Bonnier kjøper Petter Stordalens norske forlag

Petter Stordalen selger 70 prosent av Strawberry Publishing til den svenske bok-giganten Bonnier Books – og det skal dreie seg om det dyreste forlagsoppkjøpet i nordisk historie.

SELGER: Petter Stordalen skal fortsatt eie 13 prosent av Strawberry Publishing. Bonner Books kjøper 70 prosent av det norske forlaget.

19. november 2020 11:27

Kjøpesummen er ikke kjent, men etter det VG erfarer skal det dreie seg om en salgssum på pluss minus 250 millioner kroner, basert på at selskapsverdien skal være på mellom 300 og 400 millioner kroner.

Petter Stordalen og de tre andre gründerne Jonas Forsang, Magnus Rønningen og Jørn Lier Horst beholder en eierandel på 30 prosent. Konsernet skal fortsette å operere under navnet Strawberry Publishing.

Stordalen sier at de trengte å styrke forlaget økonomisk og strukturelt.

– Bokbransjen er midt i store omveltninger, og hvis vi skal fortsette å være raske og offensive og samtidig rigge oss digitalt, må vi styrke forlaget både økonomisk og strukturelt, sier Stordalen som mener Bonnier Books er en drømmepartner for Strawberry.

– De har tyngden, historien og forlagsmusklene vi trenger for å fortsette vår vekst og å utfordre konkurrentene i den norske bokbransjen, sier Petter Stordalen i en pressemelding fra Bonnier Books.

Har snakket siden april

Etter det VG erfarer skal også Storytel ha vært med i kampen om å kjøpe Strawberry. Bonnier kjøpte tidligere i år Stordalens svenske og danske forlag – og administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing sier til VG at de har hatt en god dialog med Bonnier siden april om et oppkjøp.

MER MUSKLER: Administrerende direktør Håkan Rudels i Bonnier Books (f.v), administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing og Petter Stordalen slår sammen finansielle muskler for å gi ytterligere vekst.

– Dialogen har vært aktiv siden april. Vi fikk et godt forhold i forbindelse med salget av Strawberry i Sverige og Danmark, samtidig som vi helt klart ser verdien av å kunne bli et enda sterkere forlag med Bonnier på laget, sier Henriksen som mener Bonnier nå kommer inn i Norge med store muskler.

– Bonnier kommer inn med ubestridt litterær track record og Nordens største forlagsmuskler. I to hundre år har de vært arnestedet for viktige forfatterskap – fra August Strindberg og Selma Lagerlöf til Monika Fagerholm og stjerneskuddet Lydia Sandgren. Vi er stolte over å bli en del av denne historien, sier Henriksen til VG.

Med Bonnier i ryggen, ser han frem til å skru opp konkurransen med de andre norske forlagene flere hakk:

– Konkurranse og nytenkning er sårt tiltrengt i norsk bokbransje, sier Henriksen.

Strawberry Publishing har på kort tid etablert seg som Norges fjerde største allmennforlag med en rekke av landets største forfatternavn i stallen. Forlagsgruppen inkluderer også Bastion Forlag. Totalomsetningen i 2019 utgjorde mer enn 100 millioner kroner.

Administrerende direktør Håkan Rudels i Boonier Books sier i pressemeldingen at Strawberrys inntreden i den norske bokverdenen har imponert ham.

– Norden er vårt hjemmemarked. Å kunne styrke vår posisjon i Norge er strategisk viktig for oss. At Strawberrys forfattere, ansatte og eiere har satt et så stort avtrykk på det norske bokmarkedet på så kort tid, er intet mindre enn imponerende. Jeg gleder meg veldig til å ønske nye kolleger og forfattere velkommen til Bonnier Books og å fortsette veksten i Norge, sier Rudels.

Bonnier Books står for Bonniers bokrelaterte aktiviteter som inkluderer forlag, bokhandlerkjeder og digitale abonnementstjenester for lyd og e-bøker. De omsetter for cirka syv milliarder svenske kroner årlig.

Oppkjøpet inkluderer forfattere som Jørn Lier Horst, Anne B. Ragde, Unni Lindell, Camilla Läckberg, Sophie Elise, Sally Rooney og Jojo Moyes.

Administrerende direktør Alexander Henriksen sier til VG at oppkjøpet ikke vil bety at Strawberry må endres.

– Bonnier har vært tydelige på at de ikke har noe ønske om å forandre Strawberry Publishing. Tvert imot ønsker de at vi skal fortsette å utfordre bransjen, bare med større økonomiske muskler og tyngde enn vi har hatt til nå. Bonnier slår seg ikke sammen med Strawberry for å være et mellomstort forlag. Dette er en fusjon av Bonniers tyngde, erfaring og muskler med Strawberry Publishings tempo og nytenkning, sier Henriksen.

Strawberry Publishing er ikke medlem av Den norske forleggerforeningen, men Henriksen understreker at de vil fortsette å støtte opp under den norske bokavtalen som inkluderer blant annet fastpris og normalkontrakt.

Deloppkjøpet av Strawberry Publishing vil være gjenstand for en standard gjennomgang av Konkurransetilsynet.

Nye bein

Petter Stordalens imperium er inne i en krise, da kjernen i hans virksomhet, hotell og reiseliv, er noen av de hardest rammede i coronakrisen.

Torsdag ble det blant annet kjent at de må stenge ned 12 hoteller i Oslo, fordi byen er stengt ned og det ikke er folk som reiser – eller overnatter.

I Stordalens leir blir hans nye satsinger sett på som en et forsøk på å finne nye områder, slik at han kan ha litt flere bein å stå på i fremtiden. Det gjelder Strawberry Publishing, hvor han fortsatt vil eie 13 prosent av.

Og Strawberry Stories, hvor han er majoritetseier, eier 46 prosent av Karnov Group Norway, samt hans investering i Tibber.

