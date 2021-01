Har solgt «grensevarer» for rekordbeløp – nå får de ny hjelp av Stortinget

Det har vært et solid år for butikkene som selger alkohol og tobakk i Norge. Nå ber et samlet storting regjeringen foreslå konkrete tiltak for å redusere grensehandelen og opprette et permanent grensehandelbarometer innen sommeren.

Gulating ølutsalg på Sirkus shopping i Trondheim har hatt gode dager gjennom pandemien med stengte grenser og ingen taxfreehandel. Her med butikksjef Marc Andre Schopen i front. Vis mer byoutline Gorm Kallestad

Pandemien har skapt både vinnere og tapere i norsk handelsbransje. De som selger mat og drikke er blant de desidert største vinnerne, og spesielt de som spesialiserer seg på varene vi nordmenn vanligvis lokkes til Sverige for å kjøpe.

Én av disse er ølutsalgskjeden Gulating, som har sett omsetningen øke med 50 prosent fra 2019.

– Det er ikke bare Gulating som går bra, men også alle de små norske bryggeriene som leverer øl til utsalgsstedene våre, sier Rolf Ivar Skår, daglig leder og gründeren bak den franchisedrevne kjeden.

Han sier stengte grenser og mindre taxfreehandel har gitt god effekt for dem i 2020.

– Vi kunne lett startet butikk i Halden og Kongsvinger, sier Skår, som etter flere år med tap ser ut til å kunne med overskudd for første gang.

– Så dere er glade for Stortingets økte fokus på grensehandelen?

– Absolutt, det er bra at man ser på flere tiltak, men jeg vet ikke helt hva man kan gjøre foruten å sette ned avgiften, sier ølgründeren.

Han håper Gulating og andre bedrifters tall fra pandemiåret kan være med å overbevise politikerne om at noe må gjøres med grensehandelen, og er glad for det ferske grepet som næringskomiteen gikk inn for torsdag formiddag.

ØLSJEF: Rolf Ivar Skår (t.h) har siden 2014 bygget opp Gulating som består av en landsdekkende kjede av butikker og puber for spesialøl. Her sammen med tidligere butikksjef for Gulating Lambertseter, Lars Haug (t.v.). Vis mer byoutline Sindre Hopland

Enighet om grensehandelgrep

For i stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvaremarkedet har det sneket seg inn et par forslag knyttet til grensehandel også.

Politikerne i komiteen uttaler at de stengte grensene har vist tydeligere hvor mye nordmenn handler i utlandet, og kom med en innstilling som ber regjeringen både drøfte grensehandelen og forslår nye tiltak.

Næringskomiteen innstilte også på å be regjeringen utarbeide et permanent grensehandelbarometer som måler omfanget av handelen innen 1. juli.

Dette kommer i tillegg til at regjeringen sammen med Frp jekket ned avgifter på lokkevarer som alkohol og snus i siste statsbudsjett.

Et selskap som har tjent godt på at tobakken har blitt kjøpt i Norge i år, er gründerbedriften Snus365 som selger snus på nett.

– 2020 var vårt første år, så vi traff bra med timingen, det er det ingen tvil om, sier en av gründerne i Snus365, Adrian Christopher Huer.

Han sier deres ureviderte regnskapstall viser en omsetning på 64,8 millioner kroner og et overskudd.

– Vi har merket at det er flere bestillinger langs grensen hvor folk som regel drar over til Sverige, sier Huer.

Selskapet har nylig ansatt en person til å hjelpe gründerne med å ta unna veksten, og skal etter planen ansette to til i løpet av vinteren. Huer håper i likhet med Gulating at stortingetspolitikerne får grep på grensehandelen, men er ikke sikker på om avgiftsjusteringer er nok.

Passerte 100 millioner

Hos Gulating er det ureviderte regnskapet for fjoråret klart. Det viser at konsernets utsalg for første gang solgte øl for over 100 millioner kroner, opp fra 66,4 millioner i fjor.

I forbindelse med julen åpnet Gulating åtte midlertidige butikker på norske kjøpesentre, noe som bidro til den sterke veksten.

– Vi kunne nok gjort flere av disse butikkene permanente om avgiftene lignet mer på de svenske, sier Skår.

– Men tør dere å åpne flere butikker når en god del av veksten deres er direkte knyttet til midlertidige effekter?

– Ja, vi tør å starte nye butikker. Konkurransen fra dagligvarebransjen er ikke like sterk, og selv om vi estimerer med nedgang i omsetningen, så er det god lønnsomhet i de fleste butikkene, sier Skår, som legger til at målet er minimum fem nye butikker i 2021.

Men Skår og Gulating-gruppen er både vinner og taper som følge av pandemien, ettersom konsernet også driver en pubkjede som mange steder i landet har blitt rammet av smitteverntiltak.

– Det har utvilsomt vært en nedgang, men mindre enn man skulle tro takket være en god vår og sommer, forklarer Skår, som sier han ikke har de siste tallene for pubdriften.

VIL KUTTE: Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland, som også leder Høyres programkomité, vil ha slutt på at norske arbeidsplasser i varehandelen forsvinner til Sverige. Nå foreslår programkomiteen i partiet at særavgifter på øl, vin og sukkerprodukter. Vis mer byoutline sindre Hopland / Sindre Hopland/E24

Snakk om harmonisering

I mange år har det vært liten politisk vilje til å justere ned alkohol- og tobakksavgiften, men i 2020 snakker nærmest alle partiene om at noe må gjøres med grensehandelen.

Høyres programkomité med Linda Helleland i spissen gikk høyt ut og snakket om en gradvis harmonisering av svenske avgifter.

– Vi har vært veldig restriktive på dette i Høyre, men jeg mener situasjonen nå er så annerledes, og veier man arbeidsplasser opp mot andre spørsmål, så veier jobber tyngst, uttalte Helleland i sommer.

Tall fra NHO viser at grensehandelen har ført til et tap av 6 000 arbeidsplasser og 16 milliarder kroner.

