuftig

Røros’ ordfører Isak Veierud Busch (Ap) har akkurat lest om stortingsforslaget når E24 ringer ham.

– Jeg synes dette er veldig bra. Smitteverntiltakene har i mine øyne mest legitimitet når de står i forhold til smittetrykket. Det virker fornuftig at folk skal få ta seg en øl eller et glass vin når de er ute og spiser middag, sier Veierud Busch.

– Så er vi selvsagt forberedt på at ved større lokale smitteutbrudd, må man ha mer omfattende restriksjoner.

Ordføreren forteller at det er veldig stille i Røros’ gater om dagen, takket være inngripende tiltak som har ført til flere hundre permitteringer.

– Jeg er ikke sikker på om det er noe som helst som har vært åpent de siste lørdagskveldene.

– Det blir i alle fall ikke verre

I Skjervøy kommune i Troms har det vært nøyaktig like beskjedent smittetrykk. Også her er det påvist null coronatilfeller de siste 14 dagene, og kun to totalt.

Ørjan Albrigtsen (KrF), ordfører i kommunen, er fornøyd med at det åpnes opp for lokale tilpasninger.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra innbyggerne om at man bør se på lokale tiltak. Jeg har tatt opp med våre folk på Stortinget at man bør åpne opp for lokale tilpasninger, men forstår samtidig at det er vanskelig å finne et system der en åpner opp for ulik praksis fra kommune til kommune.

Ordfører Ørjan Albrigtsen i Skjervøy kommune. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

Han sier han er usikker på hvor stor betydning åpningen vil ha for serveringsstedene i kommunene.

– Umiddelbart tenker jeg at det i hvert fall ikke blir verre for stedene. Serveringsstedene har egentlig hatt gode år på grunn av en oppblomstring i hvalturismen i kommunen, men det er ingen tvil om at de sliter nå.

Øltørste fiskere

Mariell Fredriksen eier Kasjotten restaurant i Skjærvøy.

Hun kjøpte restauranten i november, og hadde holdt åpent i kort tid før beskjeden om skjenkestoppen kom.

– Dette er etterlengtet. Det har vært strengt for små plasser med lite smitte, sier hun.

– Vi har mange tilreisende fiskere som gjerne vil ha et avbrekk med en øl og god mat. Jeg synes det er trist at vi ikke har kunnet servere alkohol fordi det skjer ting i større byer som vi ikke har kontroll på. Det merkes også på tallene.

Hun mener det er viktig for lokalmiljøet at serveringsstedene får hjulene til å gå rundt under pandemien.

– Alle må ha en plass å møtes, og jeg føler det er bedre å møte på restauranter og barer enn på private sammenkomster, for her registrerer vi gjestene og følger smittevernregler.

Publisert: Publisert: 19. januar 2021 19:32 Oppdatert: 19. januar 2021 20:31